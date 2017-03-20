10 отличных домов до 300 кв метров + планы

Если вы – поклонник легкой неоклассики в дизайне фасадов, любите проекты домов от русских архитекторов и прямо сейчас планируете строительство собственного дома, в этой Книге Идей вы сможете найти множество идей и решений по дизайну, планировкам и размерам вашего будущего коттеджа.

Мы составили подборку из 10 домов площадью до 300 кв. метров. Поэтажные планы дома идут следом за дизайном фасадов. От маленьких до больших – все дома здесь заслуживают вашего внимания, а решения в них – внимательного рассмотрения.

Все проекты в этой подборке созданы бюро Vesco Construction из Москвы, которое занимаются и непосредственно строительством домов «под ключ» в столице и области. Если вы действительно хотите построить один из этих домов для себя – вы знаете, с кем нужно связаться. Материал подготовлен с использованием официальных материалов от бюро.