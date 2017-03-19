​Как построить теплый дом за 0,85 млн рублей

Этот маленький домик по тайскому проекту может стать вашим гораздо быстрее, чем вы думаете. Если вы действительно хотите построить мини-домик на одного или двоих, то этот вариант вам наверняка понравится.

Такой дом – отличная замена дачи или летнего домика возле моря, если вы купили участок где-то в Краснодарском крае. Кроме того, по всем параметрам дом, о котором мы говорим, подготовлен к холодному климату и имеет все шансы стать вашим постоянным местом жительства.

Зачем переплачивать, если вы любите компактность?