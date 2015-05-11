Эффектной гостиную поможет сделать многоуровневое освещение, которое изящно подчеркнет все достоинства дизайна интерьера. Правильно расположенные источники света создадут уютную атмосферу, в которой приятно будет проводить время вечером всей семьей.
Многоуровневое освещение строится из встроенных (в потолок, стены и пол) и мобильных светильников (торшеров, люстр). Существует всего два вида света — прямой (яркий и направленный) и рассеянный (матовое сияние), гармоничное сочетание которых и составляет многоуровневый комплекс светильников.
Свет уже давно не просто освещает помещения для того, чтобы человек его мог с комфортом использовать в ночное время. Он может и зонировать пространство, а также иметь сугубо эстетическую функцию. Если вы собираетесь самостоятельно продумать многоуровневое освещение в гостиной, вам следует учесть все нюансы и подготовиться к компромиссам.
Будьте готовы к тому, что создание освещения в комнате — это работа не столько для декоратора, сколько именно для профессионального дизайнера. В первую очередь, вам следует задуматься об удобстве и будничном использовании интерьера вами и вашей семьей.
В декоративном световом оформлении главная тенденция сейчас — точечная подсветка геометрических форм (полок, ступеней), которая создает интересный эффект объемности всего помещения. Также очень красиво, но при этом предельно традиционно смотрится декоративная подсветка стекла и зеркал.
Для начала вам стоит определиться, какой именно эффект вы хотите создать в своей гостиной. Яркий направленный свет вам понадобится в центре гостиной, над кофейным столиком и возле рабочего письменного стола, если таковой имеется. Маленькие точечные светильники могут пригодиться возле декоративных зон — где стоят вазы, над картинами и полочками. Матовые светильники стоит расположить по периметру комнаты (на потолке, стенах и/или полу).
Также подумайте, может быть вам пригодятся где-то источники света для зонирования — например, гостиной и кабинета или гостиной и столовой. Торшеры чаще всего располагаются в углу, у кресел, а настольные лампы — на комодах, консольных и придиванных столиках.
Не забудьте также о комнатах, которые могут быть видны из гостиной через открытую дверь или арку — по стилю они тоже должны гармонировать с ней, дополняя.
Если со встраиваемыми светильниками чаще всего проблем по интегрированию в интерьер не возникает, то с мобильными лампами вам стоит поработать внимательнее. Многие покупают люстру, торшер и настенный светильник от одной фирмы — разнокалиберную линейку одной и той же модели, но этот самый простой подход часто приводит к однообразию в интерьере.
Лучше все-таки подойти к этому делу серьезно и, определив стиль самого интерьера, подобрать к нему несколько типов (возможно даже — контрастных друг другу), созданных из разных материалов ламп.
Например, для стиля лофт вы можете подобрать железные, стеклянные и деревянные светильники, при этом все они могут быть одного и того же цвета — черные. Или наоборот — одинаковые лампы с разноцветными абажурами, чтобы сделать интерьер более интересным.
Необычное решение в освещении традиционной гостиной в стиле шале в Сибири вы можете увидеть в другой нашей статье.
Многоуровневое освещение гостиной часто воспринимается как логичное дополнение к натяжному потолку, который открывает простор для деятельности. На самом же деле такой потолок — вовсе не обязательное условие.
Если вы посмотрите на гостиную на этой фотографии, созданную дизайнером Андреем Белимовым-Гущиным, вы увидите разнообразие источников света в классическом варианте — здесь люстра, торшер и настенные светильники в форме свечей прекрасно справляются с освещением большой комнаты.
Больше примеров дизайна гостиных и идей для них можно посмотреть, пройдя по ссылке на нашу фото-галерею.