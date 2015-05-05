До и После: Превращение маленькой старомодной квартиры в шикарный лофт

В одном небольшом французском городке студенты факультета дизайна и архитектуры решили организовать свое дело – студию BuroBonus, которая занимается небольшими проектами по переделке жилых помещений за сравнительно небольшую плату. Разумеется, не каждый отважится доверить перепланировку своей квартиры студентам, однако ряд успешных проектов позволил молодым дизайнерам зарекомендовать себя на этом высококонкурентном рынке. Сегодня мы познакомим вас с одним из реализованных проектов комнаты BuroBonus.
Отправляемся в пригород Парижа, чтобы посмотреть на чудесное преображение. На наших глазах квартира с неудобной планировкой и интерьером, не менявшимся на протяжении нескольких десятилетий, превратится в ультрасовременный лофт.
Попав в спальню, расположенную на втором этаже, сложно отделаться от чувства клаустрофобии. Два маленьких окна, сквозь которые едва ли проникает дневной свет, в сочетании с низким потолком, создают в помещении удручающую обстановку. Давайте посмотрим, как молодые дизайнеры интерьера справляются с непростой задачей перепланировки этой комнаты.
Какое преобразование! Из унылого и старомодного помещения спальня превратилась в современную комнату с панорамными окнами, разделенную стеной-перегородкой цвета индиго на две функциональные зоны. Интенсивное естественное освещение и вид из окна на живописный сад избавят хозяев квартиры от постоянного ощущения тесноты и скученности.
Когда-то массивная мебель в сочетании с многочисленными предметами декора считалась признаком зажиточности. Однако времена, когда
перегруженный интерьер был в почете, давно прошли, и сегодня подобные жилые помещения ассоциируются с дурновкусием. В такой комнате у вас вряд ли получится расслабиться, взгляд то и дело упирается в какой-то старомодный аксессуар, не отличающийся ни функциональностью, ни высокими эстетическими свойствами.
Стоило лишь избавиться от бесконечных украшений и снести одну не несущую стену, как гостиная на наших глазах превратилась в просторное помещение, в котором одинаково приятно и отдыхать, и работать. Дизайнеры приложили немало усилий, чтобы подарить жителям квартиры не только свободу передвижения, но и стильный интерьер в стиле кантри.
Чтобы использовать все доступное пространство и органично связать интерьер квартиры и сада, первый этаж был полностью переделан. Гостиная плавно перетекает в столовую комнату и кухню с видом на живописный сад, который теперь является естественным продолжением жилой площади.
Дворик около дома находился в таком заброшенном состоянии, что было сложно поверить, что в этой постройке все еще проживает семья из нескольких человек. Железные ограждения балкона изрядно поржавели и нуждались в срочной замене.
Как видно на фото, ветхие балконы были преобразованы в единое пространство для спокойного отдыха. Напольное покрытие и перила балкона были заменены, а маленькие окна с большими рамами превратились в панорамные стеклянные двери, из которых открывается выход на небольшую комфортную террасу.
Полная переделка коснулась не только внутреннего, но и внешнего пространства дома. Некогда запущенный балкон с обшарпанными стенами и старыми перилами изменился до неузнаваемости. Теперь на его месте появилась потрясающая терраса, фото которой можно смело помещать на почтовые открытки. Остается только позавидовать жителям этого дома, ведь они каждый день могут дышать свежим воздухом и наслаждаться игривыми лучами солнца, не выходя из дома.
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