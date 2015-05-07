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Как выбрать хорошую душевую кабину

Ira Mikhno – homify Ira Mikhno – homify
Квартира, Postformula Postformula Ванная в классическом стиле
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Редакторы журнала homify регулярно пишут об интерьере и способах визуального расширения ванных комнат. Сегодня настало время уделить внимание одному из важнейших элементов ванной – душевой кабине. Хозяева современных квартир все чаще отказываются от громоздких ванн, поскольку душ занимает значительно меньше места, да и мыться в нем в разы удобнее. В свою очередь, производители сантехники отвечают на возрастающий спрос на душевые кабины выпуском все более совершенных моделей, оснащая их сложными механизмами. Как в этом разнообразии предложений отыскать душевую кабину, которая удовлетворит запросы владельцев и идеально впишется в интерьер ванной?

Стоит ли сразу менять ванну на душ?

дизайн квартиры 40м2, sreda sreda Ванная комната в скандинавском стиле
sreda

дизайн квартиры 40м2

sreda
sreda
sreda

Если вам досталась квартира, в которой уже была встроена ванна, не торопитесь тратить деньги на покупку и установку недешевой душевой кабины. Вполне возможно, что вам гораздо больше понравится принимать утренний душ в горизонтальном положении. При необходимости импровизированную кабину всегда можно смастерить самому. Для этого достаточно приобрести понравившуюся насадку и прикрепить к ванной стеклянное ограждение.

Душевая кабина без подлога

Ванная Aledoconcept Ванная комната в стиле модерн
Aledoconcept

Ванная

Aledoconcept
Aledoconcept
Aledoconcept

Поклонники минималистичных интерьеров с открытой планировкой ценят свободу передвижения по собственной квартире. Чем меньше мебели, тем воздушнее и легче выглядит интерьер. Для таких квартир идеально подойдут душевые уголки без поддона. Несмотря на кажущееся удобство такого душа, к его установке придется подготовиться. В первую очередь, необходимо определиться с размером и точным местом установки кабины и выполнить на этом месте гидроизоляцию стен и пола, а также смонтировать систему слива воды.

Кстати, при выборе душа с прозрачными дверцами, дизайнеры советуют покупать модели, в которых шторки открываются внутрь кабины, поскольку это позволит увеличить полезную площадь ванной комнаты.

Полукруглые душевые кабины

Минимализм в деревянном доме (архитектор Анжелика Марзоева) Галерея интерьеров 'Angelica Marzoeva' Ванная комната в стиле минимализм
Галерея интерьеров <q>Angelica Marzoeva</q>

Минимализм в деревянном доме (архитектор Анжелика Марзоева)

Галерея интерьеров "Angelica Marzoeva"
Галерея интерьеров <q>Angelica Marzoeva</q>
Галерея интерьеров "Angelica Marzoeva"

Полукруглые душевые кабины идеально подойдут для небольших ванных комнат. Несмотря на их массивный внешний вид, такие кабины за счет своей формы и раздвижных шторок занимают не так уж и много места. Еще одним неоспоримым преимуществом душа, представленного на фото, является деревянная поверхность поддона, которая сводит риск неосторожного падения, практически к нулю.

Декоративное оформление душевой кабины

Дом в г.Калининграде, AGRAFFE design AGRAFFE design Ванная в классическом стиле
AGRAFFE design

Дом в г.Калининграде

AGRAFFE design
AGRAFFE design
AGRAFFE design

Удобство душа заключается не только в его практических свойствах. Кабина – это пусть и небольшое, но все же помещение, а значит его можно декорировать, как это сделали специалисты из студии Agaffe Design. Внутри душевой кабины они разместили подборку черно-белых фото, схожих с апликациями, украсившими часть стены ванной комнаты.

Турецкая баня в собственной квартире

Г.Москва Мичуринский проспект, Частный дизайнер и декоратор Девятайкина Софья Частный дизайнер и декоратор Девятайкина Софья Ванная комната в стиле модерн
Частный дизайнер и декоратор Девятайкина Софья

Г.Москва Мичуринский проспект

Частный дизайнер и декоратор Девятайкина Софья
Частный дизайнер и декоратор Девятайкина Софья
Частный дизайнер и декоратор Девятайкина Софья

Благодаря непрерывному развитию технологий, поклонники классической бани могут париться хоть каждый вечер, не выходя из квартиры. Здесь все как в настоящей бане – деревянные стены и пол, сиденья, поручни. По желанию заказчика специалисты могут оснастить душевую кабину радиоприемником, телефоном громкой связи и даже боковым и верхним освещением. Правда, такая высокотехнологичная кабина может потреблять столько энергии, что в целях безопасности вам скорее всего придется провести отдельную линию проводки.

Ванная в восточном стиле

Квартира, Postformula Postformula Ванная в классическом стиле
Postformula

Квартира

Postformula
Postformula
Postformula

Распознать арабский стиль в интерьере, пожалуй, легче всего. Если при входе в комнату вас встречают кованые люстры и необычайно яркие, повторяющиеся узоры на полу и стенах, значит вы попали в квартиру, хозяева которой ценят богатый, изысканный и сказочный  арабский стиль. При взгляде на это фото, невольно рождаются ассоциации с волшебными историями из книг 1001 ночь. Кажется, что даже обычная процедура принятия утреннего душа может закончится неожиданными и невероятными приключениями.

Яркая квартира с необычной планировкой
Какие душевые кабины подходят для вашей ванной? 

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