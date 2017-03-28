​Дом 100 метров для молодой семьи за 1,5 млн рублей

Современный, модный, стильный, с отоплением на тепловом насосе, энергосберегающий, с «теплым полом» по всему дому и панорамным остеклением. Дом-мечта, дом-сказка! Планировка включает в себя две спальни и две ванные комнаты, кухню-гостиную, прихожую и котельную. В площадь 100 кв. метров вошел и 25-метровый гараж! Дом спроектирован студией MYOTTE-DUQUET HABITAT (Франция).

Такой домик просто идеально подойдет для молодой семьи, которая планирует пополнение. А большие окна и стильные интерьеры понравятся всем!