Квартира для киномана

В этой книге идей мы расскажем о проекте, созданном для молодого мужчины, который увлекается фотографией и видеосъемкой. Специалистам студии RUDAKOVA.RU стало известно, что он обычно черпает вдохновение в путешествиях, порой, экстремальных. Киноман, как выяснилось, занимается скалолазанием, часто сплавляется по реке и с удовольствием познает природные красоты. Что из этого вышло — давайте посмотрим.