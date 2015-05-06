Как зрительно увеличить пространство малогабаритной квартиры

Ну, и зачем нам этот дизайн интерьера, что можно сделать на 33 м²? – думают многие владельцы малометражных квартир и даже не подозревают, сколько интересных возможностей по преобразованию пространства они упускают. На сегодняшний день вам не нужно прикладывать сверхусилия, чтобы увеличить пространство
однушки – опытные дизайнеры интерьера всегда готовы прийти на помощь. Если бюджет пока не позволяет воспользоваться услугами специалистов, не поленитесь прочесть несколько нехитрых способов, как сэкономить место в малогабаритной квартире и начинайте творить.
Поистине креативная идея по максимизации жилого пространства посетила дизайнеров из студии SREDA. Как известно, отсутствие отдельной спальной комнаты – один из самых больших недостатков однокомнатной квартиры, который доставляет немало неудобств ее жителям. Как видно на фото, полноценную спальню вполне можно организовать в пространстве застекленного балкона. Перед сном вы любуетесь усыпанным звездами небом, а утром вас будят игривые лучики солнца.
Громоздкая, корпусная мебель – главный враг малометражек. Благо, на сегодняшний день мебельные магазины предлагают широкий выбор модульных шкафов, откидных и выдвижных кроватей, а также раскладных столиков. Чем меньше мебели, тем больше свободного пространства. От темного цвета обоев и декора по очевидным причинам придется воздержаться. Кстати, горячим поклонникам оптимизации жилого пространства наверняка будет интересно взглянуть на проект, в котором французские дизайнеры умудрились превратить крошечный гараж в полноценное жилое помещение.
Еще одним способом самостоятельно увеличить пространство комнаты является отказ от традиционных штор в пользу ролетов из ткани. Их можно закрепить прямо в оконном проеме, выиграв таким образом место, которое обычно
съедают шторы и деревянные карнизы.
Снос внутренних перегорок с целью образования единого пространства между комнатой и кухней, ванной и туалетом позволит превратить типовую квартиру в модный лофт. Этот способ вряд ли можно назвать бюджетным, однако результат стоит вложенных денег. Разумеется, демонтаж не несущих стен должны осуществлять опытные специалисты, которые могут правильно подобрать методику и профессиональные инструменты, исходя из свойств материала стен.
Разделение комнаты на функциональные зоны – еще один эффективный метод визуального расширения пространства однокомнатной квартиры. Специалисты настоятельно рекомендуют отказаться от массивных светильников и люстр из хрусталя. Лучше сделать натяжной потолок и вмонтировать в него точечные светильники или светодиодную подсветку. Современные технологии освещения шагнули далеко вперед, и теперь вы сами можете программировать как цвета, так и интенсивность точечного освещения.
Любой, даже самый мелкий беспорядок, может создать неприятное ощущение для жителей малогабаритной квартиры. Чтобы раз и навсегда покончить с творческим хаосом, вместо множества полочек, тумбочек и небольших ящиков, лучше купить один большой шкаф-купе, в котором найдется место для всего, при этом пространство шкафа останется не перегруженным. Желательно, чтобы дверцы шкафа были зеркальными, это зрительно расширит пространство крошечной прихожей и создаст в помещении эффект легкости и воздушности.