12 ошибок в дизайне маленьких домов

Даже в больших домах порой можно встретить очень маленькие тамбуры и прихожие, которые в первые же минуты сводят на нет весь комфорт вашего прекрасного дома для ваших гостей и даже вас самих.

В современном доме прихожая обычно объединяется с лестничным холлом и коридором, иногда даже с гостиной. Тамбура при этом в ней нет, что делает ее гораздо более удобной. Стандартная площадь – от 14-ти квадратных метров, где 3 занимает встроенный гардероб, еще 3-4 – лестница.