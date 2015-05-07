Как выбрать хорошую душевую кабину

Редакторы журнала homify регулярно пишут об интерьере и способах визуального расширения ванных комнат. Сегодня настало время уделить внимание одному из важнейших элементов ванной – душевой кабине. Хозяева современных квартир все чаще отказываются от громоздких ванн, поскольку душ занимает значительно меньше места, да и мыться в нем в разы удобнее. В свою очередь, производители сантехники отвечают на возрастающий спрос на душевые кабины выпуском все более совершенных моделей, оснащая их сложными механизмами. Как в этом разнообразии предложений отыскать душевую кабину, которая удовлетворит запросы владельцев и идеально впишется в интерьер ванной?
Если вам досталась квартира, в которой уже была встроена ванна, не торопитесь тратить деньги на покупку и установку недешевой душевой кабины. Вполне возможно, что вам гораздо больше понравится принимать утренний душ в горизонтальном положении. При необходимости импровизированную кабину всегда можно смастерить самому. Для этого достаточно приобрести понравившуюся насадку и прикрепить к ванной стеклянное ограждение.
Поклонники минималистичных интерьеров с открытой планировкой ценят свободу передвижения по собственной квартире. Чем меньше мебели, тем воздушнее и
легче выглядит интерьер. Для таких квартир идеально подойдут душевые уголки без поддона. Несмотря на кажущееся удобство такого душа, к его установке придется подготовиться. В первую очередь, необходимо определиться с размером и точным местом установки кабины и выполнить на этом месте гидроизоляцию стен и пола, а также смонтировать систему слива воды.
Кстати, при выборе душа с прозрачными дверцами, дизайнеры советуют покупать модели, в которых шторки открываются внутрь кабины, поскольку это позволит увеличить полезную площадь ванной комнаты.
Полукруглые душевые кабины идеально подойдут для небольших ванных комнат. Несмотря на их массивный внешний вид, такие кабины за счет своей формы и раздвижных шторок занимают не так уж и много места. Еще одним неоспоримым преимуществом душа, представленного на фото, является деревянная поверхность поддона, которая сводит риск неосторожного падения, практически к нулю.
Удобство душа заключается не только в его практических свойствах. Кабина – это пусть и небольшое, но все же помещение, а значит его можно декорировать, как это сделали специалисты из студии Agaffe Design. Внутри душевой кабины они разместили подборку черно-белых фото, схожих с апликациями, украсившими часть стены ванной комнаты.
Благодаря непрерывному развитию технологий, поклонники классической бани могут париться хоть каждый вечер, не выходя из квартиры. Здесь все как в настоящей бане – деревянные стены и пол, сиденья, поручни. По желанию заказчика специалисты могут оснастить душевую кабину радиоприемником, телефоном громкой связи и даже боковым и верхним освещением. Правда, такая высокотехнологичная кабина может потреблять столько энергии, что в целях безопасности вам скорее всего придется провести отдельную линию проводки.
Распознать арабский стиль в интерьере, пожалуй, легче всего. Если при входе в комнату вас встречают кованые люстры и необычайно яркие, повторяющиеся узоры на полу и стенах, значит вы попали в квартиру, хозяева которой ценят богатый, изысканный и сказочный арабский стиль. При взгляде на это фото, невольно рождаются ассоциации с волшебными историями из книг
1001 ночь. Кажется, что даже обычная процедура принятия утреннего душа может закончится неожиданными и невероятными приключениями.