12 ошибок в дизайне маленьких домов

Мы собрали самые распространенные ошибки в самостоятельном проектировании и дизайне маленьких частных домов и надеемся, что кто-то сможет их избежать. Давайте посмотрим, как и что мы делаем не так чаще всего.
Даже в больших домах порой можно встретить очень маленькие тамбуры и прихожие, которые в первые же минуты сводят на нет весь комфорт вашего прекрасного дома для ваших гостей и даже вас самих.
В современном доме прихожая обычно объединяется с лестничным холлом и коридором, иногда даже с гостиной. Тамбура при этом в ней нет, что делает ее гораздо более удобной. Стандартная площадь – от 14-ти квадратных метров, где 3 занимает встроенный гардероб, еще 3-4 – лестница.
Если у вас есть мечта на счет определенного вида кухни – шикарной в стиле американского кантри (на фото), минимализма с островом, белого глянца с подсветкой – обязательно начните с ее воплощения! Кухня – сердце дома! Эта шикарная кухня мечта оформлена студией vAvien Ic Mimarlik в Турции.
Если вы наняли дизайнера и хотите воссоздать интерьер эпохи Ренессанса – это одно. Но просто создавать в маленькой комнате темный, сложный, со множеством декоративных деталей интерьер – это очень рискованное занятие.
Даже если вы любите какой-нибудь особенный стиль, на начальном этапе вы можете легко остановиться на простом модерне, который сэкономит вам до 1,8 млн рублей бюджета на сложную отделку. Иногда такой вариант оказывается очень рациональным и спасает вас от мечты, которая бы сделала ваш дом только менее комфортабельным.
Если вы чувствуете, что не сможете как следует завершить ремонт, лучше доверить его профессионалам!
Стандартные окна, как в панельных домах, стоят около 6-8 тысяч рублей. Самые дешевые маленькие и узкие двери-слайдеры – около 16 тысяч рублей. Не обязательно тратить целое состояние на панорамное остекление, но увеличить смету примерно со 100 тысяч до 300 точно стоит, чтобы сделать хотя бы гостиную ультра-современной.
Маленький одноэтажный дом площадью 150 кв. метров стоит по реализации столько же, сколько 190-метровый мансардный! При этом, на мансарде можно запроектировать не только спальни, но и гостиную, кухню, кабинет, игровую, да +все что угодно! Мансарда – это уютно, дешево и практично, а еще очень привлекательно!
Установить в ванной окно, самый минимум, стоит около 3 тысяч рублей. Если же вы поставите одно стандартное, стоимостью около 8 тысяч рублей, вы уже получите залитую солнцем и приятную во всех отношениях комнату!
В ванной комнате они просто необходимы для реализации встроенного в стену сливного бачка, подвесного унитаза, утопленной в нишу с зонами хранения стиральной машины. Ниши пригодятся в коридоре, гостиной для декора, в детской комнате для мелочей.
Второе место, где стоит поставить панорамный блок – главная спальня (после гостиной и столовой). Просыпаясь по утрам, вы сотню раз подумаете о том, как это здорово – жить в современном доме.
В маленьком доме, порой, бывает очень сложно найти приватность и полноценный отдых. Если ваша гостиная маленькая, одна и открытого плана, стоит предусмотреть пару мягких мест для отдыха в спальнях, на лестничном холле второго этажа, на террасе.
Открытая планировка в маленьком доме позволяет при той же площади чувствовать себя комфортабельнее.
Для маленького дома очень важно выдержать контраст – шоколада и бежа, темного палисандрового пола и белых стен, светлых стен и черных окон и т.п. Не спешите добавлять краски и лучше еще раз подумайте перед тем, как делать интерьер ярким.
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