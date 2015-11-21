До и После: Старомодный дом и его вторая жизнь

В далекой и солнечной Мексике, как и в любой другой стране, найдется немало добротных, но старомодных частных домов. Им не нужен ни капитальный ремонт, ни реконструкция. Все, что требуется для того, чтобы постройка засияла новыми красками и вновь стала королевой улицы – это волшебная инъекция молодости, которая в считанные секунды превратит ее в лакомый кусочек для тех, кто мечтает о роскошном и модном особняке.

Работа над проектом была поручена архитектору Хуану Луису Фернандесу, специализирующемуся на модернизации домов в классическом стиле. Своей главной задачей он видел адаптацию визуальных и функциональных составляющих здания под потребности современных жителей.