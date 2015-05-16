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homify 360°: Усадьба Широково в стиле XVIII века

HOMIFY.RU HOMIFY.RU
Широково, ПЯТЫЙ РАДИУС ПЯТЫЙ РАДИУС
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По словам дизайнеров архитектурного бюро «Пятый радиус», проект загородной резиденции «Широково» стал для авторов своеобразной вехой в творчестве. В нашей сегодняшней книге идей специалисты homify проводят экскурсию по интерьерам дома, в основу стилевого решения которого была заложена концепция русской усадьбы 18-19 веков. Этот проект создавался с нуля в течение пяти лет. Сначала был установлен огромный монолитный фундамент в который были залиты тысячи кубометров бетона. Были произведены колоссальные объёмы земляных работ. Подпорные стенки подчеркнули рельеф. Весь дом оборудован современными инженерными системами – это и вентиляция, и электрика, и отопление. Десятки километров проводов было необходимо развести в стенах дома. Помимо этого, архитекторам пришлось столкнуться с весьма сложным проектом бассейна.  Давайте посмотрим на итог столь трудных и продолжительных работ.

Территория

Широково, ПЯТЫЙ РАДИУС ПЯТЫЙ РАДИУС
ПЯТЫЙ РАДИУС

Широково

ПЯТЫЙ РАДИУС
ПЯТЫЙ РАДИУС
ПЯТЫЙ РАДИУС

Под проектирование объекта был предоставлен большой участок земли в несколько гектар с роскошным оврагом, расположенный на берегу озера. Возможности этого живописного ландшафта обусловили планировочное решение всего комплекса. В результате оценки территории, авторы проекта условно выделили четыре зоны: въездная зона, парадная перед главным домом, внутренняя территория, парковая внутри оврага с приватным озером.

Парадный въезд

Широково, ПЯТЫЙ РАДИУС ПЯТЫЙ РАДИУС
ПЯТЫЙ РАДИУС

Широково

ПЯТЫЙ РАДИУС
ПЯТЫЙ РАДИУС
ПЯТЫЙ РАДИУС

Первую зону архитекторы обозначили как въездную, которая должна была создавать определённое настроение приезжающим хозяевам и гостям. Въездной дом состоит из трёх основных блоков, соединённых между собой гаражным пространством. В главном центральном блоке сделан арочный проезд на всю высоту здания. Ворота роскошной ковки были изготовлены по индивидуальным эскизам. Присмотревшись к воротам нетрудно заметить изящную работу ковщиков. В этом центральном блоке расположены помещения охраны, водителей, несколько спален для приезжающего персонала, обслуживающего дом. Здесь же находится квартира управляющего и его офис со всей документацией.

Технический блок

Широково, ПЯТЫЙ РАДИУС ПЯТЫЙ РАДИУС
ПЯТЫЙ РАДИУС

Широково

ПЯТЫЙ РАДИУС
ПЯТЫЙ РАДИУС
ПЯТЫЙ РАДИУС

В правом крыле расположен гараж на 5 автомобилей, а также техблок. Левое крыло – это приёмная хозяина, соединённая с центральным блоком въездного дома и ещё одним гаражом для технических средств развлечения (квадроциклы, гидроциклы, электрокары и т.д.) а также для уборочной техники (снегоуборочные машины, газонокосилки и т.д.). Парадный блок под куполом является кабинетом-залом приёмов хозяина дома.

Кабинет под куполом

Широково, ПЯТЫЙ РАДИУС ПЯТЫЙ РАДИУС
ПЯТЫЙ РАДИУС

Широково

ПЯТЫЙ РАДИУС
ПЯТЫЙ РАДИУС
ПЯТЫЙ РАДИУС

Кабинет-зал с куполом поддерживается массивной колоннадой дорического ордера. В отделке использованы яркие цветовые решения, зал богато украшен лепниной, художественная роспись и патинирование придали залу особую атмосферу. В зале есть рабочее место, большой совещательный стол, изготовленный по индивидуальному заказу, а также зона для отдыха с камином во всю стену, богато декорированным резьбой по камню. В цокольном этаже расположена большая трапезная-зал, где можно расслабиться, отдохнуть, кухня, а также отдельный санузел.

Усадьба во всем великолепии

Широково, ПЯТЫЙ РАДИУС ПЯТЫЙ РАДИУС
ПЯТЫЙ РАДИУС

Широково

ПЯТЫЙ РАДИУС
ПЯТЫЙ РАДИУС
ПЯТЫЙ РАДИУС

За счёт планировочных решений дом воспринимается относительно небольшим, делая условную вторую зону, отнюдь, не пафосной, но открытой и в то же время парадной. Главная постройка с чётко выраженной центральной частью и двумя крыльями является следующим разграничением территории проекта.

Пространственный конфуз

Широково, ПЯТЫЙ РАДИУС ПЯТЫЙ РАДИУС
ПЯТЫЙ РАДИУС

Широково

ПЯТЫЙ РАДИУС
ПЯТЫЙ РАДИУС
ПЯТЫЙ РАДИУС

Интрига дома состоит в том, что он вписан в рельеф. Так, первый этаж со стороны парадного входа находится ниже уровня земли, которая поддержана справа и слева подпорными стенками. В действительности оказывается, что мы входим на второй этаж, который ранее казался одним единственным и главным. Мы не видим этого, так как большая часть дома находится ниже уровня, по которому мы подъезжаем.

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Гостиная

Широково, ПЯТЫЙ РАДИУС ПЯТЫЙ РАДИУС
ПЯТЫЙ РАДИУС

Широково

ПЯТЫЙ РАДИУС
ПЯТЫЙ РАДИУС
ПЯТЫЙ РАДИУС

Люди снаружи воспринимают дом, как небольшую усадьбу. Когда же они входят в большой зал, с удивлением понимают, что внутри этот он оказывается намного больше. Классическая гостиная парадна, её роскошная мебель, колоннада, тканевые обои, потолочная роспись, грандиозные люстры и вид на реку делают интерьер гостиной уникальным. Подробнее о классическом интерьере гостиной можно прочитать здесь

Парадная лестница ведет в зимний сад

Широково, ПЯТЫЙ РАДИУС ПЯТЫЙ РАДИУС
ПЯТЫЙ РАДИУС

Широково

ПЯТЫЙ РАДИУС
ПЯТЫЙ РАДИУС
ПЯТЫЙ РАДИУС

Из гостиной парадная лестница спускает нас в зимний сад, являющийся неким центром всего дома. На него ориентированы ключевые помещения как левого, так и правого крыльев. Отсюда можно попасть и в бассейн, и в кабинет, и в винный погреб, и в кинозал. Сад –квинтэссенция этого дома, и если «все дороги ведут в Рим», то здесь Римом определённо является этот зимний сад. Под лестницей по задумке архитекторов был создан небольшой уютный грот, в котором можно посидеть и пошептаться под шум фонтанчика, стоящего в центре зимнего сада.

Семейное крыло

Широково, ПЯТЫЙ РАДИУС ПЯТЫЙ РАДИУС
ПЯТЫЙ РАДИУС

Широково

ПЯТЫЙ РАДИУС
ПЯТЫЙ РАДИУС
ПЯТЫЙ РАДИУС

В левом крыле на втором этаже размещены спальни хозяев и детей. Здесь же расположены гардеробная, ванные, комната для няни, санузлы и небольшой рабочий кабинет. Это семейное крыло имеет свою уютную гостиную с огромной террасой над бассейном. Чтобы посмотреть подробные фотографии всех помещений этго крыла и остальной усадьбы, перейдите по ссылке

SPA и бассейн

Широково, ПЯТЫЙ РАДИУС ПЯТЫЙ РАДИУС
ПЯТЫЙ РАДИУС

Широково

ПЯТЫЙ РАДИУС
ПЯТЫЙ РАДИУС
ПЯТЫЙ РАДИУС

Прямо под семейным крылом внизу находится весь фитнес-блок, бассейн и SPA-зона. Фактически этот блок – автономен, он удобен для проживания семьи вне глаз гостей и приёмов. Здесь всегда можно насладиться уединением.

Коротко о главном

Широково, ПЯТЫЙ РАДИУС ПЯТЫЙ РАДИУС
ПЯТЫЙ РАДИУС

Широково

ПЯТЫЙ РАДИУС
ПЯТЫЙ РАДИУС
ПЯТЫЙ РАДИУС

Желание построить классическую усадьбу, разумеется, не лишило дом актуальных строительных технологий и удобств. Сами планировки абсолютно современны, они не аутентичны и сильно отличаются от представления о логике и жизни того времени. При больших габаритах дома и кажущейся внешней сложности, его планировка исключительно функциональна и логична. Она проста с точки зрения ориентации, при этом изобилует разными переходами, лестницами, открывая при этом каждый раз новые ракурсы.

Дизайн квартиры в современном гламурном стиле
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