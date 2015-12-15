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Живем вместе – как совместить два стиля

Перла Вереника Перла Вереника
Proyecto Veronica´s Loft, Sandra Molina Sandra Molina Спальня в эклектичном стиле
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Решение жить вместе – момент в отношениях и волнительный, и ответственный. И чтобы романтическое настроение не разбилось о суету бытовых вопросов и споров, лучше отнестись к обустройство совместного жилья рассудительно, продумывая заранее основные моменты. Не стоит ждать уступок со стороны партнера или жертвовать собственным комфортом, в разнообразии стилей интерьера и дизайнерских приемов работы с пространством можно найти компромиссные варианты, действительно комфортные для обоих. 

Главное – не пускать этот процесс на самотек, обсудив вместе какие стилевые, цветовые решения вам подходят, какую предметы нужно добавить в обстановку.

Определитесь со своим стилем

homify Стены и пол в эклектичном стиле
homify

homify
homify
homify

Базой любого интерьера, в пределах которой развивается вся обстановка комнат, является выбранный стиль. Согласитесь, если классический интерьер вдруг начать украшать авангардными аксессуарами, в такой эмоционально разноплановой обстановке уже сложно будет расслабится и чувствовать себя уютно в собственном доме. Поэтому, когда за обустройство жилища берутся уже двое, лучше на берегу договорится – какой стиль интерьера вы будете брать за основу: скандинавский минимализм или старую добрую основательность европейской классики, роскошные формы барокко или бунтарский характер лофта, скромный прованс или может быть грубоватую натуральность рустикального дерева и камня. 

Выбирая стиль, постарайтесь заглянуть немного в будущее, хотя бы на пару лет – какие вам могут пригодится в дальнейшем функции в интерьере и насколько хорошо они вписываются в выбранную стилистику.

Тщательный выбор каждой детали

Proyecto Veronica´s Loft, Sandra Molina Sandra Molina Спальня в эклектичном стиле
Sandra Molina

Sandra Molina
Sandra Molina
Sandra Molina

Деликатность и вежливость – отнюдь не лишние качества ни в личности человека, ни в интерьере. Проявите терпение и такт, выслушайте друг друга и не торопитесь, обустраивая интерьер совместного дома. У каждого есть вещи, пусть и непрактичные, но любимые – не стоит скоропалительно вычеркивать всю свою прошлую жизнь, расставаясь одним махом со всеми привычными вам мелочами. Наверняка какая то часть обстановки из ваших прежних самостоятельных квартир может быть удачно использована для обстановки нового совместного жилья: мягкий пуфик прекрасно дополнит интерьер прихожей с брутальной вешалкой в виде головы оленя, а разноцветные диванные подушки оживят атмосферу лаконичной гостинной.

Купите что-нибудь новое

PROJECTO 3, Grupo HC Grupo HC Гостиная в классическом стиле
Grupo HC

Grupo HC
Grupo HC
Grupo HC

Обустраивая совместный дом, присмотритесь внимательно – чем можно легко и быстро придать имеющемуся интерьеру новые, свежие ноты. Зачастую достаточно лишь небольших штрихов, без глобальной переделки – и комната заиграет совершенно иными настроениями. Например, чтобы добавить в холостяцкие интерьер тонкую музыку женской лиричности, можно купить нежное настенное панно, великолепно оттеняющее сдержанные дизайн и цветовую гамму остального интерьера. 

Удобный обеденный стол для уютных вечерних посиделок, несколько шкафчиков для посуды и кухонной утвари, современная медиа-система – для комфортного просмотра романтических комедий и спортивных матчей. Просто подумайте, чем бы вы хотели порадовать себя и друг друга, что нового вы хотели бы привнести в свою жизнь – комфорт семейного обустройства или наоборот, небольшой уголок для уединения за работой, совместное хобби или веселое общение широкой компанией общих друзей.

Стремитесь к простоте цветовой гаммы

Residência A & F, Lyssandro Silveira Lyssandro Silveira Гостиная в классическом стиле
Lyssandro Silveira

Residência A & F

Lyssandro Silveira
Lyssandro Silveira
Lyssandro Silveira

Когда ему нравится сочетание черного и красного, а ей – нежные пастельные тона, выход один – компромисс. Оставьте категоричные цветовые предпочтения для штучных аксессуаров, сделав основой для них стабильность и сдержанность цветовой гаммы интерьера. Плюсом такого решения является его мобильность – в зависимости от перемены настроения на основе простых цветов интерьера можно превращать атмосферу комнаты как в романтичную для тихого вечера, так и в уютно-дружелюбную для встречи с друзьями. 

Пусть цветом играют акценты, а основную цветовую гамму интерьера вполне можно составить без пестроты. Примером таких цветовых сочетаний выступает и скандинавский стиль с солирующим белым, и классический стиль в натуральных цветах, и даже лофт, ограничивающийся базой из серого и бежевого оттенков. 

Разделите пространство

Квартира для ценителей петербургского стиля, Студия братьев Жилиных Студия братьев Жилиных Рабочий кабинет в классическом стиле
Студия братьев Жилиных

Квартира для ценителей петербургского стиля

Студия братьев Жилиных
Студия братьев Жилиных
Студия братьев Жилиных

Совместное жилище вовсе не предполагает безупречно общего пространства. Каждому ведь нужен свой уголок, устроенный по его вкусу и под его потребности. Определите сразу, какие части совместного жилища вы будете использовать вместе и оформлять в общей стилистике, а какие уголки, наоборот – отделите и предоставите под индивидуальное самовыражение. 

Например, в любом небольшом помещении легко можно оборудовать рабочий кабинет в сугубо мужской стилистике, создающей необходимый настрой для решения деловых вопросов, если того требует специфика работы. Такой солидный классический стиль для всего дома может быть слишком утомителен для обоих, а вот в удобном кабинете с деревянными шкафами и основательным столом, мужчина будет чувствовать себя комфортно и спокойно завершать без нервного напряжения свою работу. 

Женский уголок

Кабинет Roma Fratelli Barri Рабочий кабинет в классическом стиле
Fratelli Barri

Кабинет Roma

Fratelli Barri
Fratelli Barri
Fratelli Barri

Определяя какие-то отдельные пространства в совместном доме для индивидуального использования, можно сделать мужской кабинет, а можно – наоборот, женский вариант, светлый и утонченный. 

Распределение пространства в совместной квартире – вещь тонкая, и совсем не подразумевает выделения отдельной комнаты. Зачастую деление может быть лишь на уровне условного зонирования: вот это широкое кресло – для мужа, а этот уголок в спальне с винтажным столиком и зеркалом – для жены.

Просто сделай – и он(а) привыкнет

Авеню 77-2 ООО 'Студио-ТА' Гостиная в стиле лофт
ООО <q>Студио-ТА</q>

Авеню 77-2

ООО "Студио-ТА"
ООО <q>Студио-ТА</q>
ООО "Студио-ТА"

Действительно, бывает проще сделать и показать, чем пытаться объяснить как это будет выглядеть. Конечно, это не всегда помогает, но если вы уверены в результате, что получится отличный, стильный и уютный интерьер, можно и рискнуть. Предложите, если договорится о компромиссном варианте не получается, просто поэкспериментировать, сделать нечто в оформлении интерьера нестандартное, но интересное. Обстановка совместного жилья ведь ценна не только результатом, сам процесс очень важен и увлекателен – вы лучше узнаете и себя, и друг друга. А интерьер – это всего лишь фон нашей жизни, именно мы сами, тепло нашей души – наполняет комнаты яркими красками и неповторимой индивидуальность. 

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