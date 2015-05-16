homify 360°: Усадьба Широково в стиле XVIII века

Из гостиной парадная лестница спускает нас в зимний сад, являющийся неким центром всего дома. На него ориентированы ключевые помещения как левого, так и правого крыльев. Отсюда можно попасть и в бассейн, и в кабинет, и в винный погреб, и в кинозал. Сад –квинтэссенция этого дома, и если «все дороги ведут в Рим», то здесь Римом определённо является этот зимний сад. Под лестницей по задумке архитекторов был создан небольшой уютный грот, в котором можно посидеть и пошептаться под шум фонтанчика, стоящего в центре зимнего сада.