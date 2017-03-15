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Киевский минимализм в двухкомнатной квартире

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
ДИЗАЙН ИНТЕРЬЕРА КВАРТИРЫ DV1H, IGOR SIROTOV ARCHITECTS IGOR SIROTOV ARCHITECTS
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Вы когда-нибудь думали о том, чтобы жить в квартире совершенной, способной по-настоящему изменить уровень и стиль вашей жизни?

Квартира, которая бы все упростила, улучшила, сделала быт не просто легким, а приятным, добавила капельку люкса в каждую мелочь и при этом умела подстраиваться под ваше настроение?

Футуристичный образ такой квартиры – это сегодняшняя реальность. Вместе с системами «умный дом», модульной мебелью, современными гаджетами, новым подходом к планировке и расстановке приоритетов, прямо сейчас, в этом году, создаются тысячи подобных квартир.

Студия IGOR SIROTOV ARCHITECTS из Киева занимается именно такими проектами – двигающими дизайн интерьера вперед и вперед, дальше, в более эргономичную, сбалансированную и удобную жизнь. Давайте посмотрим на один из проектов, который заставляет всерьез задуматься о том, чтобы сделать и свою квартиру более современной.

​Атмосферность футуризма

ДИЗАЙН ИНТЕРЬЕРА КВАРТИРЫ DV1H, IGOR SIROTOV ARCHITECTS IGOR SIROTOV ARCHITECTS Кухня в стиле минимализм
IGOR SIROTOV ARCHITECTS

ДИЗАЙН ИНТЕРЬЕРА КВАРТИРЫ DV1H

IGOR SIROTOV ARCHITECTS
IGOR SIROTOV ARCHITECTS
IGOR SIROTOV ARCHITECTS

Среди декоративных плюсов современного подхода в дизайне любой психолог выделит лаконичность и баланс. Дело в том, что определенные стили в дизайне интерьера заставляют нас чувствовать себя определенным образом день ото дня. Однако минимализм, как чистый холст, позволяет каждый день жить по-новому, не подчиняясь какой-то философии или статичному образу.

​Наше будущее

ДИЗАЙН ИНТЕРЬЕРА КВАРТИРЫ DV1H, IGOR SIROTOV ARCHITECTS IGOR SIROTOV ARCHITECTS Гостиная в стиле минимализм
IGOR SIROTOV ARCHITECTS

ДИЗАЙН ИНТЕРЬЕРА КВАРТИРЫ DV1H

IGOR SIROTOV ARCHITECTS
IGOR SIROTOV ARCHITECTS
IGOR SIROTOV ARCHITECTS

Современные разработки и новые материалы позволяют делать мебель и отделку более практичной. Для имитации мрамора используется глянцевый полированный керамогранит, который способен заменить оригинал, а в дизайне деревянной мебели – имитация ценной древесины, которая в принципе не доступна массам из-за редкости данных пород деревьев в регионах.

Представьте себе, что 10.000 деревьев, из которых можно сделать лишь 1000 столов, прямо сейчас растут в какой-нибудь южной Анголе. Теперь нам не нужно вырубать ни одно из них, чтобы доставить эту естественную красоту каждому желающему на планете, нужно лишь нанять дизайнера и сделать качественный заменитель.

​Техника и дизайн

ДИЗАЙН ИНТЕРЬЕРА КВАРТИРЫ DV1H, IGOR SIROTOV ARCHITECTS IGOR SIROTOV ARCHITECTS Спальня в стиле минимализм
IGOR SIROTOV ARCHITECTS

ДИЗАЙН ИНТЕРЬЕРА КВАРТИРЫ DV1H

IGOR SIROTOV ARCHITECTS
IGOR SIROTOV ARCHITECTS
IGOR SIROTOV ARCHITECTS

Среди различных технических новшеств можно выделить встроенный в стены пылесос и робот-пылесос, панорамное остекление с затенением, зеркала в ванной, в которые встроен компьютер с экраном для показа видео и выхода в интернет, домашние кинотеатры, которые с помощью двух кнопок становятся невидимыми, умные системы хранения вещей и бытовых мелочей, встроенные в ниши и стены по всему дому.

Среди декоративных люксовых дополнений – угловое панорамное остекление, био-камины, двери-слайдеры на лоджию с летней столовой или гостиной, декоративная встроенная подсветка прямо в полу, зеркальная отделка, 3D-плитка и 3D-панели из полиуретана для дизайна стен.

​Весь мир как на ладони

ДИЗАЙН ИНТЕРЬЕРА КВАРТИРЫ DV1H, IGOR SIROTOV ARCHITECTS IGOR SIROTOV ARCHITECTS Спальня в стиле минимализм
IGOR SIROTOV ARCHITECTS

ДИЗАЙН ИНТЕРЬЕРА КВАРТИРЫ DV1H

IGOR SIROTOV ARCHITECTS
IGOR SIROTOV ARCHITECTS
IGOR SIROTOV ARCHITECTS

А эти важные дополнения к современному дизайну заслуживают особенного внимания. Дома становятся выше, окна – больше, лоджии превращаются в мини-парки, средние этажи в жилых комплексах – в рестораны и торговые комплексы, а крыши – в бары или бассейные площадки.

Панорамный вид с высоты – это та основа, на которой строится большинство современных интерьеров люксового класса, и с каждым годом он становится все доступнее. Модные двери-слайдеры и панорамное угловое остекление без швов – пара идей, которые стоит всегда иметь в виду.

​Дивный новый мир

ДИЗАЙН ИНТЕРЬЕРА КВАРТИРЫ DV1H, IGOR SIROTOV ARCHITECTS IGOR SIROTOV ARCHITECTS Ванная комната в стиле минимализм
IGOR SIROTOV ARCHITECTS

ДИЗАЙН ИНТЕРЬЕРА КВАРТИРЫ DV1H

IGOR SIROTOV ARCHITECTS
IGOR SIROTOV ARCHITECTS
IGOR SIROTOV ARCHITECTS

Если вам нравятся стили минимализм и футуризм, без лишних ярких пятен, сосредоточенные на вас и вашем образе жизни, а не на традициях, вы легко можете найти дизайнера, который на 100% с вами согласен.

​Планировка двухкомнатной квартиры

ДИЗАЙН ИНТЕРЬЕРА КВАРТИРЫ DV1H, IGOR SIROTOV ARCHITECTS IGOR SIROTOV ARCHITECTS
IGOR SIROTOV ARCHITECTS

ДИЗАЙН ИНТЕРЬЕРА КВАРТИРЫ DV1H

IGOR SIROTOV ARCHITECTS
IGOR SIROTOV ARCHITECTS
IGOR SIROTOV ARCHITECTS

Спокойствие, утонченность, предельное удобство и ощущение, что в этом доме можно ни о чем не думать. Все это отличает минимализм от других стилей и склоняет нас к выбору именно данного варианта.

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