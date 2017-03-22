Как строилось ранчо с панорамными окнами

Мы все любим смотреть, как строятся дома. Как из грязи и пыли, благодаря упорной работе строителей на пустом клочке земли появляется место, которое в будущем кто-то назовет домом. Здесь вырастут дети. Пройдут десятилетия, и дом станет не просто зданием, а частью района, его сердцем.
Студия TALLER DE ENSAMBLE SAS работает в Боготе, Колумбия со средними и большими бюджетами. Их дома – это объединение местного рустикального стиля и современных технологий.
Стиль фахверк легко узнать по диагонально расположенным брускам, которые позволяют укреплять конструкцию всего дома. Очень простое решение сложной проблемы родилось еще в средневековье, когда архитекторы в Европе только-только начинали строить жилые дома массово.
Это ранчо использует сразу несколько каркасных технологий, стоит на свайном фундаменте (подальше от влаги почвы) и имеет плоскую кровлю. Панорамное остекление здесь реализовано на трех стенах из четырех, что позволяет охватить все самые лучшие виды с участка. Кроме того, дом стоит на небольшом холме, что облегчает задачу создания красивой панорамы.
Стоимость реализации подобных проектов в холодном климате – около 3 млн рублей за одноэтажный дом в 200 кв. метров, «под ключ», с учетом работы строителей, качественным утеплением для высокой энергоэффективности, теплыми стеклопакетами, кровлей, фундаментом и все прочим.
Стильные балконы по периметру позволяют гулять на свежем воздухе прямо рядом с домом, наслаждаясь чашечкой чая на рассвете или закате. Более просторные балконы, уже террасы предназначаются для игр детей, столовой группы или патио.
Внутри дома использованы натуральные материалы для отделки – дерево и керамическая плитка. Для реализации в холодном климате нужны двухкамерные стеклопакеты, но в данном проекте использованы однокамерные.
В дизайне интерьера кухни и столовой мы нашли необычный тип открытой планировки, который по своему масштабу напоминает американские кухни в стиле кантри. Большая, просторная, с двумя полноценными модулями у стены и островом, эта кухня выглядит весьма удобной! Обратите внимание на то, что часть стен оштукатурена и покрашена, а часть оформлена деревом. Потолки тоже миксуют отделку деревом и штукатурку, что позволяет соблюсти баланс светлого белого и цвета древесины в интерьере.
У такого дома есть пара минусов, о которых следует знать. И они относятся вовсе не к панорамному остеклению или плоской кровле для холодного климата, а как раз к древесине. Обработка фасадов и интерьеров маслом в течение следующих 20 лет может занять львиную долю вашего бюджета на само строительство. Подкрашивать дом нужно, в идеале, раз в 2 года с пропиткой, которая для такого большого дома может стоить (с работой) более 300 тысяч рублей за раз.
Еще один минус подобного дома – необходимость в утеплении каркасной основы, которая может сделать стены более толстыми. В идеале для холодного климата стоит использовать специальную немецкую технологию или скандинавскую, чтобы сделать дом аккуратным и энергоэффективным.
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