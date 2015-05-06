Как зрительно увеличить пространство малогабаритной квартиры

Ну, и зачем нам этот дизайн интерьера, что можно сделать на 33 м²? – думают многие владельцы малометражных квартир и даже не подозревают, сколько интересных возможностей по преобразованию пространства они упускают. На сегодняшний день вам не нужно прикладывать сверхусилия, чтобы увеличить пространство однушки – опытные дизайнеры интерьера всегда готовы прийти на помощь. Если бюджет пока не позволяет воспользоваться услугами специалистов, не поленитесь прочесть несколько нехитрых способов, как сэкономить место в малогабаритной квартире и начинайте творить.