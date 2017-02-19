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TOP-5 недели: очень-очень много хороших домов!

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
Коттедж на 70 кв.м. в современном стиле, hq-design hq-design
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В поисках лучших проектов домов, барбекю и беседок на этой неделе наше сообщество четко выразило свои приоритеты! Данный TOP-5, как вы, возможно, уже знаете, составляется по количеству просмотров статей, поэтому наверняка вам будет интересно, что любимые вами материалы нравятся и другим нашим читателям.

Давайте вместе еще раз посмотрим лучшие статьи и популярные дома, а также напомним себе о списке Лучших (самых популярных) домов года на homify.RU!

7 идей, которые можно скопировать у этого дома

homify Дома в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

Если вы являетесь сторонником классической архитектуры и современных веяний, то этот проект однозначно придется вам по душе! Сегодня мы хотим познакомить своих читателей с работой архитектурного бюро MTM STYL, которое продемонстрировало незаурядные способности в области проектирования и создало элегантный дом для большой семьи.

Ссылка на Книгу Идей

Великолепные деревянные дома: 10 примеров

Wooden houses. Design studio of Stanislav Orekhov. ARCHITECTURE / INTERIOR DESIGN / VISUALIZATION. Дома в классическом стиле
Design studio of Stanislav Orekhov. ARCHITECTURE / INTERIOR DESIGN / VISUALIZATION.

Wooden houses.

Design studio of Stanislav Orekhov. ARCHITECTURE / INTERIOR DESIGN / VISUALIZATION.
Design studio of Stanislav Orekhov. ARCHITECTURE / INTERIOR DESIGN / VISUALIZATION.
Design studio of Stanislav Orekhov. ARCHITECTURE / INTERIOR DESIGN / VISUALIZATION.

Как именно выглядит для вас идеальный дом на природе? Первая картина, которая появляется в воображении, это наверное, деревянная избушка на опушке леса? Не удивительно, но дерево остается излюбленным материалом для строительства, ведь оно неизменно дарит ощущение уюта и домашнего тепла одним своим видом. Кроме того, современные технологии строительства также активно используют древесину, что позволяет выполнить любую архитектурную задумку.

Ссылка на Книгу Идей

Лучшие дома года 2016: от русских архитекторов

Вид 2 hq-design коттедж,частный дом,дизайн фасадов,экстерьер,дом из контейнеров,современный стиль,планировка
hq-design

Вид 2

hq-design
hq-design
hq-design

В нашей новой Книге Идей собраны самые популярные дома от русских архитекторов за прошлый год. Мы надеемся, что данная подборка поможет вам не только еще раз взглянуть на полюбившиеся проекты, но и найти то, что вы пропустили в течение этого года.

В подборке присутствуют и работы украинских архитекторов и российских, живущих за рубежом. Мы благодарим их за понимание и акцентируем внимание на то, что русские архитекторы в данном случае это те, что работают в команде homify.RU.

Ссылка на Книгу Идей

Лучшие DIY проекты года

Blokhutten, NuBuiten.nl NuBuiten.nl Садовые сараи
NuBuiten.nl

NuBuiten.nl
NuBuiten.nl
NuBuiten.nl

Наша новая Книга Идей посвящена самым популярным статьям о том, что можно сделать своими руками. В ней мы напоминаем вам об интересных идеях, которые вы уже видели в этом году.

Ссылка на Книгу Идей

10 барбекюшниц, которые произведут фурор

FABRILOR CHIMENEAS, FABRILOR IBERICA FABRILOR IBERICA Сад Грильницы
FABRILOR IBERICA

FABRILOR IBERICA
FABRILOR IBERICA
FABRILOR IBERICA

Современное барбекю уже не жарится на голой решетке, оно готовится на аппарате, который называется гриль для барбекю. Когда-то барбекюшницы представляли собой массивные и не слишком привлекательные конструкции, но за последнее десятилетие дизайнерам удалось кардинальным образом изменить их внешний вид. Хотите произвести фурор на дачном участке? Обзаведитесь стильной барбекюшницей и от желающих отведать шашлычок на ваших шести сотках не будет отбоя.

Ссылка на Книгу Идей

Дизайн квартиры 76 метров в скандинавском стиле
А вам какая подборка больше всех понравилась?

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