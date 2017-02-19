TOP-5 недели: очень-очень много хороших домов!

В поисках лучших проектов домов, барбекю и беседок на этой неделе наше сообщество четко выразило свои приоритеты! Данный TOP-5, как вы, возможно, уже знаете, составляется по количеству просмотров статей, поэтому наверняка вам будет интересно, что любимые вами материалы нравятся и другим нашим читателям.

Давайте вместе еще раз посмотрим лучшие статьи и популярные дома, а также напомним себе о списке Лучших (самых популярных) домов года на homify.RU!