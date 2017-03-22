Ваш браузер устарел.

เพื่อให้ได้รับประสบการณ์ที่ดีขึ้นกับการออกแบบบ้านของเราโปรดดาวน์โหลดเบราเซอร์ฟรีอื่น ๆ เพียงคลิกที่ไอคอน!

Комнаты
Специалисты
Журнал
Станьте профессионалом
Премиум
Выйти

Как строилось ранчо с панорамными окнами

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
Vivienda suburbana en madera, Taller de Ensamble SAS Taller de Ensamble SAS Кухня в стиле модерн Дерево Эффект древесины
Loading admin actions …

Мы все любим смотреть, как строятся дома. Как из грязи и пыли, благодаря упорной работе строителей на пустом клочке земли появляется место, которое в будущем кто-то назовет домом. Здесь вырастут дети. Пройдут десятилетия, и дом станет не просто зданием, а частью района, его сердцем.

Студия TALLER DE ENSAMBLE SAS работает в Боготе, Колумбия со средними и большими бюджетами. Их дома – это объединение местного рустикального стиля и современных технологий.

​Фахверк? Да!

Vivienda suburbana en madera, Taller de Ensamble SAS Taller de Ensamble SAS
Taller de Ensamble SAS

Taller de Ensamble SAS
Taller de Ensamble SAS
Taller de Ensamble SAS

Стиль фахверк легко узнать по диагонально расположенным брускам, которые позволяют укреплять конструкцию всего дома. Очень простое решение сложной проблемы родилось еще в средневековье, когда архитекторы в Европе только-только начинали строить жилые дома массово.

Это ранчо использует сразу несколько каркасных технологий, стоит на свайном фундаменте (подальше от влаги почвы) и имеет плоскую кровлю. Панорамное остекление здесь реализовано на трех стенах из четырех, что позволяет охватить все самые лучшие виды с участка. Кроме того, дом стоит на небольшом холме, что облегчает задачу создания красивой панорамы.

​Стоимость реализации

Vivienda suburbana en madera, Taller de Ensamble SAS Taller de Ensamble SAS
Taller de Ensamble SAS

Taller de Ensamble SAS
Taller de Ensamble SAS
Taller de Ensamble SAS

Стоимость реализации подобных проектов в холодном климате – около 3 млн рублей за одноэтажный дом в 200 кв. метров, «под ключ», с учетом работы строителей, качественным утеплением для высокой энергоэффективности, теплыми стеклопакетами, кровлей, фундаментом и все прочим.

​Балконы по периметру

Vivienda suburbana en madera, Taller de Ensamble SAS Taller de Ensamble SAS Дома в стиле модерн Дерево Эффект древесины
Taller de Ensamble SAS

Taller de Ensamble SAS
Taller de Ensamble SAS
Taller de Ensamble SAS

Стильные балконы по периметру позволяют гулять на свежем воздухе прямо рядом с домом, наслаждаясь чашечкой чая на рассвете или закате. Более просторные балконы, уже террасы предназначаются для игр детей, столовой группы или патио.

​Дизайн интерьера

Vivienda suburbana en madera, Taller de Ensamble SAS Taller de Ensamble SAS Гостиная в стиле модерн Дерево Эффект древесины
Taller de Ensamble SAS

Taller de Ensamble SAS
Taller de Ensamble SAS
Taller de Ensamble SAS

Внутри дома использованы натуральные материалы для отделки – дерево и керамическая плитка. Для реализации в холодном климате нужны двухкамерные стеклопакеты, но в данном проекте использованы однокамерные.

​Открытая планировка

Vivienda suburbana en madera, Taller de Ensamble SAS Taller de Ensamble SAS Кухня в стиле модерн Дерево Эффект древесины
Taller de Ensamble SAS

Taller de Ensamble SAS
Taller de Ensamble SAS
Taller de Ensamble SAS

В дизайне интерьера кухни и столовой мы нашли необычный тип открытой планировки, который по своему масштабу напоминает американские кухни в стиле кантри. Большая, просторная, с двумя полноценными модулями у стены и островом, эта кухня выглядит весьма удобной! Обратите внимание на то, что часть стен оштукатурена и покрашена, а часть оформлена деревом. Потолки тоже миксуют отделку деревом и штукатурку, что позволяет соблюсти баланс светлого белого и цвета древесины в интерьере. 

У такого дома есть пара минусов, о которых следует знать. И они относятся вовсе не к панорамному остеклению или плоской кровле для холодного климата, а как раз к древесине. Обработка фасадов и интерьеров маслом в течение следующих 20 лет может занять львиную долю вашего бюджета на само строительство. Подкрашивать дом нужно, в идеале, раз в 2 года с пропиткой, которая для такого большого дома может стоить (с работой) более 300 тысяч рублей за раз.

Еще один минус подобного дома – необходимость в утеплении каркасной основы, которая может сделать стены более толстыми. В идеале для холодного климата стоит использовать специальную немецкую технологию или скандинавскую, чтобы сделать дом аккуратным и энергоэффективным.

Далее на homify:

— Испанские интерьеры;

— Статьи о строительстве и ремонте;

— Красивая кухня от homify.

​Дом для круглогодичного проживания за 600 тысяч
А вы по шкале от 1 до 10 на сколько оценили бы данный проект?

Нужна помощь с проектом дома?
Обратитесь к нам!

Найдите вдохновляющие идеи для дома

Дома

Дома

Гостиная

Гостиная

Кухни

Кухни

Спальни

Спальни

Сады

Сады

Ванные комнаты

Ванные комнаты

Столовые комнаты

Столовые комнаты

Бассейн

Бассейн

Edit SEO element

homify — идеи для ремонта

4.5

Смотрите миллионы фото интерьеров в приложении homify!

Скачать приложение бесплатно
Нет, спасибо