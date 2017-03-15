Стартовый дом для семьи 120 метров

Планировка этого дома очень необычна по многим параметрам, но именно поэтому стала ультра-комфортабельной. На площади в 120 кв. метров разместилась кухня-гостиная, две спальни и множество дополнительных зон, которые делают дом удобным и практичным. Так, в доме есть просторная котельная, тамбур при большой прихожей, встроенные места для хранения в коридоре, хорошая по площади ванная комната, место для гардеробной в главной спальне, терраса и два крыльца. Кухня-гостиная расположилась в левой части здания рядом с террасой и главным крыльцом.

Необычно здесь и само расположение зон – столовая находится не между кухней и гостиной, как часто бывает, а за диваном в гостиной, в уютной угловой зоне. Таким образом, столовой достается уголок у окна, а кухне – противоположный угол этого большого и светлого помещения.