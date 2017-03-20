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10 отличных домов до 300 кв метров + планы

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
Марини_256 кв.м., Vesco Construction Vesco Construction Дома в скандинавском стиле
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Если вы – поклонник легкой неоклассики в дизайне фасадов, любите проекты домов от русских архитекторов и прямо сейчас планируете строительство собственного дома, в этой Книге Идей вы сможете найти множество идей и решений по дизайну, планировкам и размерам вашего будущего коттеджа.

Мы составили подборку из 10 домов площадью до 300 кв. метров. Поэтажные планы дома идут следом за дизайном фасадов. От маленьких до больших – все дома здесь заслуживают вашего внимания, а решения в них – внимательного рассмотрения.

Все проекты в этой подборке созданы бюро Vesco Construction из Москвы, которое занимаются и непосредственно строительством домов «под ключ» в столице и области. Если вы действительно хотите построить один из этих домов для себя – вы знаете, с кем нужно связаться.  Материал подготовлен с использованием официальных материалов от бюро.

​Проект дома Лахти 170 кв. метров: фасад

Лахти_167,5 кв.м., Vesco Construction Vesco Construction Дома в скандинавском стиле
Vesco Construction

Лахти_167,5 кв.м.

Vesco Construction
Vesco Construction
Vesco Construction

Проект дома Лахти создан в скандинавском стиле, имеет 4 спальни и 4 ванные комнаты, построен из кирпича на сборном ж/б фундаменте. Фасад оформлен с помощью камня, дерева и штукатурки.

Проект дома Лахти 170 кв. метров: планировка

Лахти_167,5 кв.м., Vesco Construction Vesco Construction
Vesco Construction

Лахти_167,5 кв.м.

Vesco Construction
Vesco Construction
Vesco Construction

​Проект дома Орландо 180 кв. метров: фасад

homify
homify

homify
homify
homify

Проект дома Орландо выполнен в стиле одноэтажной Америки и больше всего напоминает дома типа ранчо, которые строились в 60-х. Дом построен из газобетонных блоков на монолитном фундаменте. В нем 4 спальни и 3 ванные комнаты. 

Проект дома Орландо 180 кв. метров: планировка

Орландо_180 кв.м., Vesco Construction Vesco Construction
Vesco Construction

Орландо_180 кв.м.

Vesco Construction
Vesco Construction
Vesco Construction

​Проект дома Тиффани 219 кв. метров: фасад

Тиффани_219 кв.м., Vesco Construction Vesco Construction
Vesco Construction

Тиффани_219 кв.м.

Vesco Construction
Vesco Construction
Vesco Construction

Изысканный проект Тиффани спроектирован в современном стиле с элементами ар-нуво, такими как арочные порталы и глянцевая мозаика. В доме 3 спальни и 3 ванные комнаты. 

Проект дома Тиффани 219 кв. метров: планировка первого этажа

Тиффани_219 кв.м., Vesco Construction Vesco Construction
Vesco Construction

Тиффани_219 кв.м.

Vesco Construction
Vesco Construction
Vesco Construction

Нужна помощь с проектом дома?
Обратитесь к нам!

Проект дома Тиффани 219 кв. метров: планировка второго этажа

Тиффани_219 кв.м., Vesco Construction Vesco Construction
Vesco Construction

Тиффани_219 кв.м.

Vesco Construction
Vesco Construction
Vesco Construction

​Проект дома Гарант 227 кв. метров: фасад

Гарант_227 кв.м., Vesco Construction Vesco Construction
Vesco Construction

Гарант_227 кв.м.

Vesco Construction
Vesco Construction
Vesco Construction

Аккуратный коттедж Гарант выполнен в английском стиле, имеет 4 спальни и 3 ванные комнаты. Дом построен из кирпича, ему присуща изысканная строгость в дизайне и отделке.

Проект дома Гарант 227 кв. метров: планировка первого уровня

Гарант_227 кв.м., Vesco Construction Vesco Construction
Vesco Construction

Гарант_227 кв.м.

Vesco Construction
Vesco Construction
Vesco Construction

Проект дома Гарант 227 кв. метров: планировка второго уровня

Гарант_227 кв.м., Vesco Construction Vesco Construction
Vesco Construction

Гарант_227 кв.м.

Vesco Construction
Vesco Construction
Vesco Construction

​Проект дома Марини 256 кв. метров: фасад

Марини_256 кв.м., Vesco Construction Vesco Construction Дома в скандинавском стиле
Vesco Construction

Марини_256 кв.м.

Vesco Construction
Vesco Construction
Vesco Construction

Одноэтажный дом Марини выполнен в скандинавском стиле и имеет 4 спальни и 4 ванные комнаты. Проект создан под строительство из кирпича и имеет уютную мансарду. 

Проект дома Марини 256 кв. метров: поэтажные планы

Марини_256 кв.м., Vesco Construction Vesco Construction Дома в скандинавском стиле
Vesco Construction

Марини_256 кв.м.

Vesco Construction
Vesco Construction
Vesco Construction

​Проект дома Виктория 261 кв. метр: фасад

Виктория_261 кв.м., Vesco Construction Vesco Construction
Vesco Construction

Виктория_261 кв.м.

Vesco Construction
Vesco Construction
Vesco Construction

Еще один элегантный проект дома Виктория спроектирован в английском стиле, имеет 3 спальни и 3 ванные комнаты. 

Проект дома Виктория 261 кв. метр: планировка первого уровня

Виктория_261 кв.м., Vesco Construction Vesco Construction
Vesco Construction

Виктория_261 кв.м.

Vesco Construction
Vesco Construction
Vesco Construction

Проект дома Виктория 261 кв. метр: планировка второго уровня

Виктория_261 кв.м., Vesco Construction Vesco Construction
Vesco Construction

Виктория_261 кв.м.

Vesco Construction
Vesco Construction
Vesco Construction

​Проект дома Гарант М 263 кв. метра: фасад

Гарант М_263 кв.м., Vesco Construction Vesco Construction
Vesco Construction

Гарант М_263 кв.м.

Vesco Construction
Vesco Construction
Vesco Construction

Еще один дом из кирпича также построен в английском стиле, имеет 5 спален и 4 ванные комнаты.

Проект дома Гарант М 263 кв. метра: планировка первого этажа

Гарант М_263 кв.м., Vesco Construction Vesco Construction
Vesco Construction

Гарант М_263 кв.м.

Vesco Construction
Vesco Construction
Vesco Construction

Проект дома Гарант М 263 кв. метра: планировка второго этажа

Гарант М_263 кв.м., Vesco Construction Vesco Construction
Vesco Construction

Гарант М_263 кв.м.

Vesco Construction
Vesco Construction
Vesco Construction

​Проект дома Престон 278 кв. метров: фасад

Престон_278 кв.м, Vesco Construction Vesco Construction Дома в классическом стиле
Vesco Construction

Престон_278 кв.м

Vesco Construction
Vesco Construction
Vesco Construction

Проект дома Престон отличается георгианской строгостью и спроектирован в английском стиле. Стены выложены из керамоблока, в нем есть 3 спальни и 4 ванные комнаты. 

Проект дома Престон 278 кв. метров: планировка первого этажа

Престон_278 кв.м, Vesco Construction Vesco Construction
Vesco Construction

Престон_278 кв.м

Vesco Construction
Vesco Construction
Vesco Construction

Проект дома Престон 278 кв. метров: планировка второго этажа

Престон_278 кв.м, Vesco Construction Vesco Construction
Vesco Construction

Престон_278 кв.м

Vesco Construction
Vesco Construction
Vesco Construction

​Проект дома Шамони 280 кв. метров: фасад

Шамони_280 кв.м., Vesco Construction Vesco Construction
Vesco Construction

Шамони_280 кв.м.

Vesco Construction
Vesco Construction
Vesco Construction

Очень необычный проект дома, созданный на вдохновении стилем конструктивизм, имеет одноэтажный формат. В нем есть 3 спальни и 3 ванные комнаты. 

Проект дома Шамони 280 кв. метров: планировка

Шамони_280 кв.м., Vesco Construction Vesco Construction
Vesco Construction

Шамони_280 кв.м.

Vesco Construction
Vesco Construction
Vesco Construction

​Проект дома Мирабель 299 кв. метров: фасад

Мирабель_299 кв.м., Vesco Construction Vesco Construction
Vesco Construction

Мирабель_299 кв.м.

Vesco Construction
Vesco Construction
Vesco Construction

Проект дома Мирабель построен из кирпича, имеет красивую террасу, совмещенную с крыльцом, и общую площадь в 299 кв. метров. В доме 4 спальни и 2 ванные комнаты, он выполнен в легком классическом стиле. 

Проект дома Мирабель 299 кв. метров: планировка первого этажа

Мирабель_299 кв.м., Vesco Construction Vesco Construction
Vesco Construction

Мирабель_299 кв.м.

Vesco Construction
Vesco Construction
Vesco Construction

Проект дома Мирабель 299 кв. метров: планировка второго этажа

Мирабель_299 кв.м., Vesco Construction Vesco Construction
Vesco Construction

Мирабель_299 кв.м.

Vesco Construction
Vesco Construction
Vesco Construction

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