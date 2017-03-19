22 варианта межкомнатных дверей для вашего интерьера

Вопрос о межкомнатных дверях на этапе выбора проекта дома кажется не очень существенным. Даже если вы ремонтируете малогабаритку, обычно первое, о чем вы думаете – это перепланировка, новая кухня, расположение плитки в ванной комнате. Тем не менее, именно правильно подобранные межкомнатные двери могут радикально изменить ваш интерьер даже без существенного ремонта. А для нового дома или капитального обновления они и вовсе являются одним из самых эффективных типов оружия в арсенале дизайнера.
Наиболее популярны сейчас двери трех типов: слайдеры, скользящие вбок, распашные одинарные и двойные распашные двери, потому вы скорее всего остановите свой выбор на одном из них.
Главные плюсы дверей-слайдеров – они удобны для зонирования, не хлопают, есть меньший риск прищемить себе палец (что очень важно для семей с детьми), используя их, можно создать современный интерьер. Минусов лишь два – более высокая цена (от 16 тысяч рублей, а не от 5 тысяч рублей, как для обычных дверей) и сложность покупки на месте, если вы живете в маленьком городе.
Данный вариант идеально подойдет для загородного дома или квартиры в стиле прованс или французской мансарды.
Данный вариант практически универсален и часто используется при самостоятельном ремонте.
Еще один вариант для роскошного дома или апартаментов с претензией на классику.
Шикарный вариант, очень популярный в американских коттеджах, называется амбарной дверью. Обычно она имеет потертости и металлический механизм.
Невероятно элегантный вариант для тех, кто ценит искусство.
Для тех, кто хочет смешать в одном интерьере модерн и лофт.
Отличный вариант для кухни на лоджии!
Изысканный вариант со стеклами всегда остается в моде, впрочем, как и любой другой гениальный элемент классики.
Потрясающий на вид вариант из тонированного стекла выглядит особенно эффектно на фоне богатых оттенков камня и древесины.
Интересный вариант для ванной при сьюте или гардеробной.
Отличный вариант, особенно если он выбран в тон к мебели!
Современный и удобный вариант для дома в неоклассическом стиле!
Нестандартный вариант для дома в стиле рустик, шале или кантри.
Идеальный способ показать статус своих владений.
Очень современный подход к дизайну интерьера деревянного дома! Данный вариант можно заказать и для своего дома от фирмы Lesomodul.
Самые лучшие двери для любителей лофта!
Роскошь и шик в одном флаконе!
… тоже имеют право на жизнь!
Удачный вариант для стиля минимализм.
Модная идея, которая становится все более и более популярной.
Удобно, стильно, современно!
Достаточно распространенный вариант для дизайна городских квартир.
Изысканные арки подчеркивают интерьер в американском стиле с французскими корнями.
Отлично подойдут для малогабаритной квартиры!
Идеально впишутся в интерьер в скандинавском стиле.
Необычный вариант, подходящий для эклектики, средиземноморского стиля и даже ар-деко!
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