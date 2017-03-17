Деревянный дом, который вы полюбите

Этот прекрасный деревянный дом построен по сборной, современной и энергоэффективной технологии, хотя внешне кажется очень похожим на дом из бруса. Такой вариант очень хорош тем, что внешний фасад дома не требует так же много средств и заботы, как фасад из обычного бруса, а выглядит натурально и очень красиво.
Кроме того, в этом доме есть еще один несомненный плюс – строительство по сборной каркасной технологии позволяет запроектировать более современный тип планировки и не заставляет архитектора подстраиваться под ограничения бруса.
Давайте посмотрим, как он выглядит снаружи и изнутри!
Такой проект дома трудно обойти стороной! Интересный, уютный, традиционный и при этом – с такими прекрасными большими окнами! Контраст черного цвета и древесины также играет на руку, позволяя сделать дом с деревянной отделкой более современным на вид. Кроме того, этот дом имеет как раз семейный формат, бассейн, шикарный блок навеса для террасы и невероятно красивую двусветную гостиную, блок остекления которой вы и видите на фотографии выше.
Так выглядит гостиная со вторым светом изнутри, сейчас мы смотрим на нее с балкончика второго этажа, который доступен вверх по лестнице. Как видите, уровень пола гостиной и террасы практически идентичен, что выглядит очень эстетично. Отопление в доме реализовано на основе теплового насоса и «теплого пола», подходит также вариант с газовым котлом и «теплым полом». Остекление – джамбо-стекло и двери-слайдеры на теплой системе, стоят примерно 13-15 тысяч рублей за кв. метр в целом. Примерная площадь остекления для гостиной – 50 кв. метров, что дает стоимость остекления гостиной – около 600-700 тысяч рублей. При этом, оно полностью теплое и подходит для реализации дома в Сибири или Ленинградской области, а не только в южных широтах.
Как видите, в дизайне гостиной использовались модули остекления, доходящие прямо до кровли в стиле шале, обрамляющие скат со внутренней его стороны, что выглядит очень красиво! В дизайне интерьера мы нашли пластиковую мебель под ковку, которая очень практична и легка по весу, плетеную мебель в тропическом колониальном стиле и кожаный диван. Здесь переплетается множество традиций, но в целом дом больше всего похож на португальское или андоррское поместье в горах.
В отделке использованы такие материалы, как керамическая плитка под «теплый пол», деревянные потолки и штукатурка под покраску для стен. Все просто и лаконично!
В дизайне одной из ванных комнат используется популярный стиль SPA, который в 99% случаев изумительно атмосферно смотрится именно в деревянных домах.
Общая площадь дома – около 250 кв. метров, включая гараж и террасу. Минимальная стоимость возведения такого дома по каркасной технологии с данным типом отделки помещений и фасадов и данным форматом остекления – около 6 млн рублей, с учетом работы строителей и отделочников. При этом, в формате данной цены вы можете рассчитывать на то, что дом будет теплым и подходящим для вашего климата.
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