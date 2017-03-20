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12 ошибок в дизайне маленьких домов

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
Country house , Murat Aksel Architecture Murat Aksel Architecture Кухня в стиле кантри Дерево Бежевый
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Мы собрали самые распространенные ошибки в самостоятельном проектировании и дизайне маленьких частных домов и надеемся, что кто-то сможет их избежать. Давайте посмотрим, как и что мы делаем не так чаще всего.

​Слишком маленькая прихожая

Misty Haven Villa, Savio and Rupa Interior Concepts Savio and Rupa Interior Concepts Коридор, прихожая и лестница в модерн стиле
Savio and Rupa Interior Concepts

Savio and Rupa Interior Concepts
Savio and Rupa Interior Concepts
Savio and Rupa Interior Concepts

Даже в больших домах порой можно встретить очень маленькие тамбуры и прихожие, которые в первые же минуты сводят на нет весь комфорт вашего прекрасного дома для ваших гостей и даже вас самих.

В современном доме прихожая обычно объединяется с лестничным холлом и коридором, иногда даже с гостиной. Тамбура при этом в ней нет, что делает ее гораздо более удобной. Стандартная площадь – от 14-ти квадратных метров, где 3 занимает встроенный гардероб, еще 3-4 – лестница.

​Отсутствие кухни вашей мечты

Country house , Murat Aksel Architecture Murat Aksel Architecture Кухня в стиле кантри Дерево Бежевый
Murat Aksel Architecture

Murat Aksel Architecture
Murat Aksel Architecture
Murat Aksel Architecture

Если у вас есть мечта на счет определенного вида кухни – шикарной в стиле американского кантри (на фото), минимализма с островом, белого глянца с подсветкой – обязательно начните с ее воплощения! Кухня – сердце дома! Эта шикарная кухня мечта оформлена студией vAvien Ic Mimarlik в Турции.

​Стремление к традиционности

Mini T1, José Tiago Rosa José Tiago Rosa Гостиная в стиле минимализм
José Tiago Rosa

José Tiago Rosa
José Tiago Rosa
José Tiago Rosa

Если вы наняли дизайнера и хотите воссоздать интерьер эпохи Ренессанса – это одно. Но просто создавать в маленькой комнате темный, сложный, со множеством декоративных деталей интерьер – это очень рискованное занятие.

​Сложная и дорогостоящая отделка

Интерьер IL, INT2architecture INT2architecture Детская комнатa в стиле минимализм
INT2architecture

Интерьер IL

INT2architecture
INT2architecture
INT2architecture

Даже если вы любите какой-нибудь особенный стиль, на начальном этапе вы можете легко остановиться на простом модерне, который сэкономит вам до 1,8 млн рублей бюджета на сложную отделку. Иногда такой вариант оказывается очень рациональным и спасает вас от мечты, которая бы сделала ваш дом только менее комфортабельным.

Незавершенный ремонт

30MQ CON SOPPALCO, Cristina Meschi Architetto Cristina Meschi Architetto Дома в стиле лофт
Cristina Meschi Architetto

Cristina Meschi Architetto
Cristina Meschi Architetto
Cristina Meschi Architetto

Если вы чувствуете, что не сможете как следует завершить ремонт, лучше доверить его профессионалам!

​Маленькие окна

The Lantern House, Feldman Architecture Feldman Architecture Столовая комната в стиле модерн
Feldman Architecture

Feldman Architecture
Feldman Architecture
Feldman Architecture

Стандартные окна, как в панельных домах, стоят около 6-8 тысяч рублей. Самые дешевые маленькие и узкие двери-слайдеры – около 16 тысяч рублей. Не обязательно тратить целое состояние на панорамное остекление, но увеличить смету примерно со 100 тысяч до 300 точно стоит, чтобы сделать хотя бы гостиную ультра-современной.

Нужна помощь с проектом дома?
Обратитесь к нам!

​Отсутствие мансарды

Sanierung & Design einer Ferienwohnung, Home Staging Sylt GmbH Home Staging Sylt GmbH Гостиная в стиле кантри
Home Staging Sylt GmbH

Home Staging Sylt GmbH
Home Staging Sylt GmbH
Home Staging Sylt GmbH

Маленький одноэтажный дом площадью 150 кв. метров стоит по реализации столько же, сколько 190-метровый мансардный! При этом, на мансарде можно запроектировать не только спальни, но и гостиную, кухню, кабинет, игровую, да +все что угодно! Мансарда – это уютно, дешево и практично, а еще очень привлекательно!

​Ванная без окна

EFH Huggenberg, Giesser Architektur + Planung Giesser Architektur + Planung Ванная комната в стиле модерн
Giesser Architektur + Planung

Giesser Architektur + Planung
Giesser Architektur + Planung
Giesser Architektur + Planung

Установить в ванной окно, самый минимум, стоит около 3 тысяч рублей. Если же вы поставите одно стандартное, стоимостью около 8 тысяч рублей, вы уже получите залитую солнцем и приятную во всех отношениях комнату!

​Отсутствие встроенных сливов и ниш

Mieszkanie dla singla, Perfect Space Perfect Space Ванная комната в стиле модерн
Perfect Space

Perfect Space
Perfect Space
Perfect Space

В ванной комнате они просто необходимы для реализации встроенного в стену сливного бачка, подвесного унитаза, утопленной в нишу с зонами хранения стиральной машины. Ниши пригодятся в коридоре, гостиной для декора, в детской комнате для мелочей.

​Маленькие окна в главной спальне

APARTAMENTY NA POLANIE 2 – GDYNIA, Anna Serafin Architektura Wnętrz Anna Serafin Architektura Wnętrz Спальня в стиле модерн
Anna Serafin Architektura Wnętrz

Anna Serafin Architektura Wnętrz
Anna Serafin Architektura Wnętrz
Anna Serafin Architektura Wnętrz

Второе место, где стоит поставить панорамный блок – главная спальня (после гостиной и столовой). Просыпаясь по утрам, вы сотню раз подумаете о том, как это здорово – жить в современном доме.

​Одно место для отдыха

Mieszkanie na poddaszu 85m2, Meblościanka Studio Meblościanka Studio Гостиная в скандинавском стиле
Meblościanka Studio

Meblościanka Studio
Meblościanka Studio
Meblościanka Studio

В маленьком доме, порой, бывает очень сложно найти приватность и полноценный отдых. Если ваша гостиная маленькая, одна и открытого плана, стоит предусмотреть пару мягких мест для отдыха в спальнях, на лестничном холле второго этажа, на террасе.

​Традиционная планировка

zaciszne wnętrze, Pracownia Architektury Wnętrz Decoroom Pracownia Architektury Wnętrz Decoroom Гостиная в стиле модерн
Pracownia Architektury Wnętrz Decoroom

Pracownia Architektury Wnętrz Decoroom
Pracownia Architektury Wnętrz Decoroom
Pracownia Architektury Wnętrz Decoroom

Открытая планировка в маленьком доме позволяет при той же площади чувствовать себя комфортабельнее.

​Яркие цвета и множество акцентов

Umbau Hofhaus, Giesser Architektur + Planung Giesser Architektur + Planung Гостиная в стиле кантри
Giesser Architektur + Planung

Giesser Architektur + Planung
Giesser Architektur + Planung
Giesser Architektur + Planung

Для маленького дома очень важно выдержать контраст – шоколада и бежа, темного палисандрового пола и белых стен, светлых стен и черных окон и т.п. Не спешите добавлять краски и лучше еще раз подумайте перед тем, как делать интерьер ярким.

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