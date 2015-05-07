Как выбрать хорошую душевую кабину

Поклонники минималистичных интерьеров с открытой планировкой ценят свободу передвижения по собственной квартире. Чем меньше мебели, тем воздушнее и легче выглядит интерьер. Для таких квартир идеально подойдут душевые уголки без поддона. Несмотря на кажущееся удобство такого душа, к его установке придется подготовиться. В первую очередь, необходимо определиться с размером и точным местом установки кабины и выполнить на этом месте гидроизоляцию стен и пола, а также смонтировать систему слива воды.

Кстати, при выборе душа с прозрачными дверцами, дизайнеры советуют покупать модели, в которых шторки открываются внутрь кабины, поскольку это позволит увеличить полезную площадь ванной комнаты.