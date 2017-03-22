Как строилось ранчо с панорамными окнами

В дизайне интерьера кухни и столовой мы нашли необычный тип открытой планировки, который по своему масштабу напоминает американские кухни в стиле кантри. Большая, просторная, с двумя полноценными модулями у стены и островом, эта кухня выглядит весьма удобной! Обратите внимание на то, что часть стен оштукатурена и покрашена, а часть оформлена деревом. Потолки тоже миксуют отделку деревом и штукатурку, что позволяет соблюсти баланс светлого белого и цвета древесины в интерьере.

У такого дома есть пара минусов, о которых следует знать. И они относятся вовсе не к панорамному остеклению или плоской кровле для холодного климата, а как раз к древесине. Обработка фасадов и интерьеров маслом в течение следующих 20 лет может занять львиную долю вашего бюджета на само строительство. Подкрашивать дом нужно, в идеале, раз в 2 года с пропиткой, которая для такого большого дома может стоить (с работой) более 300 тысяч рублей за раз.

Еще один минус подобного дома – необходимость в утеплении каркасной основы, которая может сделать стены более толстыми. В идеале для холодного климата стоит использовать специальную немецкую технологию или скандинавскую, чтобы сделать дом аккуратным и энергоэффективным.

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