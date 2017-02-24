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16 распространенных ошибок обустройства и уборки дома

Ksenia Zayarnyuk Ksenia Zayarnyuk
Venus Table, SOAP designs SOAP designs Столовая комната в стиле модерн
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Многие люди при создании дизайна интерьера делают некоторые ошибки. Они могут быть связаны со способом хранения, оптимизацией пространства. Давайте посмотрим 17 распространенных ошибок, мешающих вашему дому выглядеть красиво и ухоженно.

1. Погоня за трендом

Master Bedroom Collective Works Спальня в стиле модерн
Collective Works

Master Bedroom

Collective Works
Collective Works
Collective Works

Следовать тренду – это хорошо. Но не всегда модные тенденции могут подойти вашему дому, интерьеру. Просто берите то, что нравится вам, что может стать изюминкой.

2. Копить вещи в шкафу

Aanbouw en interieurplan woning , Jolanda Knook interieurvormgeving Jolanda Knook interieurvormgeving Коридор, прихожая и лестница в модерн стиле
Jolanda Knook interieurvormgeving

Jolanda Knook interieurvormgeving
Jolanda Knook interieurvormgeving
Jolanda Knook interieurvormgeving

Посмотрите, что у вас в шкафу. О некоторых вещах вы, скорее всего, уже забыли. Избавьтесь от того, что вам не подходит, что уже не нравится.

3. Хаос в столовых принадлежностях

Venus Boardroom/Dining Table SOAP designs Столовая комната в стиле модерн
SOAP designs

Venus Boardroom/Dining Table

SOAP designs
SOAP designs
SOAP designs

Все принадлежности не должны быть разбросаны на столе и по поверхностям. Определите им специальные места, сделайте специальные крючки.

4. Несочетаемость

Interiors, Adam Carter Photo Adam Carter Photo Спальня в классическом стиле
Adam Carter Photo

Interiors

Adam Carter Photo
Adam Carter Photo
Adam Carter Photo

Если вы создаете интерьер со своим партнером, то учитывайте вкусы друг друга, иначе дизайн примет несочетаемый вид, не будет иметь целостности.

5. Ящик для хранения в комнате

Carlo Berlin Architektur & Interior Design, Pamela Kilcoyne - Homify Pamela Kilcoyne - Homify Рабочий кабинет в классическом стиле
Pamela Kilcoyne – Homify

Carlo Berlin Architektur & Interior Design

Pamela Kilcoyne - Homify
Pamela Kilcoyne – Homify
Pamela Kilcoyne - Homify

Контейнер для хранения – вещь неплохая. Но есть большая вероятность, что там скопится много ненужного, лучше избавляйтесь от такого.

6. Недолжный уход

CONTEMPORARY GLASS STAIRCASE IS AND REN STUDIOS LTD Коридор, прихожая и лестница в модерн стиле
IS AND REN STUDIOS LTD

CONTEMPORARY GLASS STAIRCASE

IS AND REN STUDIOS LTD
IS AND REN STUDIOS LTD
IS AND REN STUDIOS LTD

Если вы любите стеклянные конструкции, то будьте готовы следить за ними, совершать должный уход. Иначе это будет портить все впечатление об интерьере.

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7. Импульсивная покупка

Choice, Ideia1 Arquitetura Ideia1 Arquitetura Кухня в стиле модерн
Ideia1 Arquitetura

Ideia1 Arquitetura
Ideia1 Arquitetura
Ideia1 Arquitetura

Новые моющие средства для стирки, еще какие-либо предметы для интерьера. Пожалуйста, оцените внимательно, действительно ли вам это нужно, прежде чем купить!

8. Забыли про чердак

Living Room Hart Design and Construction Гостиная в стиле кантри
Hart Design and Construction

Living Room

Hart Design and Construction
Hart Design and Construction
Hart Design and Construction

Чердак или подвал также нуждаются в приличном виде. Очистите там все уголки, уберите ненужное, сделайте это место приятным на вид.

9. Большая уборка раз в год

homify Гостиные в эклектичном стиле
homify

homify
homify
homify

Многие делают большую уборку к концу года или перед праздниками. Если убирать регулярно, даже понемногу, то генеральные уборки не понадобятся.

10. Уборка вызывает беспокойство

Bathroom In:Style Direct Ванная комната в стиле минимализм
In:Style Direct

Bathroom

In:Style Direct
In:Style Direct
In:Style Direct

Если уборка не вошла в привычку, то она постоянно будет откладываться, а дом захламляться. Полюбите это дело и ваш интерьер всегда будет выглядеть свежо.

11. Отводить специальное время для уборки

Chalcot Crescent, Living in Space Living in Space Рабочий кабинет
Living in Space

Chalcot Crescent

Living in Space
Living in Space
Living in Space

Делайте это между делом, то есть, к примеру, выделите 15 минут между другими делами.

12. Не просить семью о помощи

Products, Toyno Toyno Рабочий кабинет в стиле минимализм
Toyno

Products

Toyno
Toyno
Toyno

Разделите уборку между членами семьи, просите о помощи, привлекайте к этому ребенка, даже малышей. Для них это будет веселой игрой.

13. Покупка дополнительных полочек, шкафчиков

Broadgates Road, Granit Architects Granit Architects Рабочий кабинет в стиле модерн
Granit Architects

Broadgates Road

Granit Architects
Granit Architects
Granit Architects

Не покупайте дополнительный ящик для хранения, не загромождайте пространство, которого и так часто не хватает. Отсортируйте то, что вы собирались там хранить.

14. Неежедневная уборка в уборной

Bathroom homify Ванная в стиле лофт
homify

Bathroom

homify
homify
homify

Не ждите, пока туалет, раковина покроются грязью. Каждый день протирайте все эти места, тем самым сохраняя чистоту и свежий вид.

15. Захламление гаража

Remote control enabled access Portcullis Electric Gates Гараж в стиле модерн
Portcullis Electric Gates

Remote control enabled access

Portcullis Electric Gates
Portcullis Electric Gates
Portcullis Electric Gates

Многие из гаража делают склад ненужных вещей. Наведите там порядок и придайте этому месту более практичные функции.

16. «Я это буду использовать потом… »

Inspiration, Korbo Korbo Детская комната в стиле модерн
Korbo

Inspiration

Korbo
Korbo
Korbo

Зачастую, если какой-то предмет не используется сейчас и не был нужен до этого, то и потом он не пригодится. А если что-то не бралось несколько лет, можете смело это выкидывать.

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