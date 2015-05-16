homify 360°: Усадьба Широково в стиле XVIII века

По словам дизайнеров архитектурного бюро «Пятый радиус», проект загородной резиденции «Широково» стал для авторов своеобразной вехой в творчестве. В нашей сегодняшней книге идей специалисты homify проводят экскурсию по интерьерам дома, в основу стилевого решения которого была заложена концепция русской усадьбы 18-19 веков. Этот проект создавался с нуля в течение пяти лет. Сначала был установлен огромный монолитный фундамент в который были залиты тысячи кубометров бетона. Были произведены колоссальные объёмы земляных работ. Подпорные стенки подчеркнули рельеф. Весь дом оборудован современными инженерными системами – это и вентиляция, и электрика, и отопление. Десятки километров проводов было необходимо развести в стенах дома. Помимо этого, архитекторам пришлось столкнуться с весьма сложным проектом бассейна. Давайте посмотрим на итог столь трудных и продолжительных работ.
Под проектирование объекта был предоставлен большой участок земли в несколько гектар с роскошным оврагом, расположенный на берегу озера. Возможности этого живописного ландшафта обусловили планировочное решение всего комплекса. В результате оценки территории, авторы проекта условно выделили четыре зоны: въездная зона, парадная перед главным домом, внутренняя территория, парковая внутри оврага с приватным озером.
Первую зону архитекторы обозначили как въездную, которая должна была создавать определённое настроение приезжающим хозяевам и гостям. Въездной дом состоит из трёх основных блоков, соединённых между собой гаражным пространством. В главном центральном блоке сделан арочный проезд на всю высоту здания. Ворота роскошной ковки были изготовлены по индивидуальным эскизам. Присмотревшись к воротам нетрудно заметить изящную работу ковщиков. В этом центральном блоке расположены помещения охраны, водителей, несколько спален для приезжающего персонала, обслуживающего дом. Здесь же находится квартира управляющего и его офис со всей документацией.
В правом крыле расположен гараж на 5 автомобилей, а также техблок. Левое крыло – это приёмная хозяина, соединённая с центральным блоком въездного дома и ещё одним гаражом для технических средств развлечения (квадроциклы, гидроциклы, электрокары и т.д.) а также для уборочной техники (снегоуборочные машины, газонокосилки и т.д.). Парадный блок под куполом является кабинетом-залом приёмов хозяина дома.
Кабинет-зал с куполом поддерживается массивной колоннадой дорического ордера. В отделке использованы яркие цветовые решения, зал богато украшен лепниной, художественная роспись и патинирование придали залу особую атмосферу. В зале есть рабочее место, большой совещательный стол, изготовленный по индивидуальному заказу, а также зона для отдыха с камином во всю стену, богато декорированным резьбой по камню. В цокольном этаже расположена большая трапезная-зал, где можно расслабиться, отдохнуть, кухня, а также отдельный санузел.
За счёт планировочных решений дом воспринимается относительно небольшим, делая условную вторую зону, отнюдь, не пафосной, но открытой и в то же время парадной. Главная постройка с чётко выраженной центральной частью и двумя крыльями является следующим разграничением территории проекта.
Интрига дома состоит в том, что он вписан в рельеф. Так, первый этаж со стороны парадного входа находится ниже уровня земли, которая поддержана справа и слева подпорными стенками. В действительности оказывается, что мы входим на второй этаж, который ранее казался одним единственным и главным. Мы не видим этого, так как большая часть дома находится ниже уровня, по которому мы подъезжаем.
Люди снаружи воспринимают дом, как небольшую усадьбу. Когда же они входят в большой зал, с удивлением понимают, что внутри этот он оказывается намного больше. Классическая гостиная парадна, её роскошная мебель, колоннада, тканевые обои, потолочная роспись, грандиозные люстры и вид на реку делают интерьер гостиной уникальным. Подробнее о классическом интерьере гостиной можно прочитать здесь.
Из гостиной парадная лестница спускает нас в зимний сад, являющийся неким центром всего дома. На него ориентированы ключевые помещения как левого, так и правого крыльев. Отсюда можно попасть и в бассейн, и в кабинет, и в винный погреб, и в кинозал. Сад –квинтэссенция этого дома, и если «все дороги ведут в Рим», то здесь Римом определённо является этот зимний сад. Под лестницей по задумке архитекторов был создан небольшой уютный грот, в котором можно посидеть и пошептаться под шум фонтанчика, стоящего в центре зимнего сада.
В левом крыле на втором этаже размещены спальни хозяев и детей. Здесь же расположены гардеробная, ванные, комната для няни, санузлы и небольшой рабочий кабинет. Это семейное крыло имеет свою уютную гостиную с огромной террасой над бассейном. Чтобы посмотреть подробные фотографии всех помещений этго крыла и остальной усадьбы, перейдите по ссылке.
Прямо под семейным крылом внизу находится весь фитнес-блок, бассейн и SPA-зона. Фактически этот блок – автономен, он удобен для проживания семьи вне глаз гостей и приёмов. Здесь всегда можно насладиться уединением.
Желание построить классическую усадьбу, разумеется, не лишило дом актуальных строительных технологий и удобств. Сами планировки абсолютно современны, они не аутентичны и сильно отличаются от представления о логике и жизни того времени. При больших габаритах дома и кажущейся внешней сложности, его планировка исключительно функциональна и логична. Она проста с точки зрения ориентации, при этом изобилует разными переходами, лестницами, открывая при этом каждый раз новые ракурсы.