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Многоуровневое освещение в гостиной

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
Квартира в стиле фьюжн, Дизайн студия "Чехова и Компания" Дизайн студия 'Чехова и Компания' Гостиные в эклектичном стиле
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Эффектной гостиную поможет сделать многоуровневое освещение, которое изящно подчеркнет все достоинства дизайна интерьера. Правильно расположенные источники света создадут уютную атмосферу, в которой приятно будет проводить время вечером всей семьей.

Определения, которые вам помогут

Квартира на Петровском острове в Санкт-Петербурге Format A5 Fontanka Гостиные в эклектичном стиле
Format A5 Fontanka

Квартира на Петровском острове в Санкт-Петербурге

Format A5 Fontanka
Format A5 Fontanka
Format A5 Fontanka

Многоуровневое освещение строится из встроенных (в потолок, стены и пол) и мобильных светильников (торшеров, люстр). Существует всего два вида света — прямой (яркий и направленный) и рассеянный (матовое сияние), гармоничное сочетание которых и составляет многоуровневый комплекс светильников.

Задачи света

Интерьер квартиры в стиле Эклектики, Belimov-Gushchin Andrey Belimov-Gushchin Andrey Гостиные в эклектичном стиле
Belimov-Gushchin Andrey

Интерьер квартиры в стиле Эклектики

Belimov-Gushchin Andrey
Belimov-Gushchin Andrey
Belimov-Gushchin Andrey

Свет уже давно не просто освещает помещения для того, чтобы человек его мог с комфортом использовать в ночное время. Он может и зонировать пространство, а также иметь сугубо эстетическую функцию. Если вы собираетесь самостоятельно продумать многоуровневое освещение в гостиной, вам следует учесть все нюансы и подготовиться к компромиссам.

Будьте готовы к тому, что создание освещения в комнате — это работа не столько для декоратора, сколько именно для профессионального дизайнера. В первую очередь, вам следует задуматься об удобстве и будничном использовании интерьера вами и вашей семьей.

В декоративном световом оформлении главная тенденция сейчас — точечная подсветка геометрических форм (полок, ступеней), которая создает интересный эффект объемности всего помещения. Также очень красиво, но при этом предельно традиционно смотрится декоративная подсветка стекла и зеркал.

Создаем концепцию

La Zagaleta Marbella Villa, DenisBu DenisBu Коридор, прихожая и лестница в модерн стиле
DenisBu

La Zagaleta Marbella Villa

DenisBu
DenisBu
DenisBu

Для начала вам стоит определиться, какой именно эффект вы хотите создать в своей гостиной. Яркий направленный свет вам понадобится в центре гостиной, над кофейным столиком и возле рабочего письменного стола, если таковой имеется. Маленькие точечные светильники могут пригодиться возле декоративных зон — где стоят вазы, над картинами и полочками. Матовые светильники стоит расположить по периметру комнаты (на потолке, стенах и/или полу).

Также подумайте, может быть вам пригодятся где-то источники света для зонирования — например, гостиной и кабинета или гостиной и столовой. Торшеры чаще всего располагаются в углу, у кресел, а настольные лампы — на комодах, консольных и придиванных столиках.

Не забудьте также о комнатах, которые могут быть видны из гостиной через открытую дверь или арку — по стилю они тоже должны гармонировать с ней, дополняя.

Выдерживаем стиль

Квартира в стиле фьюжн, Дизайн студия "Чехова и Компания" Дизайн студия 'Чехова и Компания' Гостиные в эклектичном стиле
Дизайн студия <q>Чехова и Компания</q>

Квартира в стиле фьюжн

Дизайн студия "Чехова и Компания"
Дизайн студия <q>Чехова и Компания</q>
Дизайн студия "Чехова и Компания"

Если со встраиваемыми светильниками чаще всего проблем по интегрированию в интерьер не возникает, то с мобильными лампами вам стоит поработать внимательнее. Многие покупают люстру, торшер и настенный светильник от одной фирмы — разнокалиберную линейку одной и той же модели, но этот самый простой подход часто приводит к однообразию в интерьере.

Лучше все-таки подойти к этому делу серьезно и, определив стиль самого интерьера, подобрать к нему несколько типов (возможно даже — контрастных друг другу), созданных из разных материалов ламп.

Например, для стиля лофт вы можете подобрать железные, стеклянные и деревянные светильники, при этом все они могут быть одного и того же цвета — черные. Или наоборот — одинаковые лампы с разноцветными абажурами, чтобы сделать интерьер более интересным.

Необычное решение в освещении традиционной гостиной в стиле шале в Сибири вы можете увидеть в другой нашей статье.

Классический подход

Интерьер загородного дома в стиле Эклектика, Belimov-Gushchin Andrey Belimov-Gushchin Andrey Гостиные в эклектичном стиле
Belimov-Gushchin Andrey

Интерьер загородного дома в стиле Эклектика

Belimov-Gushchin Andrey
Belimov-Gushchin Andrey
Belimov-Gushchin Andrey

Многоуровневое освещение гостиной часто воспринимается как логичное дополнение к натяжному потолку, который открывает простор для деятельности. На самом же деле такой потолок — вовсе не обязательное условие.

Если вы посмотрите на гостиную на этой фотографии, созданную дизайнером Андреем Белимовым-Гущиным, вы увидите разнообразие источников света в классическом варианте — здесь люстра, торшер и настенные светильники в форме свечей прекрасно справляются с освещением большой комнаты.

Больше примеров дизайна гостиных и идей для них можно посмотреть, пройдя по ссылке на нашу фото-галерею.

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А как вы думаете, к гостиным какого стиля больше всего подходит многоуровневое освещение?

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