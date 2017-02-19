TOP-5 недели: очень-очень много хороших домов!

В поисках лучших проектов домов, барбекю и беседок на этой неделе наше сообщество четко выразило свои приоритеты! Данный TOP-5, как вы, возможно, уже знаете, составляется по количеству просмотров статей, поэтому наверняка вам будет интересно, что любимые вами материалы нравятся и другим нашим читателям.
Давайте вместе еще раз посмотрим лучшие статьи и популярные дома, а также напомним себе о списке Лучших (самых популярных) домов года на homify.RU!
Если вы являетесь сторонником классической архитектуры и современных веяний, то этот проект однозначно придется вам по душе! Сегодня мы хотим познакомить своих читателей с работой архитектурного бюро MTM STYL, которое продемонстрировало незаурядные способности в области проектирования и создало элегантный дом для большой семьи.
Как именно выглядит для вас идеальный дом на природе? Первая картина, которая появляется в воображении, это наверное, деревянная избушка на опушке леса? Не удивительно, но дерево остается излюбленным материалом для строительства, ведь оно неизменно дарит ощущение уюта и домашнего тепла одним своим видом. Кроме того, современные технологии строительства также активно используют древесину, что позволяет выполнить любую архитектурную задумку.
В нашей новой Книге Идей собраны самые популярные дома от русских архитекторов за прошлый год. Мы надеемся, что данная подборка поможет вам не только еще раз взглянуть на полюбившиеся проекты, но и найти то, что вы пропустили в течение этого года.
В подборке присутствуют и работы украинских архитекторов и российских, живущих за рубежом. Мы благодарим их за понимание и акцентируем внимание на то, что русские архитекторы в данном случае это те, что работают в команде homify.RU.
Наша новая Книга Идей посвящена самым популярным статьям о том, что можно сделать своими руками. В ней мы напоминаем вам об интересных идеях, которые вы уже видели в этом году.
Современное барбекю уже не жарится на голой решетке, оно готовится на аппарате, который называется гриль для барбекю. Когда-то барбекюшницы представляли собой массивные и не слишком привлекательные конструкции, но за последнее десятилетие дизайнерам удалось кардинальным образом изменить их внешний вид. Хотите произвести фурор на дачном участке? Обзаведитесь стильной барбекюшницей и от желающих отведать шашлычок на ваших шести сотках не будет отбоя.