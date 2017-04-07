Домик мечты в стиле шале

Вдохновляющий домик с большим форматом остекления еще и имеет отличный дизайн интерьера, модную глянцевую кухню и ориентирован специально на семьи с маленькими детьми.

Студия MYOTTE-DUQUET HABITAT проектирует дома в стиле фахверк и модерн в Восточной Франции и делает это с потрясающим изяществом. Несколько сотен уже реализованных проектов доказывают не только качественность постройки, но и настоящий модный бум на современные дома в стиле фахверк. Данный дом также наследует множество деталей из стиля шале, поэтому является промежуточным сразу между тремя стилями. От шале ему достались балкончики и кровля, форма и объем, от фахверка – технология строительства, от модерна – панорамное остекление, отделка и планировка.