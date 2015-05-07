Костровая чаша в вашем саду

Со временем многие владельцы шести и более соток заметно охладевают к ведению собственного огорода. Работы – много, а результат далеко не всегда компенсирует затраченные усилия. Куда интереснее попробовать себя в ландшафтном дизайне и вместо однотипных грядок создать нечто необычное. Например, сад из камней или настоящую чашу для костров. Совсем недавно мы рассказывали о том, как возвести на собственном участке каменную горку, а сегодня речь пойдет о сооружении уличного очага или, как его еще называют, костровой чаши во дворе собственного дома.
Костровая чаша – это так называемое кострище нового поколения. С ее появлением на вашем участке вам больше не придется отправляться далеко в лес, чтобы развести костер. Теперь насладиться ароматом горящих дров и теплом огня можно прямо рядом с собственным домом. Садовые камины бывают передвижными и статичными. Если Вы организовали свой двор таким образом, что для садового камина выделено определенное место, останавливайте свой выбор на статичной костровой чаше, и вы не прогадаете.
Садовые камины из камня будут огранично сочетаться с домами, выполненными в рустикальном стиле, тогда как на участках в стиле хай-тек намного выигрышнее будут смотреться костровые чаши из стали и гранита.
Если вы пока не располагаете достаточным количеством места для полноценной костровой чаши, присмотритесь к небольшому переносному столику с медной чашей. Мобильный садовый камин позволит вам организовать костер без выжженной травы в любом месте, а специальная сетка для гриля, которая чаще всего прилагается к комплекту, поможет приготовить овощи, мясо и рыбу для семьи и друзей.
Как было упомянуто выше, костровые чаши – это не только модный элемент ландшафтного дизайна, но и многофункциональный бытовой прибор, которому вполне по силам заменить плиту с духовкой. Чтобы ничто не препятствовало процессу приготовления вкусного обеда для всей семьи, выбирайте костровую чашу с металлическим диском, выполняющим роль крышки, что позволит сохранить тепло внутри чаши, и защитит огонь от капризов погоды.
Для разведения костра в чашах подходят колотые, сухие дрова любой породы дерева, также древесный уголь. Не рекомендуется использовать лакированное или окрашенное дерево, поскольку это может привести к сильному дымообразованию. Перед тем, как установить садовый участок, не забудьте предупредить детей о том, что в целях противопожарной безопасности, бросать в чашу бумагу или изделия из бумаги строго запрещено.