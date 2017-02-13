Дом, который невозможно не любить!

Такой дом, спроектированный с любовью к загородному образу жизни, стилю модерн и в целом к семейным клиентам, дает нам не просто надежду, но истинное вдохновение, что и мы найдем свой дом мечты и сможем его реализовать.

Пожалуй, это – один из самых удивительных польских проектов, представленных за последнее время на homify. Он буквально читает наши мысли и делает все, чтобы сделать пригородную жизнь более комфортабельной, приближенной к городской.

Давайте посмотрим, каким именно образом!