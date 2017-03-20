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Дом мечты за 1,3 млн рублей!

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
50m2 Sugar Gum Cladded home with decking - work in progress., Greenpods Greenpods Дома в скандинавском стиле Дерево Эффект древесины
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Мечтаете переехать в собственный дом, но вас совсем не прельщают тяготы самостоятельного строительства? Готовы жить в маленьком доме, но желательно уже в следующем месяце? Тогда ваш выбор – сборный модульный дом. Заказав его, вы совершенно не увидите момент его строительства. Сразу после монтажа фундамента на него поставят готовый дом с окнами и крышей, а если пожелаете – даже с мебелью. Темпоритм современности делает ставку именно на такой способ обретения собственного дома.

Вариант, предлагаемый студией Green Pods, хорош по многим параметрам. Он даст вам возможность наслаждаться всеми бонусами проживания в собственном доме в самом современном формате. Несмотря на скромную площадь, он реализует мечты многих из нас об открытой планировке, панорамном остеклении и просторной террасе. Посмотрим подробнее и порадуемся за тех, для кого именно этот домик площадью всего 50 кв. метров воплотил мечты.

​Каркасный сборный дом с просторной террасой

50m2 Sugar Gum Cladded home with decking - work in progress., Greenpods Greenpods Дома в скандинавском стиле Дерево Эффект древесины
Greenpods

Greenpods
Greenpods
Greenpods

Пусть вас не пугает выносная металлическая балка. Она делает всю конструкцию (дом + угловая терраса), стоящую на свайном фундаменте, более прочной. Плюс к ней вы можете потом приварить металлический каркас для навеса, чтобы ваша терраса стала еще более комфортабельным местом для отдыха. Обратите внимание на дополнительный треугольный блок остекления над дверьми-слайдерами. Именно благодаря таким мелочам проект дома на 50 квадратов становится удобным и красивым местом для жизни.

​Угловое остекление для открытой планировки

50m2 Sugar Gum Cladded home with decking - work in progress., Greenpods Greenpods Дома в скандинавском стиле Дерево Эффект древесины
Greenpods

Greenpods
Greenpods
Greenpods

Угловое панорамное остекление от пола до потолка объединяет комнату скромных размеров с террасой, что действительно так в летние периоды и работает лишь визуально, когда за окном дождливо или холодно. Если вы когда-нибудь жили с таким форматом остекления, вам невероятно трудно будет вернуться к вариантам с традиционными окнами.

​Открытая планировка для общественных зон

50m2 Sugar Gum Cladded home with decking - work in progress., Greenpods Greenpods Кухня в скандинавском стиле Белый
Greenpods

Greenpods
Greenpods
Greenpods

В этой комнате в формате открытой планировки окажутся кухня, гостиная и столовая. Для большего удобства можно поставить и кухонный остров. Плюс большая терраса даст возможность в теплое время года существенно расширить жилое пространство.

​Правильно спланированная спальня

50m2 Sugar Gum Cladded home with decking - work in progress., Greenpods Greenpods Спальня в классическом стиле Дерево Белый
Greenpods

Greenpods
Greenpods
Greenpods

Маленькая площадь часто вынуждает пересмотреть свое видение интерьера. Приходится идти более нестандарным путем, чтобвы получить желаемый комфорт. Гардеробные системы от пола до потолка установлены по всей длине стены, так они становятся незаметными, что для компактного пространства – величайшее благо.

​Креативное остекление

50m2 Sugar Gum Cladded home with decking - work in progress., Greenpods Greenpods Спальня в скандинавском стиле Белый
Greenpods

Greenpods
Greenpods
Greenpods

Для спальни в этом маленьком домике запроектированы окна трех вариантов, что делает ее очень солнечным пространством, ориентированным на мир вокруг, а не капсулирующий жизнь в рамках дома. Простора добавляют и потолки без перекрытий, оформленные как на мансарде.

​Ванная комната в мини-доме

50m2 Sugar Gum Cladded home with decking - work in progress., Greenpods Greenpods Ванная комната в стиле минимализм Плитка Белый
Greenpods

Greenpods
Greenpods
Greenpods

Обстановка этой ванной комнаты впечатляет намеренным аскетизмом, который подает интерьер как ультра-современный и вовсе не лишает ни удобства, ни эффектных трендовых деталей. Еще не все обычные дома обзавелись подвесными унитазами со встроенной системой подачи воды и слива, а в этом мини-домике в 50 квадратов есть не только он, но и душевая кабина, в которой смонтирован трап (слив) прямо в полу.

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