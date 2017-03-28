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​Дом 100 метров для молодой семьи за 1,5 млн рублей

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
Plain-pied en ville, petite surface ( 100m2), Myotte-Duquet Habitat Myotte-Duquet Habitat Домашнее хозяйство Аксессуары для животных
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Современный, модный, стильный, с отоплением на тепловом насосе, энергосберегающий, с «теплым полом» по всему дому и панорамным остеклением. Дом-мечта, дом-сказка! Планировка включает в себя две спальни и две ванные комнаты, кухню-гостиную, прихожую и котельную. В площадь 100 кв. метров вошел и 25-метровый гараж! Дом спроектирован студией MYOTTE-DUQUET HABITAT (Франция).

Такой домик просто идеально подойдет для молодой семьи, которая планирует пополнение. А большие окна и стильные интерьеры понравятся всем!

​Дизайн фасадов

Plain-pied en ville, petite surface ( 100m2), Myotte-Duquet Habitat Myotte-Duquet Habitat Домашнее хозяйство Аксессуары для животных
Myotte-Duquet Habitat

Myotte-Duquet Habitat
Myotte-Duquet Habitat
Myotte-Duquet Habitat

Стильную отделку фасадов натуральным деревом можно легко заменить на штукатурку или декоративные панели, на ваш выбор.

Блок панорамного остекления относится к гостиной, которая совмещена с кухней. Его общая площадь – около 12 кв. метров, что равняется сумме примерно в 120 тыс. рублей для джамбо-стекла без дверей и около 240 тысяч рублей с дверьми-слайдерами.

​Дизайн интерьера

Plain-pied en ville, petite surface ( 100m2), Myotte-Duquet Habitat Myotte-Duquet Habitat Домашнее хозяйство Аксессуары для животных
Myotte-Duquet Habitat

Myotte-Duquet Habitat
Myotte-Duquet Habitat
Myotte-Duquet Habitat

Внутри мы видим простую штукатурку, белые потолки, деревянные окна и керамическую плитку на полу. Общая площадь кухни-гостиной – менее 35 кв. метров, здесь царит очень современная атмосфера!

​Смета на такой дом

Plain-pied en ville, petite surface ( 100m2), Myotte-Duquet Habitat Myotte-Duquet Habitat Домашнее хозяйство Аксессуары для животных
Myotte-Duquet Habitat

Myotte-Duquet Habitat
Myotte-Duquet Habitat
Myotte-Duquet Habitat

Общая площадь дома – 100 кв. метров, не считая крыльца и террасы, которую легко можно добавить. В доме две спальни и две ванные комнаты, а также кухня-гостиная. Смета состоит из стандартных частей:

- фундамент – 300 тысяч рублей;

- каркас из керамических блоков – 400 тысяч рублей;

- отопление тепловой насос + «теплый пол» – около 800 тысяч рублей;

- инженерия – 300 тысяч рублей;

- остекление, главный блок с одной дверью слайдером и остальные окна – 300 тысяч рублей;

- отделка – от 300 тысяч рублей;

- кровля – от 300 тысяч рублей;

- терраса – от 100 тысяч рублей.

Итого, мы получаем полную смету на дом (с учетом работы строителей и террасой, отоплением и инженерией) в 2,5 млн рублей. Данная смета приведена для отопления с помощью теплового насоса, что серьезно удорожает конструкцию. Кроме того, она включает в себя и работу строителей. На обычном газовом котле, без работы строителей, «под отделку» дом может быть построен и за 1,5 млн рублей. Данную идею тоже стоит учитывать при планировании строительства собственного дома.

​Защита от солнца

Plain-pied en ville, petite surface ( 100m2), Myotte-Duquet Habitat Myotte-Duquet Habitat Домашнее хозяйство Аксессуары для животных
Myotte-Duquet Habitat

Myotte-Duquet Habitat
Myotte-Duquet Habitat
Myotte-Duquet Habitat

Удобные жалюзи позволяют лимитировать поток солнечного света тогда, когда необходимо. То же самое можно сделать с римскими шторами или с жалюзи внутри дома, на ваш выбор. Также очень удобны и деревянные реечные экраны, которые позволяют создавать тень и часто могут входить в комплектацию самих окон.

​Дизайн подъездного пути

Plain-pied en ville, petite surface ( 100m2), Myotte-Duquet Habitat Myotte-Duquet Habitat Домашнее хозяйство Аксессуары для животных
Myotte-Duquet Habitat

Myotte-Duquet Habitat
Myotte-Duquet Habitat
Myotte-Duquet Habitat

Как вы могли заметить, уровень рулонного газона совпадает с уровнем гостиной, подъездной площадки, крыльца. Данная идея очень интересна и позволяет сделать пребывание в саду более удобным, особенно для детей. Для снежного климата вокруг дома можно установить инфракрасный прогрев или же отмостку с инфракрасным прогревом и декором галькой, как в некоторых местах этого палисадника.

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