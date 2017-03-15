Киевский минимализм в двухкомнатной квартире

Вы когда-нибудь думали о том, чтобы жить в квартире совершенной, способной по-настоящему изменить уровень и стиль вашей жизни?

Квартира, которая бы все упростила, улучшила, сделала быт не просто легким, а приятным, добавила капельку люкса в каждую мелочь и при этом умела подстраиваться под ваше настроение?

Футуристичный образ такой квартиры – это сегодняшняя реальность. Вместе с системами «умный дом», модульной мебелью, современными гаджетами, новым подходом к планировке и расстановке приоритетов, прямо сейчас, в этом году, создаются тысячи подобных квартир.

Студия IGOR SIROTOV ARCHITECTS из Киева занимается именно такими проектами – двигающими дизайн интерьера вперед и вперед, дальше, в более эргономичную, сбалансированную и удобную жизнь. Давайте посмотрим на один из проектов, который заставляет всерьез задуматься о том, чтобы сделать и свою квартиру более современной.