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Домик мечты в стиле шале

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
Transparence, Myotte-Duquet Habitat Myotte-Duquet Habitat Домашнее хозяйство Аксессуары для животных
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Вдохновляющий домик с большим форматом остекления еще и имеет отличный дизайн интерьера, модную глянцевую кухню и ориентирован специально на семьи с маленькими детьми.

Студия MYOTTE-DUQUET HABITAT проектирует дома в стиле фахверк и модерн в Восточной Франции и делает это с потрясающим изяществом. Несколько сотен уже реализованных проектов доказывают не только качественность постройки, но и настоящий модный бум на современные дома в стиле фахверк. Данный дом также наследует множество деталей из стиля шале, поэтому является промежуточным сразу между тремя стилями. От шале ему достались балкончики и кровля, форма и объем, от фахверка – технология строительства, от модерна – панорамное остекление, отделка и планировка.

​Планировка дома

Transparence, Myotte-Duquet Habitat Myotte-Duquet Habitat Домашнее хозяйство Аксессуары для животных
Myotte-Duquet Habitat

Myotte-Duquet Habitat
Myotte-Duquet Habitat
Myotte-Duquet Habitat

На первом этаже мы нашли кухню-столовую, гостиную и кабинет, на втором три спальни и две ванные комнаты, на нулевом этаже – игровую гостиную для детей, сауну и комнату отдыха, котельную и кладовую.

Итоговая общая площадь дома около 280 кв метров, без террасы и гаража. Площадь застройки при этом более 160 кв метров. Данный проект отлично подходит для прямоугольных или квадратных участков, а на узких смотрится очень хорошо из-за того, что главный формат остекления направлен именно на задний дворик, а не по бокам.

​Терраса при доме

Transparence, Myotte-Duquet Habitat Myotte-Duquet Habitat Домашнее хозяйство Аксессуары для животных
Myotte-Duquet Habitat

Myotte-Duquet Habitat
Myotte-Duquet Habitat
Myotte-Duquet Habitat

Данный проект реализуется в кратчайшие сроки – «коробка» ставится буквально за три-четыре дня, а весь этап проходит примерно за 1,5 месяца для проекта такого маленького масштаба. Терраса, мебель, подсветка, декор – все уже включено в стоимость, озвученную архитектором.

​Кухня с угловым остеклением

Transparence, Myotte-Duquet Habitat Myotte-Duquet Habitat Домашнее хозяйство Аксессуары для животных
Myotte-Duquet Habitat

Myotte-Duquet Habitat
Myotte-Duquet Habitat
Myotte-Duquet Habitat

Очень вдохновляющая кухня в нежной цветовой гамме с красивыми фиолетовыми акцентами очень солнечная; она имеет угловое остекление с трех сторон благодаря удачной планировке, зону для завтраков с барной стойкой в эркере и две столовых – в парадной столовой и на террасе.

​Вид на столовую из кухни

Transparence, Myotte-Duquet Habitat Myotte-Duquet Habitat Домашнее хозяйство Аксессуары для животных
Myotte-Duquet Habitat

Myotte-Duquet Habitat
Myotte-Duquet Habitat
Myotte-Duquet Habitat

Для дизайна кухни был использован современный гарнитур в стиле модерн, комбинирующий белый, бежевый и фиолетовый оттенки. Последний имеет глянцевое покрытие, белый – матовое, а бежевый имеет рисунок древесины.

​Вид на кухню и лестничный холл

Transparence, Myotte-Duquet Habitat Myotte-Duquet Habitat Домашнее хозяйство Аксессуары для животных
Myotte-Duquet Habitat

Myotte-Duquet Habitat
Myotte-Duquet Habitat
Myotte-Duquet Habitat

Планировка дома достаточно компактна, но при кухне все равно нашлось место для кладовой, на первом этаже – место для ванной комнаты с постирочной и прихожей, а также кабинета.

​На цокольном этаже

Transparence, Myotte-Duquet Habitat Myotte-Duquet Habitat Домашнее хозяйство Аксессуары для животных
Myotte-Duquet Habitat

Myotte-Duquet Habitat
Myotte-Duquet Habitat
Myotte-Duquet Habitat

На нулевом этаже в холле мы нашли гостиную-игровую для детей, где можно весело играть и не бояться за урон, который может быть причинен мебели и декору.

​Детские комнаты

Transparence, Myotte-Duquet Habitat Myotte-Duquet Habitat Домашнее хозяйство Аксессуары для животных
Myotte-Duquet Habitat

Myotte-Duquet Habitat
Myotte-Duquet Habitat
Myotte-Duquet Habitat

Две детские комнаты расположены в мансардах и имеют общую ванную комнату. Еще одна главная спальня расположена здесь же, имеет собственную ванную комнату и гардеробную. Реальная стоимость реализации такого проекта в озвученном формате около 16 млн рублей, включая остекление, коммуникации, инженерию (тепловой насос), отделку, работу строителей. Так как дом имеет три уровня, террасу и современный формат, возможно, что стоимость увеличится и до 20 млн рублей от местной московской фирмы.

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