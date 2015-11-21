До и После: Старомодный дом и его вторая жизнь

В далекой и солнечной Мексике, как и в любой другой стране, найдется немало добротных, но старомодных частных домов. Им не нужен ни капитальный ремонт, ни реконструкция. Все, что требуется для того, чтобы постройка засияла новыми красками и вновь стала
королевой улицы – это волшебная инъекция молодости, которая в считанные секунды превратит ее в лакомый кусочек для тех, кто мечтает о роскошном и модном особняке.
Работа над проектом была поручена архитектору Хуану Луису Фернандесу, специализирующемуся на модернизации домов в классическом стиле. Своей главной задачей он видел адаптацию визуальных и функциональных составляющих здания под потребности современных жителей.
Мощные фасады, большую часть которых занимают ровные бетонные поверхности, были характерны для 70-х годов, но с приходом моды на панорамное остекление они потеряли актуальность. Сегодня такие дома выглядят массивно и несуразно. В их дизайне явно не хватает элегантности и легкости.
Операция по
подтяжке лица завершена! Место тяжелых бетонных конструкций заняли большие окна, форма которых при включенном свете, позволяет создать интересную световую композицию. Игра света и тени заполняет пространство вокруг дома светом и воздухом.
При слове
сервант у любителей утонченного интерьера обычно портится настроение. Этот громоздкий и неповоротливый предмет мебели может доставить его владельцами немало неудобств. Однако это не единственный недостаток комнаты. Чтобы сделать ее пригодной для жизни новых хозяев, необходимо срочно избавиться от покрывающего всю площадь пола ковролина и неприметных занавесок.
Вы поверите, что эта большая, но неудобная комната на предыдущем изображении превратилась в уютную и стильную гостиную-кухню, в которой разделительной перегородкой выступает большая каменная стена с камином. Потолочные балки, являющиеся воплощением деревенского стиля, очень органично вписались в уютную и теплую комнату с гостеприимным и доброжелательным настроем.
Для того времени, когда был построен дом, интерьер на снимке выглядит весьма фешенебельно. Его сложная и детально продуманная структура демонстрирует серьезное отношение дизайнеров к проекту.
Пожалуй, единственный элемент, по которому в просторной и современной кухне можно распознать старомодный бар, – это небольшая лестница. Впрочем, и ее дизайн подвергся кардинальным изменениям. Традиционные балюстрады были сняты за ненадобностью, а деревянные ступеньки заменены на бетонные.
Подборку очень необычных и в тоже время практичных лестниц, каждая из которых – это маленький дизайнерский шедевр, вы сможете найти в статье ’Идеи дизайна современных лестниц’.
Центральным элементом композиции помещения стал кухонный остров. Сочетание мрамора и темного дерева – это далеко не самая легкая комбинация, особенно если перед дизайнерами стоит задача сделать комнату светлой и легкой для восприятия. Ощущения перегруженности помогли избежать комбинация из встроенных светильников и подвесных ламп, а также широкое окно.
Когда-то этот задний дворик предоставлял прежним хозяевам дома идеальную площадку для семейных пикников под открытым воздухом. Мощная крыша террасы надежно защищала от горячих лучей мексиканского солнца. Но настало время кардинальных перемен. То, что вы увидите на следующем фото, немало удивит вас!
Чтобы полностью реорганизовать пространство заднего двора, архитекторам пришлось пожертвовать добротно сделанной террасой. Но овчинка определенно стоила выделки! Фасад дома и площадка для отдыха – это настоящий рай для тех, кто умеет наслаждаться жизнью. Небольшой бассейн с подсветкой просто создан для того, чтобы каждый день дарить новым жителям дома отличное настроение.
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