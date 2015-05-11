Свет уже давно не просто освещает помещения для того, чтобы человек его мог с комфортом использовать в ночное время. Он может и зонировать пространство, а также иметь сугубо эстетическую функцию. Если вы собираетесь самостоятельно продумать многоуровневое освещение в гостиной, вам следует учесть все нюансы и подготовиться к компромиссам.

Будьте готовы к тому, что создание освещения в комнате — это работа не столько для декоратора, сколько именно для профессионального дизайнера. В первую очередь, вам следует задуматься об удобстве и будничном использовании интерьера вами и вашей семьей.

В декоративном световом оформлении главная тенденция сейчас — точечная подсветка геометрических форм (полок, ступеней), которая создает интересный эффект объемности всего помещения. Также очень красиво, но при этом предельно традиционно смотрится декоративная подсветка стекла и зеркал.