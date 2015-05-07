Костровая чаша в вашем саду

Со временем многие владельцы шести и более соток заметно охладевают к ведению собственного огорода. Работы – много, а результат далеко не всегда компенсирует затраченные усилия. Куда интереснее попробовать себя в ландшафтном дизайне и вместо однотипных грядок создать нечто необычное. Например, сад из камней или настоящую чашу для костров. Совсем недавно мы рассказывали о том, как возвести на собственном участке каменную горку, а сегодня речь пойдет о сооружении уличного очага или, как его еще называют, костровой чаши во дворе собственного дома.