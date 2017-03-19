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​Как построить теплый дом за 0,85 млн рублей

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
บ้านทักทาย [BAAN TAKTIRE], compaxtus compaxtus
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Этот маленький домик по тайскому проекту может стать вашим гораздо быстрее, чем вы думаете. Если вы действительно хотите построить мини-домик на одного или двоих, то этот вариант вам наверняка понравится.

Такой дом – отличная замена дачи или летнего домика возле моря, если вы купили участок где-то в Краснодарском крае. Кроме того, по всем параметрам дом, о котором мы говорим, подготовлен к холодному климату и имеет все шансы стать вашим постоянным местом жительства.

Зачем переплачивать, если вы любите компактность?

​Идея и стратегия

บ้านทักทาย [BAAN TAKTIRE], compaxtus compaxtus
compaxtus

compaxtus
compaxtus
compaxtus

Авторы данного проекта – архитекторы из студии COMPAXTUS, они занимаются только малогабаритными домами, доступными каждому – любой молодой семье. Только представьте – чтобы взять кредит на этот 850-тысячный дом с 10% взносом, вам нужно накопить всего лишь 85 тысяч рублей!

Стратегия архитектора состояла в том, чтобы сделать удобный домик на двоих, в котором можно было хорошо работать из дома, принимать гостей. Если вы не планируете жениться или заводить детей в паре следующие 5-10 лет, то вполне вероятно предположить, что такой вариант вам подходит.

Такой дом в будущем можно либо увеличить, либо продать, чтобы затем переехать в новое жилье. В любом регионе мини-дом – это более легкая инвестиция по сравнению с большими коттеджами.

​Планировка дома

บ้านทักทาย [BAAN TAKTIRE], compaxtus compaxtus
compaxtus

compaxtus
compaxtus
compaxtus

На плане дома выше вы видите слева спальню, в центре – ванную комнату и коридор с зонами хранения, справа – гостиную и кухню в одном помещении. Площадь дома – 41 кв. метр, как и у однокомнатной квартиры. Кроме того, дом продается с полностью готовой комплектацией мебели. Стоимость именно такого дома с мебелью – около 1,1 млн рублей (мебель, техника, отделка, все работы и материалы включены). Заманчиво, не правда ли?

​Терраса

บ้านทักทาย [BAAN TAKTIRE], compaxtus compaxtus
compaxtus

compaxtus
compaxtus
compaxtus

Чем этот дом отличается от однокомнатной квартиры? Возможностью достройки, надстройки второго этажа, парковки, дешевого возведения гаража, террасы, возможностью поставить бассейн, сделать детскую игровую площадку. Правда, большинство из этих услуг есть и в многоквартирном доме – стоянка, двор, место для отдыха на свежем воздухе. Но с возможностью иметь собственный дом для многих это просто не сравнится.

​Дизайн кухни с барной стойкой

บ้านทักทาย [BAAN TAKTIRE], compaxtus compaxtus
compaxtus

compaxtus
compaxtus
compaxtus

Так выглядит дизайн кухни с барной стойкой с видом на телевизор в этом доме, продающимся с полной комплектацией мебели.

​Гостиная рядом с террасой

บ้านทักทาย [BAAN TAKTIRE], compaxtus compaxtus
compaxtus

compaxtus
compaxtus
compaxtus

Так выглядит маленькая гостиная с дверьми-слайдерами с обеих сторон.

​Вид на гостиную из кухни

บ้านทักทาย [BAAN TAKTIRE], compaxtus compaxtus
compaxtus

compaxtus
compaxtus
compaxtus

Еще один вид, показывающий плюсы такого планировочного решения.

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​Спальня с окном в пол

บ้านทักทาย [BAAN TAKTIRE], compaxtus compaxtus
compaxtus

compaxtus
compaxtus
compaxtus

Стильная мебель и современный дизайн – что еще нужно?

​Смета на дом 40 кв. метров

บ้านทักทาย [BAAN TAKTIRE], compaxtus compaxtus
compaxtus

compaxtus
compaxtus
compaxtus

Ниже мы представляем смету на данный дом при строительстве на каркасной основе.

Отопление – маленький газовый котел, «теплый пол» – около 100 тысяч рублей. Для справки: газовые котлы стоят от 50 тысяч рублей для отопления дома площадью до 240-250 кв. метров. Маленький газовый котел можно купить и за 20 тысяч рублей.

Фундамент свайный – 50 тысяч рублей, включая стоимость работ.

Каркас с утеплением – 300 тысяч рублей, включая стоимость возведения.

Кровля – 100 тысяч рублей, включая стоимость работ.

Отделка – 200 тысяч рублей, включая ванную комнату и остекление, работу.

Инженерия – 100 тысяч рублей (электричество, газ, вода, канализация).

Итого: 850 тысяч рублей. Данная смета является ориентировочной и при должном старании в нее легко уложиться. В целом, можно построить такой дом и дешевле, примерно за 600 тысяч рублей, если часть работ сделать самостоятельно.

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