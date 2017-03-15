Дом, в котором слышно пенье птиц

Сегодня мы расскажем вам о прекрасном традиционном доме из бруса, спроектированном архитектором Ольгой Понкратовой из Москвы. Этот удивительно атмосферный проект выглядит настолько хорошо на природе, что сложно представить его в другом окружении!

Давайте посмотрим на планировку, дизайн фасадов этого дома и убедимся, что он по-своему привлекателен.