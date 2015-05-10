Квартира в историческом центре Санкт-Петербурга

Интерьер квартиры, которую нам сегодня показывает специалист homify Orlova Home Design – это высокий дизайн, призванный подчеркнуть духовность и достоинство жизни в историческом центре Санкт-Петербурга. Эти идеи стали основополагающими в работе над будущими интерьерами. В то же время дизайнер стремилась воссоздать уютную атмосферу для комфортного отдыха от городского шума, в которой легко расслабиться и насладиться жизнью в спокойной обстановке. Также, если для вас особенно актуален вопрос комфортной жизни в крупном городе, мы предлагаем ознакомиться с советами пообустройству в мегаполисе.