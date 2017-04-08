Скандинавский дом в лесу 150 кв метров

Этот дом покажет нам, что скандинавская архитектура отлично смотрится в умеренном восточно-европейском климате, позволяет добиться строгости геометричного дизайна на природе, добавляя проектам изрядную долю урбанизма.
Студия ESPACE TEAM из Днепропетровска спроектировала этот удивительный дом с панорамным остеклением, интересной отделкой фасадов и огромной террасой, чтобы доказать, что международный дизайн – это не просто модные слова, а реальность приятных будней для тех, кто готов идти в ногу со временем.
Стильный дизайн фасадов основан на отделке камнем, очень красивыми черными панелями и натуральным деревом (для мансардного этажа). Необычная форма кровли эффектно подчеркнута полностью остекленными с двух сторон фронтонами и мансардными окнами. Она отделана древесиной, использованной и для внешних стен.
Панорамное остекление реализовано в формате от пола до потолка на обоих этажах, высота – около 3 метров каждый. Черные рамы позволяют придать дому люксовый внешний вид, нестандартный и очень стильный. На первом этаже есть двери-слайдеры, открывающие выход на террасу, а на втором остекление заканчивается прямо под кровлей, слегка напоминая стиль шале.
Активный рельеф участка предполагает нестандартный подход к планировке и расположению самого дома, который бы позволил панорамному остеклению в скандинавском стиле не причинять неудобств в деле приватности. Так, дом расположен на склоне, примыкая к сосновой аллее, а терраса запроектирована на заднем дворике, как и все остекление первого этажа.
Данный проект создан для семьи с ребенком и был реализован в Днепропетровской области на Украине. Скандинавский стиль выбран как самый практичный, а также идеально подходящий для атмосферы соснового бора. Он не нарушает гармонию естественной природной среды и красиво контрастирует с лаконичными линиями на ее фоне.
В проекте этого дома скандинавский стиль не просто взят как эффектный образ, все его характерные особенности, его идеология действительно воплощены в жизнь. Именно благодаря таким нестандартным дополнениям, как большая прихожая на первом уровне, огромная терраса вдоль всего дома, барная стойка на кухне у спинки дивана, а также большая гостиная на втором этаже, этот дом может считаться просто идеальным для жизни в холодном климате.
Еще одну террасу дом получил на втором уровне, она расположилась примерно на уровне мансардного этажа со спальнями. Данный эффект смотрится особенно интересно сбоку, в чем вы можете убедиться на визуализации выше.
На схеме выше вы можете рассмотреть общую концепцию проекта и убедиться в том, что 3D-макеты бывают очень полезными в деле понимания планировки дома. Кроме того, заметьте, что формат остекления в данном доме более, чем расширенный и составляет около 100 кв. метров. Можно ожидать, что стоимость блоков остекления (вместе с мансардными окнами) в том варианте, как показано на визуализациях, составит около 2 млн рублей.
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