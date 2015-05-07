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Костровая чаша в вашем саду

Ira Mikhno – homify Ira Mikhno – homify
Stealth Boat Fire Table - Southampton, Rivelin Rivelin Сад Грильницы
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Со временем многие владельцы шести и более соток заметно охладевают к ведению собственного огорода. Работы – много, а результат далеко не всегда компенсирует затраченные усилия. Куда интереснее попробовать себя в ландшафтном дизайне и вместо однотипных грядок создать нечто необычное. Например, сад из камней или настоящую чашу для костров. Совсем недавно мы рассказывали о том, как возвести на собственном участке каменную горку, а сегодня речь пойдет о сооружении уличного очага или, как его еще называют, костровой чаши во дворе собственного дома.

Кострище нового поколения

The Till Lithic Fire Сад в рустикальном стиле
Lithic Fire

The Till

Lithic Fire
Lithic Fire
Lithic Fire

Костровая чаша – это так называемое кострище нового поколения. С ее появлением на вашем участке вам больше не придется отправляться далеко в лес, чтобы развести костер. Теперь насладиться ароматом горящих дров и теплом огня можно прямо рядом с собственным домом. Садовые камины бывают передвижными и статичными. Если Вы организовали свой двор таким образом, что для садового камина выделено определенное место, останавливайте свой выбор на статичной костровой чаше, и вы не прогадаете.

Чаша из стали и гранита

Stealth Boat Fire Table - Southampton Rivelin Сад Грильницы
Rivelin

Stealth Boat Fire Table – Southampton

Rivelin
Rivelin
Rivelin

Садовые камины из камня будут огранично сочетаться с домами, выполненными в рустикальном стиле, тогда как на участках в стиле хай-тек намного выигрышнее будут смотреться костровые чаши из стали и гранита.

Чаша-столик

Carved Scroll small La Hacienda Сад Грильницы
La Hacienda

Carved Scroll small

La Hacienda
La Hacienda
La Hacienda

Если вы пока не располагаете достаточным количеством места для полноценной костровой чаши, присмотритесь к небольшому переносному столику с медной чашей. Мобильный садовый камин позволит вам организовать костер без выжженной травы в любом месте, а специальная сетка для гриля, которая чаще всего прилагается к комплекту, поможет приготовить овощи, мясо и рыбу для семьи и друзей.

Костровая чаша с крышкой

rondo firepit wood-fired oven Сад Грильницы
wood-fired oven

rondo firepit

wood-fired oven
wood-fired oven
wood-fired oven

Как было упомянуто выше, костровые чаши – это не только модный элемент ландшафтного дизайна, но и многофункциональный бытовой прибор, которому вполне по силам заменить плиту с духовкой. Чтобы ничто не препятствовало процессу приготовления вкусного обеда для всей семьи, выбирайте костровую чашу с металлическим диском, выполняющим роль крышки, что позволит сохранить тепло внутри чаши, и защитит огонь от капризов погоды.

Какие дрова подходят для костровой чаши

Standard Original Somerset Fire Pit Somerset Fire Pits Ltd Сад Грильницы
Somerset Fire Pits Ltd

Standard Original Somerset Fire Pit

Somerset Fire Pits Ltd
Somerset Fire Pits Ltd
Somerset Fire Pits Ltd

Для разведения костра в чашах подходят колотые, сухие дрова любой породы дерева, также древесный уголь.  Не рекомендуется использовать лакированное или окрашенное дерево, поскольку это может привести к сильному дымообразованию. Перед тем, как установить садовый участок, не забудьте предупредить детей о том, что в целях противопожарной безопасности, бросать в чашу бумагу или изделия из бумаги строго запрещено.

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