Живем вместе – как совместить два стиля

Решение жить вместе – момент в отношениях и волнительный, и ответственный. И чтобы романтическое настроение не разбилось о суету бытовых вопросов и споров, лучше отнестись к обустройство совместного жилья рассудительно, продумывая заранее основные моменты. Не стоит ждать уступок со стороны партнера или жертвовать собственным комфортом, в разнообразии стилей интерьера и дизайнерских приемов работы с пространством можно найти компромиссные варианты, действительно комфортные для обоих.

Главное – не пускать этот процесс на самотек, обсудив вместе какие стилевые, цветовые решения вам подходят, какую предметы нужно добавить в обстановку.