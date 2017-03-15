Стартовый дом для семьи 120 метров

Этот проект – больше, чем просто дом. Неожиданные решения, комбинированные стили, удивительный внешний вид делают его по-настоящему уникальным. Проект предлагает пересмотреть ваши взгляды не только на одноэтажные, но и на деревянные дома. Он позволяет увидеть, что деревянный дом эволюционирует гораздо быстрее, чем мы предполагали.
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Планировка этого дома очень необычна по многим параметрам, но именно поэтому стала ультра-комфортабельной. На площади в 120 кв. метров разместилась кухня-гостиная, две спальни и множество дополнительных зон, которые делают дом удобным и практичным. Так, в доме есть просторная котельная, тамбур при большой прихожей, встроенные места для хранения в коридоре, хорошая по площади ванная комната, место для гардеробной в главной спальне, терраса и два крыльца. Кухня-гостиная расположилась в левой части здания рядом с террасой и главным крыльцом.
Необычно здесь и само расположение зон – столовая находится не между кухней и гостиной, как часто бывает, а за диваном в гостиной, в уютной угловой зоне. Таким образом, столовой достается уголок у окна, а кухне – противоположный угол этого большого и светлого помещения.
Современный дизайн кухни в этом деревянном доме смотрится очень колоритно со стальной бытовой техникой, барной стойкой и модными светильниками на длинных подвесах над ней. Высота потолков в зоне кухни чуть меньше, чем в столовой и гостиной, и это делает ее еще более уютной.
Рядом с кухней находится столовая с двусветным модулем остекления и дверьми-слайдерами с выходом на террасу. Из окон открывается панорамный вид на лес или, если расположить дом в обычном пригороде, на любимый сад с ландшафтным декором. Терраса с деревянными перилами позволяет не просто увеличить полезную площадь летом, но и создать уютную атмосферу для дома с настроением шале.
Со стороны кухни и столовой всегда виден ультра-современный камин, являющийся фокусной точкой всей композиции интерьера. Бледная, нежная древесно-бежевая палитра здесь разбавлена контрастными темными деталями – техникой, телевизором, камином, подушками, что подает интерьер как максимально современный. Такая же техника часто используется в люксовых шале, где на почти полностью монохромной гамме с переходами по полутонам мы видим акценты одного цвета.
Главная спальня тоже имеет двусветный формат остекления (модуль на визуализации слева). Справа от нее находятся окна детской комнаты и кухни. С этого ракурса дом выглядит очень современно и необычно. Он идеально подойдет как для размещения соло где-нибудь на берегу реки или озера, так и для пригорода, с шикарным деревянным забором и ландшафтным дизайном с эффектными хвойниками.
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