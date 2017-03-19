22 варианта межкомнатных дверей для вашего интерьера

Вопрос о межкомнатных дверях на этапе выбора проекта дома кажется не очень существенным. Даже если вы ремонтируете малогабаритку, обычно первое, о чем вы думаете – это перепланировка, новая кухня, расположение плитки в ванной комнате. Тем не менее, именно правильно подобранные межкомнатные двери могут радикально изменить ваш интерьер даже без существенного ремонта. А для нового дома или капитального обновления они и вовсе являются одним из самых эффективных типов оружия в арсенале дизайнера.

Наиболее популярны сейчас двери трех типов: слайдеры, скользящие вбок, распашные одинарные и двойные распашные двери, потому вы скорее всего остановите свой выбор на одном из них.

Главные плюсы дверей-слайдеров – они удобны для зонирования, не хлопают, есть меньший риск прищемить себе палец (что очень важно для семей с детьми), используя их, можно создать современный интерьер. Минусов лишь два – более высокая цена (от 16 тысяч рублей, а не от 5 тысяч рублей, как для обычных дверей) и сложность покупки на месте, если вы живете в маленьком городе.