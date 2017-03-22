Фантастический особняк в поселке Зеленый мыс

Удивительно элегантный и статный проект, выполненный в лучших традициях элитных особняков северо-востока США. Здесь сочетается все самое лучшее из английского (аристократичного, традиционного и классического) интерьера и американского (с его размахом и комфортом).

Подобные особняки вы легко найдете в списке владений манхэттенских бизнесменов. Роскошные, с антикварной мебелью и ретро-шиком, они редко стоят менее миллиона долларов.

Оформлением занималось московское дизайн-бюро Оксаны Моссур. По качеству проработки их проектов можно определить настоящих профессионалов с огромным опытом.