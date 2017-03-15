Дом, в котором слышно пенье птиц

Сегодня мы расскажем вам о прекрасном традиционном доме из бруса, спроектированном архитектором Ольгой Понкратовой из Москвы. Этот удивительно атмосферный проект выглядит настолько хорошо на природе, что сложно представить его в другом окружении!
Давайте посмотрим на планировку, дизайн фасадов этого дома и убедимся, что он по-своему привлекателен.
Этот дом так и просится на участок возле леса, водоема, любимой речки. Кажется, что летом в нем жизнь будет похожа на славянскую сказку, а зимой – на альпийское великолепие. В дизайне фасадов использовались два приятных контрастных цвета и отделка цоколя декоративным камнем, что придает дому особенный шик.
Крыльцо и балкон на втором этаже – зоны, оформленные с помощью деревянных перил, которые смотрятся на фоне дома очень статно. А мансардные окна спален на втором этаже имеют скос, позволяющий сделать интерьеры еще более атмосферными.
На визуализации выше в нижнем правом углу – крыльцо, которое мы только что видели на фотографии в начале статьи. Из него вы попадаете в тамбур рядом с котельной, затем – в прихожую с лестницей. Слева всю зону дома с четырьмя окнами занимает кухня-гостиная. Еще здесь есть ванная с прачечной.
На втором этаже ровно по углам расположены три спальни и ванная комната. Две спальни имеют балкон и окно, третья – одно окно. Данный дом отлично подходит для проживания 4-6 человек. Только представьте, как зайдя в новый дом, ваши дети сразу начнут делить комнаты. Большой, просторный и солнечный, он для многих из нас выглядит просто идеальным!
Кроме того, было бы отлично реализовать данный проект на природе, и даже не важно, в формате коттеджа или большой комфортабельной дачи.
Здесь на схематичном рисунке вы можете точнее определить планировку дома, нежели на визуализации. Дом спроектирован в современном стиле – кухня и гостиная здесь объединены и являются одним помещением с лестничным холлом и прихожей. Ванная на первом этаже достаточно большая и удобная. Открытая планировка кухни-гостиной позволяет поставить кухню с островом и барной стойкой, гостиную можно дополнить камином, а расположение в нише делает ее максимально уютной!
На втором этаже три спальни расположены рядом друг с другом. Одна из них является проходной, как во многих дачных домах. Если у вас один или двое детей одного пола, такой вариант можно назвать отличным решением: спальня под номером 3 на плане остается спальней, а под номером 4 становится кабинетом для детей, детской игровой. В целом данный проект отлично подходит для реализации в наших климатических условиях. Большая, добротная кровля с красивым подшивом натуральным деревом смотрится более чем привлекательно. Если вы любите дома из бруса, то можете заглянуть в портфолио архитектора и найти там еще парочку не менее интересных проектов.
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