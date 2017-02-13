Дом, который невозможно не любить!

Такой дом, спроектированный с любовью к загородному образу жизни, стилю модерн и в целом к семейным клиентам, дает нам не просто надежду, но истинное вдохновение, что и мы найдем свой дом мечты и сможем его реализовать.
Пожалуй, это – один из самых удивительных польских проектов, представленных за последнее время на homify. Он буквально читает наши мысли и делает все, чтобы сделать пригородную жизнь более комфортабельной, приближенной к городской.
Давайте посмотрим, каким именно образом!
Название данного проекта Magnus II G2 позволяет найти его описание и планировку на официальном сайте студии-проектировщика. Специалисты из Archipelag из Вроцлава, Польша и раньше радовали нас прекрасными проектами, но этот – выше всяких похвал.
Если вы пройдете вместе с нами на официальный сайт и введете в строку поиска данный проект, вы увидите, что его общая площадь – 175 кв. метров, плюс гараж (36 кв. метров), чердак (16 кв. метров) и котельная (16 кв. метров).
На первом этаже мы нашли огромную гостиную-столовую (около 50 кв. метров), кухню (13 кв. метров), а также две спальни и ванную комнату. На втором этаже расположились еще три спальни с общей ванной комнатой и помещение чердака над гаражом для хранения.
Для того, чтобы построить этот дом, нужно иметь бюджет около 5,6 млн рублей (минимум, для варианта с легкой отделкой), найти архитектора в вашем регионе для адаптации проекта и иметь достаточный размер участка для его возведения.
Сам дом построен из керамических блоков, отопление можно сделать любое, мы советуем газовый котел + «теплый пол».
Блоки остекления в данном проект достаточно большие. Например, модуль для гостиной будет стоить около 100 тысяч рублей с модулем сдвигающихся дверей-слайдеров. При этом, общая стоимость остекления равна примерно 130 тысячам рублей для мансарды и около 200 тысяч рублей для первого уровня (в белом цвете).
Для этого дома уже спроектирован ландшафтный проект, включающий террасы, мощеный дворик, разноуровневые места для отдыха. Он отлично подходит по дизайну как к самому дому, так и к стандартному европейскому пригороду.
На визуализации выше мы видим как раз ту большую гостиную с зоной столовой на первом этаже. Интересно, что в этом проекте окна гостиной выходят не на задний дворик, как бывает во многих проектах, а в палисадник, а вот зона столовой и кухни обращены стандартно – на задний дворик.
Заметьте и то, что 2 из 5-ти спален находятся на первом этаже, позволяя сделать две приватные зоны в доме для разных поколений или даже ветвей семьи, если вы живете в доме с близкими родственниками.
В дизайне интерьера может быть использован любой стиль, но модерн и минимализм здесь наиболее предпочтительны, так как лучше подходят к самому проекту дому и панорамному остеклению.
На заднем плане мы видим 13-метровую кухню, которая также имеет небольшую отдельную кладовую и в целом относится к тому же помещению, что и столовая и гостиная. Разделяет их лишь перегородка со встроенными зонами хранения с одной стороны и декоративным камином с другой.