Дом мечты за 1,3 млн рублей!

Мечтаете переехать в собственный дом, но вас совсем не прельщают тяготы самостоятельного строительства? Готовы жить в маленьком доме, но желательно уже в следующем месяце? Тогда ваш выбор – сборный модульный дом. Заказав его, вы совершенно не увидите момент его строительства. Сразу после монтажа фундамента на него поставят готовый дом с окнами и крышей, а если пожелаете – даже с мебелью. Темпоритм современности делает ставку именно на такой способ обретения собственного дома.

Вариант, предлагаемый студией Green Pods, хорош по многим параметрам. Он даст вам возможность наслаждаться всеми бонусами проживания в собственном доме в самом современном формате. Несмотря на скромную площадь, он реализует мечты многих из нас об открытой планировке, панорамном остеклении и просторной террасе. Посмотрим подробнее и порадуемся за тех, для кого именно этот домик площадью всего 50 кв. метров воплотил мечты.