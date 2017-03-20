Дом мечты за 1,3 млн рублей!

Мечтаете переехать в собственный дом, но вас совсем не прельщают тяготы самостоятельного строительства? Готовы жить в маленьком доме, но желательно уже в следующем месяце? Тогда ваш выбор – сборный модульный дом. Заказав его, вы совершенно не увидите момент его строительства. Сразу после монтажа фундамента на него поставят готовый дом с окнами и крышей, а если пожелаете – даже с мебелью. Темпоритм современности делает ставку именно на такой способ обретения собственного дома.
Вариант, предлагаемый студией Green Pods, хорош по многим параметрам. Он даст вам возможность наслаждаться всеми бонусами проживания в собственном доме в самом современном формате. Несмотря на скромную площадь, он реализует мечты многих из нас об открытой планировке, панорамном остеклении и просторной террасе. Посмотрим подробнее и порадуемся за тех, для кого именно этот домик площадью всего 50 кв. метров воплотил мечты.
Пусть вас не пугает выносная металлическая балка. Она делает всю конструкцию (дом + угловая терраса), стоящую на свайном фундаменте, более прочной. Плюс к ней вы можете потом приварить металлический каркас для навеса, чтобы ваша терраса стала еще более комфортабельным местом для отдыха. Обратите внимание на дополнительный треугольный блок остекления над дверьми-слайдерами. Именно благодаря таким мелочам проект дома на 50 квадратов становится удобным и красивым местом для жизни.
Угловое панорамное остекление от пола до потолка объединяет комнату скромных размеров с террасой, что действительно так в летние периоды и работает лишь визуально, когда за окном дождливо или холодно. Если вы когда-нибудь жили с таким форматом остекления, вам невероятно трудно будет вернуться к вариантам с традиционными окнами.
В этой комнате в формате открытой планировки окажутся кухня, гостиная и столовая. Для большего удобства можно поставить и кухонный остров. Плюс большая терраса даст возможность в теплое время года существенно расширить жилое пространство.
Маленькая площадь часто вынуждает пересмотреть свое видение интерьера. Приходится идти более нестандарным путем, чтобвы получить желаемый комфорт. Гардеробные системы от пола до потолка установлены по всей длине стены, так они становятся незаметными, что для компактного пространства – величайшее благо.
Для спальни в этом маленьком домике запроектированы окна трех вариантов, что делает ее очень солнечным пространством, ориентированным на мир вокруг, а не капсулирующий жизнь в рамках дома. Простора добавляют и потолки без перекрытий, оформленные как на мансарде.
Обстановка этой ванной комнаты впечатляет намеренным аскетизмом, который подает интерьер как ультра-современный и вовсе не лишает ни удобства, ни эффектных трендовых деталей. Еще не все обычные дома обзавелись подвесными унитазами со встроенной системой подачи воды и слива, а в этом мини-домике в 50 квадратов есть не только он, но и душевая кабина, в которой смонтирован трап (слив) прямо в полу.
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