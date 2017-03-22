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Фантастический особняк в поселке Зеленый мыс

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
Роскошный интерьер загородного дома в английском стиле, Дизайн бюро Оксаны Моссур Дизайн бюро Оксаны Моссур Столовая комната в классическом стиле Янтарный / Золотой
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Удивительно элегантный и статный проект, выполненный в лучших традициях элитных особняков северо-востока США. Здесь сочетается все самое лучшее из английского (аристократичного, традиционного и классического) интерьера и американского (с его размахом и комфортом).

Подобные особняки вы легко найдете в списке владений манхэттенских бизнесменов. Роскошные, с антикварной мебелью и ретро-шиком, они редко стоят менее миллиона долларов.

Оформлением занималось московское дизайн-бюро Оксаны Моссур. По качеству проработки их проектов можно определить настоящих профессионалов с огромным опытом.

​Гостиная с душой

Роскошный интерьер загородного дома в английском стиле, Дизайн бюро Оксаны Моссур Дизайн бюро Оксаны Моссур Гостиная в классическом стиле Бежевый
Дизайн бюро Оксаны Моссур

Роскошный интерьер загородного дома в английском стиле

Дизайн бюро Оксаны Моссур
Дизайн бюро Оксаны Моссур
Дизайн бюро Оксаны Моссур

Потрясающий дизайн гостиной с ретро-обаянием и атмосферным шармом дорогого особняка постройки конца 18 – начала 19 века этому дому явно к лицу! Только посмотрите на этот роскошный диван, блестящий паркет и белые распашные двери на кухню!

​Кухня в стиле ар-деко

Роскошный интерьер загородного дома в английском стиле, Дизайн бюро Оксаны Моссур Дизайн бюро Оксаны Моссур Кухня в классическом стиле Красный
Дизайн бюро Оксаны Моссур

Роскошный интерьер загородного дома в английском стиле

Дизайн бюро Оксаны Моссур
Дизайн бюро Оксаны Моссур
Дизайн бюро Оксаны Моссур

Именно так выглядит ар-деко, который появился в американских особняках на Северо-Востоке как идеальное решение для больших, порой даже огромных кухонь при особняках. Здесь яркие контрасты сочетались с мрамором, дорогостоящей утварью, серебром или медью и создавали непередаваемую атмосферу люкса, которую нужно видеть своими глазами!

​Столовая на веранде

Роскошный интерьер загородного дома в английском стиле, Дизайн бюро Оксаны Моссур Дизайн бюро Оксаны Моссур Столовая комната в классическом стиле Янтарный / Золотой
Дизайн бюро Оксаны Моссур

Роскошный интерьер загородного дома в английском стиле

Дизайн бюро Оксаны Моссур
Дизайн бюро Оксаны Моссур
Дизайн бюро Оксаны Моссур

Безумно изысканная и вдохновляющая, напоминающая о званых ужинах при свечах и свадебных торжествах, эта прекрасная столовая на веранде имеет выход в сад, постоянное отопление и очень красивый деревянный потолок!

​Текстильное царство

Роскошный интерьер загородного дома в английском стиле, Дизайн бюро Оксаны Моссур Дизайн бюро Оксаны Моссур Столовая комната в классическом стиле Янтарный / Золотой
Дизайн бюро Оксаны Моссур

Роскошный интерьер загородного дома в английском стиле

Дизайн бюро Оксаны Моссур
Дизайн бюро Оксаны Моссур
Дизайн бюро Оксаны Моссур

Текстиль позволяет сделать из этого милого местечка и вовсе почти божественный зал.

​Нежная гостиная

Роскошный интерьер загородного дома в английском стиле, Дизайн бюро Оксаны Моссур Дизайн бюро Оксаны Моссур Гостиная в классическом стиле Янтарный / Золотой
Дизайн бюро Оксаны Моссур

Роскошный интерьер загородного дома в английском стиле

Дизайн бюро Оксаны Моссур
Дизайн бюро Оксаны Моссур
Дизайн бюро Оксаны Моссур

На втором этаже возле главной спальни мы нашли еще одну удивительную по красоте гостиную, идеальную для чтения книг и спокойного отдыха. Во французской традиции эта комната называлась бы салоном при дамской спальне.

​Изысканная ванная комната

Роскошный интерьер загородного дома в английском стиле, Дизайн бюро Оксаны Моссур Дизайн бюро Оксаны Моссур Ванная в классическом стиле Розовый
Дизайн бюро Оксаны Моссур

Роскошный интерьер загородного дома в английском стиле

Дизайн бюро Оксаны Моссур
Дизайн бюро Оксаны Моссур
Дизайн бюро Оксаны Моссур

Удивительно романтичная и изысканная ванная комната в розовой цветовой гамме объединяет современность и романтизм классики.

Нужна помощь с проектом дома?
Обратитесь к нам!

​Кабинет в мансарде

Роскошный интерьер загородного дома в английском стиле, Дизайн бюро Оксаны Моссур Дизайн бюро Оксаны Моссур Рабочий кабинет в классическом стиле Коричневый
Дизайн бюро Оксаны Моссур

Роскошный интерьер загородного дома в английском стиле

Дизайн бюро Оксаны Моссур
Дизайн бюро Оксаны Моссур
Дизайн бюро Оксаны Моссур

Наверху, в мансарде, разместилась и вовсе сказочная комната – кабинет с удивительно красивой деревянной мебелью, антикварной либо стилизованной, с очень красивой отделкой пола паркетом с эффектом антик.

​Спальня на мансарде

Роскошный интерьер загородного дома в английском стиле, Дизайн бюро Оксаны Моссур Дизайн бюро Оксаны Моссур Спальня в классическом стиле Бирюзовый
Дизайн бюро Оксаны Моссур

Роскошный интерьер загородного дома в английском стиле

Дизайн бюро Оксаны Моссур
Дизайн бюро Оксаны Моссур
Дизайн бюро Оксаны Моссур

Еще одна спальня, выполненная в лучших традициях европейских стилей, имеет эркер с панорамным остеклением и французский балкончик. Декоративная деревянная отделка стен, ковролин на полу – все это в формате современного особняка отсылает нас к культуре преппи и их огромным поместьям в стиле шингл.

​Ванная комната в мансарде

Роскошный интерьер загородного дома в английском стиле, Дизайн бюро Оксаны Моссур Дизайн бюро Оксаны Моссур Ванная в классическом стиле Бежевый
Дизайн бюро Оксаны Моссур

Роскошный интерьер загородного дома в английском стиле

Дизайн бюро Оксаны Моссур
Дизайн бюро Оксаны Моссур
Дизайн бюро Оксаны Моссур

Еще одна чудесная комната с вдохновляющим интерьером находится в мансарде. Здесь, так же как и в предыдущей ванной комнате, сочетается изысканность классики и современный комфорт!

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homify Дома в классическом стиле Серый
homify

homify
homify
homify

homify Дома в классическом стиле Серый
homify

homify
homify
homify

homify Дома в классическом стиле Серый
homify

homify
homify
homify
До и после: преображение ванной комнаты
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