Квартира для киномана

В этой книге идей мы расскажем о проекте, созданном для молодого мужчины, который увлекается фотографией и видеосъемкой. Специалистам студии RUDAKOVA.RU стало известно, что он обычно черпает вдохновение в путешествиях, порой, экстремальных. Киноман, как выяснилось, занимается скалолазанием, часто сплавляется по реке и с удовольствием познает природные красоты. Что из этого вышло — давайте посмотрим.
Планировочное решение получилось лаконичным и очень функциональным. Интерьер начинается с уютной прихожей, из которой мы попадаем в гостиную с кухней-столовой, оформленную в теплых песочных тонах.
Фасады кухонного гарнитура минималистичны, лаконичная цветовая гамма цветовая гамма полностью соответствует выбранному стилю. Мебель обладает неброской фурнитурой и не имеет лишних деталей. Акценты проставлены обивкой обеденных стульев и столешницей темного цвета. Верхние кухонные шкафы светлее нижних, что делает пространство более легким. На месте фартука были установлены дополнительные открытые полки, на которых разместились специи и некоторая кухонная утварь. Такое решение помогает поддерживать порядок на кухне.
Сочетание нежного песочного и графитового цветов — в тренде времени, в нашем случае светлый журнальный столик и ковер служат естественным контрастом. Одна из стен декорирована живыми растениями, что также является достаточно модным и набирающим популярность решением. Парящие люстры зрительно разделяют пространства кухни и гостиной. Легкий рассеянный свет подчеркивает красоту натуральных материалов.
Диванная группа в гостиной, кинотеатр, еще одно комфортное кожаное кресло — эта комната выглядит как идеальное место для отдыха, общения с друзьями и удобного просмотра любимого кино. Минималистичный камин добавляет помещению тепло и уют. Над ним представлена коллекция курительных трубок.
Теплые, песочные оттенки, натуральные материалы, спокойные цвета, огонь и растительность – все, что можно встретить в живой природе, нашло свое воплощение в дизайне интерьера квартиры. Что касается спальни, то комната выглядит компактно и сдержанно. Интересно, куда ведет дверь из комнаты: в гардеробную или санузел?
Основная идея интерьера — воссоздать среду, в которой заказчику так нравится находиться. Однако и городским пейзажем пренебрегать не стоит. Балкон был совмещен с кухней, поэтому за счет этого получилось создать еще одно функциональное пространство, предназначенное для работы.
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