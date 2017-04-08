Скандинавский дом в лесу 150 кв метров

Стильный дизайн фасадов основан на отделке камнем, очень красивыми черными панелями и натуральным деревом (для мансардного этажа). Необычная форма кровли эффектно подчеркнута полностью остекленными с двух сторон фронтонами и мансардными окнами. Она отделана древесиной, использованной и для внешних стен.

Панорамное остекление реализовано в формате от пола до потолка на обоих этажах, высота – около 3 метров каждый. Черные рамы позволяют придать дому люксовый внешний вид, нестандартный и очень стильный. На первом этаже есть двери-слайдеры, открывающие выход на террасу, а на втором остекление заканчивается прямо под кровлей, слегка напоминая стиль шале.