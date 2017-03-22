Фантастический особняк в поселке Зеленый мыс

Удивительно элегантный и статный проект, выполненный в лучших традициях элитных особняков северо-востока США. Здесь сочетается все самое лучшее из английского (аристократичного, традиционного и классического) интерьера и американского (с его размахом и комфортом).
Подобные особняки вы легко найдете в списке владений манхэттенских бизнесменов. Роскошные, с антикварной мебелью и ретро-шиком, они редко стоят менее миллиона долларов.
Оформлением занималось московское дизайн-бюро Оксаны Моссур. По качеству проработки их проектов можно определить настоящих профессионалов с огромным опытом.
Потрясающий дизайн гостиной с ретро-обаянием и атмосферным шармом дорогого особняка постройки конца 18 – начала 19 века этому дому явно к лицу! Только посмотрите на этот роскошный диван, блестящий паркет и белые распашные двери на кухню!
Именно так выглядит ар-деко, который появился в американских особняках на Северо-Востоке как идеальное решение для больших, порой даже огромных кухонь при особняках. Здесь яркие контрасты сочетались с мрамором, дорогостоящей утварью, серебром или медью и создавали непередаваемую атмосферу люкса, которую нужно видеть своими глазами!
Безумно изысканная и вдохновляющая, напоминающая о званых ужинах при свечах и свадебных торжествах, эта прекрасная столовая на веранде имеет выход в сад, постоянное отопление и очень красивый деревянный потолок!
Текстиль позволяет сделать из этого милого местечка и вовсе почти божественный зал.
На втором этаже возле главной спальни мы нашли еще одну удивительную по красоте гостиную, идеальную для чтения книг и спокойного отдыха. Во французской традиции эта комната называлась бы салоном при дамской спальне.
Удивительно романтичная и изысканная ванная комната в розовой цветовой гамме объединяет современность и романтизм классики.
Наверху, в мансарде, разместилась и вовсе сказочная комната – кабинет с удивительно красивой деревянной мебелью, антикварной либо стилизованной, с очень красивой отделкой пола паркетом с эффектом антик.
Еще одна спальня, выполненная в лучших традициях европейских стилей, имеет эркер с панорамным остеклением и французский балкончик. Декоративная деревянная отделка стен, ковролин на полу – все это в формате современного особняка отсылает нас к культуре преппи и их огромным поместьям в стиле шингл.
Еще одна чудесная комната с вдохновляющим интерьером находится в мансарде. Здесь, так же как и в предыдущей ванной комнате, сочетается изысканность классики и современный комфорт!
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