Киевский минимализм в двухкомнатной квартире

Вы когда-нибудь думали о том, чтобы жить в квартире совершенной, способной по-настоящему изменить уровень и стиль вашей жизни?
Квартира, которая бы все упростила, улучшила, сделала быт не просто легким, а приятным, добавила капельку люкса в каждую мелочь и при этом умела подстраиваться под ваше настроение?
Футуристичный образ такой квартиры – это сегодняшняя реальность. Вместе с системами «умный дом», модульной мебелью, современными гаджетами, новым подходом к планировке и расстановке приоритетов, прямо сейчас, в этом году, создаются тысячи подобных квартир.
Студия IGOR SIROTOV ARCHITECTS из Киева занимается именно такими проектами – двигающими дизайн интерьера вперед и вперед, дальше, в более эргономичную, сбалансированную и удобную жизнь. Давайте посмотрим на один из проектов, который заставляет всерьез задуматься о том, чтобы сделать и свою квартиру более современной.
Среди декоративных плюсов современного подхода в дизайне любой психолог выделит лаконичность и баланс. Дело в том, что определенные стили в дизайне интерьера заставляют нас чувствовать себя определенным образом день ото дня. Однако минимализм, как чистый холст, позволяет каждый день жить по-новому, не подчиняясь какой-то философии или статичному образу.
Современные разработки и новые материалы позволяют делать мебель и отделку более практичной. Для имитации мрамора используется глянцевый полированный керамогранит, который способен заменить оригинал, а в дизайне деревянной мебели – имитация ценной древесины, которая в принципе не доступна массам из-за редкости данных пород деревьев в регионах.
Представьте себе, что 10.000 деревьев, из которых можно сделать лишь 1000 столов, прямо сейчас растут в какой-нибудь южной Анголе. Теперь нам не нужно вырубать ни одно из них, чтобы доставить эту естественную красоту каждому желающему на планете, нужно лишь нанять дизайнера и сделать качественный заменитель.
Среди различных технических новшеств можно выделить встроенный в стены пылесос и робот-пылесос, панорамное остекление с затенением, зеркала в ванной, в которые встроен компьютер с экраном для показа видео и выхода в интернет, домашние кинотеатры, которые с помощью двух кнопок становятся невидимыми, умные системы хранения вещей и бытовых мелочей, встроенные в ниши и стены по всему дому.
Среди декоративных люксовых дополнений – угловое панорамное остекление, био-камины, двери-слайдеры на лоджию с летней столовой или гостиной, декоративная встроенная подсветка прямо в полу, зеркальная отделка, 3D-плитка и 3D-панели из полиуретана для дизайна стен.
А эти важные дополнения к современному дизайну заслуживают особенного внимания. Дома становятся выше, окна – больше, лоджии превращаются в мини-парки, средние этажи в жилых комплексах – в рестораны и торговые комплексы, а крыши – в бары или бассейные площадки.
Панорамный вид с высоты – это та основа, на которой строится большинство современных интерьеров люксового класса, и с каждым годом он становится все доступнее. Модные двери-слайдеры и панорамное угловое остекление без швов – пара идей, которые стоит всегда иметь в виду.
Если вам нравятся стили минимализм и футуризм, без лишних ярких пятен, сосредоточенные на вас и вашем образе жизни, а не на традициях, вы легко можете найти дизайнера, который на 100% с вами согласен.
Спокойствие, утонченность, предельное удобство и ощущение, что в этом доме можно ни о чем не думать. Все это отличает минимализм от других стилей и склоняет нас к выбору именно данного варианта.
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