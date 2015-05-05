До и После: Превращение маленькой старомодной квартиры в шикарный лофт

В одном небольшом французском городке студенты факультета дизайна и архитектуры решили организовать свое дело – студию BuroBonus, которая занимается небольшими проектами по переделке жилых помещений за сравнительно небольшую плату. Разумеется, не каждый отважится доверить перепланировку своей квартиры студентам, однако ряд успешных проектов позволил молодым дизайнерам зарекомендовать себя на этом высококонкурентном рынке. Сегодня мы познакомим вас с одним из реализованных проектов комнаты BuroBonus.

Отправляемся в пригород Парижа, чтобы посмотреть на чудесное преображение. На наших глазах квартира с неудобной планировкой и интерьером, не менявшимся на протяжении нескольких десятилетий, превратится в ультрасовременный лофт.