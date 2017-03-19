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22 варианта межкомнатных дверей для вашего интерьера

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
Двери из массива дуба, Lesomodul Lesomodul Окна и двери в классическом стиле
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Вопрос о межкомнатных дверях на этапе выбора проекта дома кажется не очень существенным. Даже если вы ремонтируете малогабаритку, обычно первое, о чем вы думаете – это перепланировка, новая кухня, расположение плитки в ванной комнате. Тем не менее, именно правильно подобранные межкомнатные двери могут радикально изменить ваш интерьер даже без существенного ремонта. А для нового дома или капитального обновления они и вовсе являются одним из самых эффективных типов оружия в арсенале дизайнера.

Наиболее популярны сейчас двери трех типов: слайдеры, скользящие вбок, распашные одинарные и двойные распашные двери, потому вы скорее всего остановите свой выбор на одном из них.

Главные плюсы дверей-слайдеров – они удобны для зонирования, не хлопают, есть меньший риск прищемить себе палец (что очень важно для семей с детьми), используя их, можно создать современный интерьер. Минусов лишь два – более высокая цена (от 16 тысяч рублей, а не от 5 тысяч рублей, как для обычных дверей) и сложность покупки на месте, если вы живете в маленьком городе.

​Французские в стиле прованс

verriere type atelier d'artiste, metallerie swiatek metallerie swiatek Окна и двери в стиле лофт
metallerie swiatek

metallerie swiatek
metallerie swiatek
metallerie swiatek

Данный вариант идеально подойдет для загородного дома или квартиры в стиле прованс или французской мансарды.

​Традиционные деревянные

PUERTAS DE MADERA DE LENGA, Ignisterra S.A. Ignisterra S.A. Окна и двери в рустикальном стиле Дерево Коричневый
Ignisterra S.A.

Ignisterra S.A.
Ignisterra S.A.
Ignisterra S.A.

Данный вариант практически универсален и часто используется при самостоятельном ремонте.

​Классика в темных тонах

Mekan Tasarımı, Bilgece Tasarım Bilgece Tasarım Окна и двери в стиле модерн
Bilgece Tasarım

Bilgece Tasarım
Bilgece Tasarım
Bilgece Tasarım

Еще один вариант для роскошного дома или апартаментов с претензией на классику.

​Амбарная дверь

The Sibarist Rastro , The Sibarist Property & Homes The Sibarist Property & Homes Деревянные двери
The Sibarist Property &amp; Homes

The Sibarist Property & Homes
The Sibarist Property &amp; Homes
The Sibarist Property & Homes

Шикарный вариант, очень популярный в американских коттеджах, называется амбарной дверью. Обычно она имеет потертости и металлический механизм.

​Дверь со стеклянным панно

Valeriano Villegas, Valeriano Villegas Valeriano Villegas Окна и двери в стиле модерн
Valeriano Villegas

Valeriano Villegas
Valeriano Villegas
Valeriano Villegas

Невероятно элегантный вариант для тех, кто ценит искусство.

​Распашные двери в стиле лофт

부산 더 샵 파크시티 , dall & style dall & style Окна и двери в стиле модерн
dall &amp; style

dall & style
dall &amp; style
dall & style

Для тех, кто хочет смешать в одном интерьере модерн и лофт.

Нужна помощь с проектом дома?
Обратитесь к нам!

​Двери-слайдеры

House E - E Evi, HANDE KOKSAL INTERIORS HANDE KOKSAL INTERIORS Окна и двери в стиле модерн
HANDE KOKSAL INTERIORS

HANDE KOKSAL INTERIORS
HANDE KOKSAL INTERIORS
HANDE KOKSAL INTERIORS

Отличный вариант для кухни на лоджии!

​Французская двойная распашная дверь

GEORGE L, THE WHITE HOUSE american dream homes gmbh THE WHITE HOUSE american dream homes gmbh Коридор, прихожая и лестница в стиле кантри
THE WHITE HOUSE american dream homes gmbh

THE WHITE HOUSE american dream homes gmbh
THE WHITE HOUSE american dream homes gmbh
THE WHITE HOUSE american dream homes gmbh

Изысканный вариант со стеклами всегда остается в моде, впрочем, как и любой другой гениальный элемент классики.

​Дверь-слайдер из тонированного стекла

Apartament Grzybowska, Ndesign Ndesign Спальня в эклектичном стиле
Ndesign

Ndesign
Ndesign
Ndesign

Потрясающий на вид вариант из тонированного стекла выглядит особенно эффектно на фоне богатых оттенков камня и древесины.

​Распашная стеклянная дверь от пола до потолка

nowocześnie w bieli, szarościach i czerni., Pracownia Architektury Wnętrz Decoroom Pracownia Architektury Wnętrz Decoroom Спальня в стиле модерн
Pracownia Architektury Wnętrz Decoroom

Pracownia Architektury Wnętrz Decoroom
Pracownia Architektury Wnętrz Decoroom
Pracownia Architektury Wnętrz Decoroom

Интересный вариант для ванной при сьюте или гардеробной.

​Дверь в стиле модерн с имитацией ценных пород дерева

homify Спальня в стиле лофт МДФ Серый
homify

homify
homify
homify

Отличный вариант, особенно если он выбран в тон к мебели!

​Распашные белые двери в стиле неоклассика

Yeşil Vadi Erguvan Evi, İstanbul., BABA MİMARLIK MÜHENDİSLİK BABA MİMARLIK MÜHENDİSLİK Коридор, прихожая и лестница в эклектичном стиле
BABA MİMARLIK MÜHENDİSLİK

BABA MİMARLIK MÜHENDİSLİK
BABA MİMARLIK MÜHENDİSLİK
BABA MİMARLIK MÜHENDİSLİK

Современный и удобный вариант для дома в неоклассическом стиле!

​Распашная дверь из разных пород дерева

Maison Ossature Bois Pyrénées- PErles et Castelet, Falco Construction Bois Falco Construction Bois Окна и двериДвери Дерево Эффект древесины
Falco Construction Bois

Falco Construction Bois
Falco Construction Bois
Falco Construction Bois

Нестандартный вариант для дома в стиле рустик, шале или кантри.

​Люксовая дверь с имитацией ценных пород и вставками из металла

homify Окна и двери в эклектичном стиле
homify

homify
homify
homify

Идеальный способ показать статус своих владений.

​Двери-слайдеры в стиле шале

Двери из массива дуба, Lesomodul Lesomodul Окна и двери в классическом стиле
Lesomodul

Двери из массива дуба

Lesomodul
Lesomodul
Lesomodul

Очень современный подход к дизайну интерьера деревянного дома! Данный вариант можно заказать и для своего дома от фирмы Lesomodul.

​Складные двери в стиле лофт

Design project of the apartment in Zagreb (50 sq.m.), Entalcev Konstantin Entalcev Konstantin Кухня в стиле минимализм
Entalcev Konstantin

Design project of the apartment in Zagreb (50 sq.m.)

Entalcev Konstantin
Entalcev Konstantin
Entalcev Konstantin

Самые лучшие двери для любителей лофта!

​Дверь в классическом стиле

Двери из натурального ясеня, Lesomodul Lesomodul Окна и двери в классическом стиле
Lesomodul

Двери из натурального ясеня

Lesomodul
Lesomodul
Lesomodul

Роскошь и шик в одном флаконе!

​Складные ставни для окон…

華麗綻藍．林森忠泰, DYD INTERIOR大漾帝國際室內裝修有限公司 DYD INTERIOR大漾帝國際室內裝修有限公司 Окна и двери в классическом стиле Твердая древесина Белый
DYD INTERIOR大漾帝國際室內裝修有限公司

DYD INTERIOR大漾帝國際室內裝修有限公司
DYD INTERIOR大漾帝國際室內裝修有限公司
DYD INTERIOR大漾帝國際室內裝修有限公司

… тоже имеют право на жизнь!

​Дверь-слайдер из матового стекла

Reforma parcial de vivienda, ARCOtectura ARCOtectura Окна и двери в стиле минимализм
ARCOtectura

ARCOtectura
ARCOtectura
ARCOtectura

Удачный вариант для стиля минимализм.

​Складная дверь на балкон (не распашная)

D. João IV, Pedro Ferreira Architecture Studio Lda Pedro Ferreira Architecture Studio Lda Окна и двери в стиле минимализм Белый
Pedro Ferreira Architecture Studio Lda

Pedro Ferreira Architecture Studio Lda
Pedro Ferreira Architecture Studio Lda
Pedro Ferreira Architecture Studio Lda

Модная идея, которая становится все более и более популярной.

​Распашная дверь на балкон

Casa Berazategui, Besonías Almeida arquitectos Besonías Almeida arquitectos Окна и двери в стиле модерн Бетон
Besonías Almeida arquitectos

Besonías Almeida arquitectos
Besonías Almeida arquitectos
Besonías Almeida arquitectos

Удобно, стильно, современно!

Двойные распашные двери в стиле прерий

MOLDURAS EN MADERA DE LENGA, Ignisterra S.A. Ignisterra S.A. Окна и двери в стиле модерн Дерево Коричневый
Ignisterra S.A.

Ignisterra S.A.
Ignisterra S.A.
Ignisterra S.A.

Достаточно распространенный вариант для дизайна городских квартир.

​Арки в стиле неоклассика

Загородный дом, А-Дизайн А-Дизайн Гостиная в стиле кантри
А-Дизайн

Загородный дом

А-Дизайн
А-Дизайн
А-Дизайн

Изысканные арки подчеркивают интерьер в американском стиле с французскими корнями.

​Разноцветные однотонные двери

Mieszkanie Wilanów, Devangari Design Devangari Design Спальня в скандинавском стиле
Devangari Design

Devangari Design
Devangari Design
Devangari Design

Отлично подойдут для малогабаритной квартиры!

​Белые двери в стиле модерн со ставкой из стекла

morska bryza w Gdańsku - realizacja, Saje Architekci Joanna Morkowska-Saj Saje Architekci Joanna Morkowska-Saj Коридор, прихожая и лестница в модерн стиле
Saje Architekci Joanna Morkowska-Saj

Saje Architekci Joanna Morkowska-Saj
Saje Architekci Joanna Morkowska-Saj
Saje Architekci Joanna Morkowska-Saj

Идеально впишутся в интерьер в скандинавском стиле.

​Дверь с зеркальными вставками в стиле эклектика

dom z niebieskimi drzwiami - projekt, Saje Architekci Joanna Morkowska-Saj Saje Architekci Joanna Morkowska-Saj Коридор, прихожая и лестница в эклектичном стиле
Saje Architekci Joanna Morkowska-Saj

Saje Architekci Joanna Morkowska-Saj
Saje Architekci Joanna Morkowska-Saj
Saje Architekci Joanna Morkowska-Saj

Необычный вариант, подходящий для эклектики, средиземноморского стиля и даже ар-деко!

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