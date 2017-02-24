16 распространенных ошибок обустройства и уборки дома

Многие люди при создании дизайна интерьера делают некоторые ошибки. Они могут быть связаны со способом хранения, оптимизацией пространства. Давайте посмотрим 17 распространенных ошибок, мешающих вашему дому выглядеть красиво и ухоженно.
Следовать тренду – это хорошо. Но не всегда модные тенденции могут подойти вашему дому, интерьеру. Просто берите то, что нравится вам, что может стать изюминкой.
Посмотрите, что у вас в шкафу. О некоторых вещах вы, скорее всего, уже забыли. Избавьтесь от того, что вам не подходит, что уже не нравится.
Все принадлежности не должны быть разбросаны на столе и по поверхностям. Определите им специальные места, сделайте специальные крючки.
Если вы создаете интерьер со своим партнером, то учитывайте вкусы друг друга, иначе дизайн примет несочетаемый вид, не будет иметь целостности.
Контейнер для хранения – вещь неплохая. Но есть большая вероятность, что там скопится много ненужного, лучше избавляйтесь от такого.
Если вы любите стеклянные конструкции, то будьте готовы следить за ними, совершать должный уход. Иначе это будет портить все впечатление об интерьере.
Новые моющие средства для стирки, еще какие-либо предметы для интерьера. Пожалуйста, оцените внимательно, действительно ли вам это нужно, прежде чем купить!
Чердак или подвал также нуждаются в приличном виде. Очистите там все уголки, уберите ненужное, сделайте это место приятным на вид.
Многие делают большую уборку к концу года или перед праздниками. Если убирать регулярно, даже понемногу, то генеральные уборки не понадобятся.
Если уборка не вошла в привычку, то она постоянно будет откладываться, а дом захламляться. Полюбите это дело и ваш интерьер всегда будет выглядеть свежо.
Делайте это между делом, то есть, к примеру, выделите 15 минут между другими делами.
Разделите уборку между членами семьи, просите о помощи, привлекайте к этому ребенка, даже малышей. Для них это будет веселой игрой.
Не покупайте дополнительный ящик для хранения, не загромождайте пространство, которого и так часто не хватает. Отсортируйте то, что вы собирались там хранить.
Не ждите, пока туалет, раковина покроются грязью. Каждый день протирайте все эти места, тем самым сохраняя чистоту и свежий вид.
Многие из гаража делают склад ненужных вещей. Наведите там порядок и придайте этому месту более практичные функции.