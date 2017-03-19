​Как построить теплый дом за 0,85 млн рублей

Этот маленький домик по тайскому проекту может стать вашим гораздо быстрее, чем вы думаете. Если вы действительно хотите построить мини-домик на одного или двоих, то этот вариант вам наверняка понравится.
Такой дом – отличная замена дачи или летнего домика возле моря, если вы купили участок где-то в Краснодарском крае. Кроме того, по всем параметрам дом, о котором мы говорим, подготовлен к холодному климату и имеет все шансы стать вашим постоянным местом жительства.
Зачем переплачивать, если вы любите компактность?
Авторы данного проекта – архитекторы из студии COMPAXTUS, они занимаются только малогабаритными домами, доступными каждому – любой молодой семье. Только представьте – чтобы взять кредит на этот 850-тысячный дом с 10% взносом, вам нужно накопить всего лишь 85 тысяч рублей!
Стратегия архитектора состояла в том, чтобы сделать удобный домик на двоих, в котором можно было хорошо работать из дома, принимать гостей. Если вы не планируете жениться или заводить детей в паре следующие 5-10 лет, то вполне вероятно предположить, что такой вариант вам подходит.
Такой дом в будущем можно либо увеличить, либо продать, чтобы затем переехать в новое жилье. В любом регионе мини-дом – это более легкая инвестиция по сравнению с большими коттеджами.
На плане дома выше вы видите слева спальню, в центре – ванную комнату и коридор с зонами хранения, справа – гостиную и кухню в одном помещении. Площадь дома – 41 кв. метр, как и у однокомнатной квартиры. Кроме того, дом продается с полностью готовой комплектацией мебели. Стоимость именно такого дома с мебелью – около 1,1 млн рублей (мебель, техника, отделка, все работы и материалы включены). Заманчиво, не правда ли?
Чем этот дом отличается от однокомнатной квартиры? Возможностью достройки, надстройки второго этажа, парковки, дешевого возведения гаража, террасы, возможностью поставить бассейн, сделать детскую игровую площадку. Правда, большинство из этих услуг есть и в многоквартирном доме – стоянка, двор, место для отдыха на свежем воздухе. Но с возможностью иметь собственный дом для многих это просто не сравнится.
Так выглядит дизайн кухни с барной стойкой с видом на телевизор в этом доме, продающимся с полной комплектацией мебели.
Так выглядит маленькая гостиная с дверьми-слайдерами с обеих сторон.
Еще один вид, показывающий плюсы такого планировочного решения.
Ниже мы представляем смету на данный дом при строительстве на каркасной основе.
Отопление – маленький газовый котел, «теплый пол» – около 100 тысяч рублей. Для справки: газовые котлы стоят от 50 тысяч рублей для отопления дома площадью до 240-250 кв. метров. Маленький газовый котел можно купить и за 20 тысяч рублей.
Фундамент свайный – 50 тысяч рублей, включая стоимость работ.
Каркас с утеплением – 300 тысяч рублей, включая стоимость возведения.
Кровля – 100 тысяч рублей, включая стоимость работ.
Отделка – 200 тысяч рублей, включая ванную комнату и остекление, работу.
Инженерия – 100 тысяч рублей (электричество, газ, вода, канализация).
Итого: 850 тысяч рублей. Данная смета является ориентировочной и при должном старании в нее легко уложиться. В целом, можно построить такой дом и дешевле, примерно за 600 тысяч рублей, если часть работ сделать самостоятельно.
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