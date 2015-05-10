Квартира в историческом центре Санкт-Петербурга

Интерьер квартиры, которую нам сегодня показывает специалист homify Orlova Home Design – это высокий дизайн, призванный подчеркнуть духовность и достоинство жизни в историческом центре Санкт-Петербурга. Эти идеи стали основополагающими в работе над будущими интерьерами. В то же время дизайнер стремилась воссоздать уютную атмосферу для комфортного отдыха от городского шума, в которой легко расслабиться и насладиться жизнью в спокойной обстановке. Также, если для вас особенно актуален вопрос комфортной жизни в крупном городе, мы предлагаем ознакомиться с советами пообустройству в мегаполисе.
Гостиная разделена на две функциональные зоны, одна из которых предназначена для спокойного времяпрепровождения возле камина. Интерьер украшают традиционные предметы декора, такие как большая хрустальная люстра, портьеры благородного цвета слоновой кости, фарфор, зеркала. За основу взяты кремовые белые цвета, акцентами является мебель темных оттенков – буфет, журнальный столик и комод.
Один из проверенных способов создать иллюзию большего пространства на малогабаритной кухне – это сделать её полностью белой. Этот цвет творит чудеса! При оформлении дизайнер старалась максимально использовать натуральные материалы спокойной и сдержанной цветовой гаммы, которая подчеркивает графичность интерьера и его симметрию. Кухню и столовую объединяет широкий портал, который создает визуальный эффект обрамления пространства в дорогую раму.
Кухня не пересыщена деталями, и, тем не менее, каждый предмет здесь заслуживает особого внимания. Плитка кабанчик является украшением фартука и по цвету перекликается с рисунками овощей над вытяжкой.
Использование благородного цвета слоновой кости помогает придать комнате пышную и в то же время сдержанную атмосферу. В проекте система изголовья объединила мягкую спинку кровати и две зеркальные панели. Пожалуй, автор действительно смогла создать комфортную атмосферу для отдыха.
Вторая спальная комната обставлена мебелью в более минималистичном стиле, простых и изящных форм без излишеств. Последний «крик моды» – стул или табурет с мягкой обивкой из кожи или меха возле туалетного столика или рабочего места.