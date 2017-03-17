Деревянный дом, который вы полюбите

Этот прекрасный деревянный дом построен по сборной, современной и энергоэффективной технологии, хотя внешне кажется очень похожим на дом из бруса. Такой вариант очень хорош тем, что внешний фасад дома не требует так же много средств и заботы, как фасад из обычного бруса, а выглядит натурально и очень красиво.

Кроме того, в этом доме есть еще один несомненный плюс – строительство по сборной каркасной технологии позволяет запроектировать более современный тип планировки и не заставляет архитектора подстраиваться под ограничения бруса.

Давайте посмотрим, как он выглядит снаружи и изнутри!