​Дом 100 метров для молодой семьи за 1,5 млн рублей

Современный, модный, стильный, с отоплением на тепловом насосе, энергосберегающий, с «теплым полом» по всему дому и панорамным остеклением. Дом-мечта, дом-сказка! Планировка включает в себя две спальни и две ванные комнаты, кухню-гостиную, прихожую и котельную. В площадь 100 кв. метров вошел и 25-метровый гараж! Дом спроектирован студией MYOTTE-DUQUET HABITAT (Франция).
Такой домик просто идеально подойдет для молодой семьи, которая планирует пополнение. А большие окна и стильные интерьеры понравятся всем!
Стильную отделку фасадов натуральным деревом можно легко заменить на штукатурку или декоративные панели, на ваш выбор.
Блок панорамного остекления относится к гостиной, которая совмещена с кухней. Его общая площадь – около 12 кв. метров, что равняется сумме примерно в 120 тыс. рублей для джамбо-стекла без дверей и около 240 тысяч рублей с дверьми-слайдерами.
Внутри мы видим простую штукатурку, белые потолки, деревянные окна и керамическую плитку на полу. Общая площадь кухни-гостиной – менее 35 кв. метров, здесь царит очень современная атмосфера!
Общая площадь дома – 100 кв. метров, не считая крыльца и террасы, которую легко можно добавить. В доме две спальни и две ванные комнаты, а также кухня-гостиная. Смета состоит из стандартных частей:
- фундамент – 300 тысяч рублей;
- каркас из керамических блоков – 400 тысяч рублей;
- отопление тепловой насос + «теплый пол» – около 800 тысяч рублей;
- инженерия – 300 тысяч рублей;
- остекление, главный блок с одной дверью слайдером и остальные окна – 300 тысяч рублей;
- отделка – от 300 тысяч рублей;
- кровля – от 300 тысяч рублей;
- терраса – от 100 тысяч рублей.
Итого, мы получаем полную смету на дом (с учетом работы строителей и террасой, отоплением и инженерией) в 2,5 млн рублей. Данная смета приведена для отопления с помощью теплового насоса, что серьезно удорожает конструкцию. Кроме того, она включает в себя и работу строителей. На обычном газовом котле, без работы строителей, «под отделку» дом может быть построен и за 1,5 млн рублей. Данную идею тоже стоит учитывать при планировании строительства собственного дома.
Удобные жалюзи позволяют лимитировать поток солнечного света тогда, когда необходимо. То же самое можно сделать с римскими шторами или с жалюзи внутри дома, на ваш выбор. Также очень удобны и деревянные реечные экраны, которые позволяют создавать тень и часто могут входить в комплектацию самих окон.
Как вы могли заметить, уровень рулонного газона совпадает с уровнем гостиной, подъездной площадки, крыльца. Данная идея очень интересна и позволяет сделать пребывание в саду более удобным, особенно для детей. Для снежного климата вокруг дома можно установить инфракрасный прогрев или же отмостку с инфракрасным прогревом и декором галькой, как в некоторых местах этого палисадника.
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