10 отличных домов до 300 кв метров + планы

Если вы – поклонник легкой неоклассики в дизайне фасадов, любите проекты домов от русских архитекторов и прямо сейчас планируете строительство собственного дома, в этой Книге Идей вы сможете найти множество идей и решений по дизайну, планировкам и размерам вашего будущего коттеджа.
Мы составили подборку из 10 домов площадью до 300 кв. метров. Поэтажные планы дома идут следом за дизайном фасадов. От маленьких до больших – все дома здесь заслуживают вашего внимания, а решения в них – внимательного рассмотрения.
Все проекты в этой подборке созданы бюро Vesco Construction из Москвы, которое занимаются и непосредственно строительством домов «под ключ» в столице и области. Если вы действительно хотите построить один из этих домов для себя – вы знаете, с кем нужно связаться. Материал подготовлен с использованием официальных материалов от бюро.
Проект дома Лахти создан в скандинавском стиле, имеет 4 спальни и 4 ванные комнаты, построен из кирпича на сборном ж/б фундаменте. Фасад оформлен с помощью камня, дерева и штукатурки.
Проект дома Орландо выполнен в стиле одноэтажной Америки и больше всего напоминает дома типа ранчо, которые строились в 60-х. Дом построен из газобетонных блоков на монолитном фундаменте. В нем 4 спальни и 3 ванные комнаты.
Изысканный проект Тиффани спроектирован в современном стиле с элементами ар-нуво, такими как арочные порталы и глянцевая мозаика. В доме 3 спальни и 3 ванные комнаты.
Аккуратный коттедж Гарант выполнен в английском стиле, имеет 4 спальни и 3 ванные комнаты. Дом построен из кирпича, ему присуща изысканная строгость в дизайне и отделке.
Одноэтажный дом Марини выполнен в скандинавском стиле и имеет 4 спальни и 4 ванные комнаты. Проект создан под строительство из кирпича и имеет уютную мансарду.
Еще один элегантный проект дома Виктория спроектирован в английском стиле, имеет 3 спальни и 3 ванные комнаты.
Еще один дом из кирпича также построен в английском стиле, имеет 5 спален и 4 ванные комнаты.
Проект дома Престон отличается георгианской строгостью и спроектирован в английском стиле. Стены выложены из керамоблока, в нем есть 3 спальни и 4 ванные комнаты.
Очень необычный проект дома, созданный на вдохновении стилем конструктивизм, имеет одноэтажный формат. В нем есть 3 спальни и 3 ванные комнаты.
Проект дома Мирабель построен из кирпича, имеет красивую террасу, совмещенную с крыльцом, и общую площадь в 299 кв. метров. В доме 4 спальни и 2 ванные комнаты, он выполнен в легком классическом стиле.