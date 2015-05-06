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Как зрительно увеличить пространство малогабаритной квартиры

Ira Mikhno – homify Ira Mikhno – homify
Дизайн квартиры на Мытной. Фото интерьеров, Дизайн студия Ольги Кондратовой Дизайн студия Ольги Кондратовой Коридор, прихожая и лестница в классическом стиле
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Ну, и зачем нам этот дизайн интерьера, что можно сделать на 33 м²? – думают многие владельцы малометражных квартир и даже не подозревают, сколько интересных возможностей по преобразованию пространства они упускают. На сегодняшний день вам не нужно прикладывать сверхусилия, чтобы увеличить пространство однушки – опытные дизайнеры интерьера всегда готовы прийти на помощь. Если бюджет пока не позволяет воспользоваться услугами специалистов, не поленитесь прочесть несколько нехитрых способов, как сэкономить место в малогабаритной квартире и начинайте творить. 

Спальня на балконе

дизайн студии в скандинавском стиле, sreda sreda Спальня в скандинавском стиле
sreda

дизайн студии в скандинавском стиле

sreda
sreda
sreda

Поистине креативная идея по максимизации жилого пространства посетила дизайнеров из студии SREDA. Как известно, отсутствие отдельной спальной комнаты – один из самых больших недостатков однокомнатной квартиры, который доставляет немало неудобств ее жителям. Как видно на фото, полноценную спальню вполне можно организовать в пространстве застекленного балкона. Перед сном вы любуетесь усыпанным звездами небом, а утром вас будят игривые лучики солнца.

Мебель для малогабаритной квартиры

Кабинет tatarintsevadesign Рабочий кабинет в стиле минимализм
tatarintsevadesign

Кабинет

tatarintsevadesign
tatarintsevadesign
tatarintsevadesign

Громоздкая, корпусная мебель – главный враг малометражек. Благо, на сегодняшний день мебельные магазины предлагают широкий выбор модульных шкафов, откидных и выдвижных кроватей, а также раскладных столиков. Чем меньше мебели, тем больше свободного пространства. От темного цвета обоев и декора по очевидным причинам придется воздержаться. Кстати, горячим поклонникам оптимизации жилого пространства наверняка будет интересно взглянуть на проект, в котором французские дизайнеры умудрились превратить крошечный гараж в полноценное жилое помещение.

Тканевые ролеты

Квартира в Москве 100м2 (дизайнер Мария Соловьёва-Сосновик), Фотограф Анна Киселева Фотограф Анна Киселева Спальня в эклектичном стиле
Фотограф Анна Киселева

Квартира в Москве 100м2 (дизайнер Мария Соловьёва-Сосновик)

Фотограф Анна Киселева
Фотограф Анна Киселева
Фотограф Анна Киселева

Еще одним способом самостоятельно увеличить пространство комнаты является отказ от традиционных штор в пользу ролетов из ткани. Их можно закрепить прямо в оконном проеме, выиграв таким образом место, которое обычно съедают шторы и деревянные карнизы.

Перепланировка

Барная стойка Технологии дизайна Столовая комната в классическом стиле
Технологии дизайна

Барная стойка

Технологии дизайна
Технологии дизайна
Технологии дизайна

Снос внутренних перегорок с целью образования единого пространства между комнатой и кухней, ванной и туалетом позволит превратить типовую квартиру в модный лофт. Этот способ вряд ли можно назвать бюджетным, однако результат стоит вложенных денег. Разумеется, демонтаж не несущих стен должны осуществлять опытные специалисты, которые могут правильно подобрать методику и профессиональные инструменты, исходя из свойств материала стен.

Многоуровневое освещение

homify Коридор, прихожая и лестница в стиле минимализм
homify

homify
homify
homify

Разделение комнаты на функциональные зоны – еще один эффективный метод визуального расширения пространства однокомнатной квартиры. Специалисты настоятельно рекомендуют отказаться от массивных светильников и люстр из хрусталя. Лучше сделать натяжной потолок и вмонтировать в него точечные светильники или светодиодную подсветку. Современные технологии освещения шагнули далеко вперед, и теперь вы сами можете программировать как цвета, так и интенсивность точечного освещения.

Шкаф-купе с зеркалами

Прихожая в дизайне квартиры на Мытной Дизайн студия Ольги Кондратовой Коридор, прихожая и лестница в классическом стиле
Дизайн студия Ольги Кондратовой

Прихожая в дизайне квартиры на Мытной

Дизайн студия Ольги Кондратовой
Дизайн студия Ольги Кондратовой
Дизайн студия Ольги Кондратовой

Любой, даже самый мелкий беспорядок, может создать неприятное ощущение для жителей малогабаритной квартиры. Чтобы раз и навсегда покончить с творческим хаосом, вместо множества полочек, тумбочек и небольших ящиков, лучше купить один большой шкаф-купе, в котором найдется место для всего, при этом пространство шкафа останется не перегруженным. Желательно, чтобы дверцы шкафа были зеркальными, это зрительно расширит пространство крошечной прихожей и создаст в помещении эффект легкости и воздушности.

homify 360°: модернизм в интерьере загородного дома
Поделитесь своими хитростями визуального расширения пространства! 

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