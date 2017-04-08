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Скандинавский дом в лесу 150 кв метров

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
FOREST HOUSE, Espace Team Espace Team Дома в стиле минимализм
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Этот дом покажет нам, что скандинавская архитектура отлично смотрится в умеренном восточно-европейском климате, позволяет добиться строгости геометричного дизайна на природе, добавляя проектам изрядную долю урбанизма.

Студия ESPACE TEAM из Днепропетровска спроектировала этот удивительный дом с панорамным остеклением, интересной отделкой фасадов и огромной террасой, чтобы доказать, что международный дизайн – это не просто модные слова, а реальность приятных будней для тех, кто готов идти в ногу со временем.

​Дизайн фасадов

FOREST HOUSE Espace Team Дома в стиле минимализм загородный дом
Espace Team

FOREST HOUSE

Espace Team
Espace Team
Espace Team

Стильный дизайн фасадов основан на отделке камнем, очень красивыми черными панелями и натуральным деревом (для мансардного этажа). Необычная форма кровли эффектно подчеркнута полностью остекленными с двух сторон фронтонами и мансардными окнами. Она отделана древесиной, использованной и для внешних стен.

Панорамное остекление реализовано в формате от пола до потолка на обоих этажах, высота – около 3 метров каждый. Черные рамы позволяют придать дому люксовый внешний вид, нестандартный и очень стильный. На первом этаже есть двери-слайдеры, открывающие выход на террасу, а на втором остекление заканчивается прямо под кровлей, слегка напоминая стиль шале.

​Рельефность участка

FOREST HOUSE Espace Team Дома в стиле минимализм
Espace Team

FOREST HOUSE

Espace Team
Espace Team
Espace Team

Активный рельеф участка предполагает нестандартный подход к планировке и расположению самого дома, который бы позволил панорамному остеклению в скандинавском стиле не причинять неудобств в деле приватности. Так, дом расположен на склоне, примыкая к сосновой аллее, а терраса запроектирована на заднем дворике, как и все остекление первого этажа.

Данный проект создан для семьи с ребенком и был реализован в Днепропетровской области на Украине. Скандинавский стиль выбран как самый практичный, а также идеально подходящий для атмосферы соснового бора. Он не нарушает гармонию естественной природной среды и красиво контрастирует с лаконичными линиями на ее фоне.

​Планировка первого и второго уровней

FOREST HOUSE, Espace Team Espace Team
Espace Team

FOREST HOUSE

Espace Team
Espace Team
Espace Team

В проекте этого дома скандинавский стиль не просто взят как эффектный образ, все его характерные особенности, его идеология действительно воплощены в жизнь. Именно благодаря таким нестандартным дополнениям, как большая прихожая на первом уровне, огромная терраса вдоль всего дома, барная стойка на кухне у спинки дивана, а также большая гостиная на втором этаже, этот дом может считаться просто идеальным для жизни в холодном климате.

​Вторая терраса наверху

FOREST HOUSE, Espace Team Espace Team Дома в стиле минимализм
Espace Team

FOREST HOUSE

Espace Team
Espace Team
Espace Team

Еще одну террасу дом получил на втором уровне, она расположилась примерно на уровне мансардного этажа со спальнями. Данный эффект смотрится особенно интересно сбоку, в чем вы можете убедиться на визуализации выше.

​Чертежи проекта

FOREST HOUSE, Espace Team Espace Team
Espace Team

FOREST HOUSE

Espace Team
Espace Team
Espace Team

На схеме выше вы можете рассмотреть общую концепцию проекта и убедиться в том, что 3D-макеты бывают очень полезными в деле понимания планировки дома. Кроме того, заметьте, что формат остекления в данном доме более, чем расширенный и составляет около 100 кв. метров. Можно ожидать, что стоимость блоков остекления (вместе с мансардными окнами) в том варианте, как показано на визуализациях, составит около 2 млн рублей.

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