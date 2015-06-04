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Роскошные прихожие: маленькая площадь — не помеха

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
hall, Your royal design Your royal design Коридор, прихожая и лестница в эклектичном стиле
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Мечтаете о красивом парадном холле и думаете над тем, как правильно его оформить? В этой статье мы представляем вашему вниманию варианты оформления роскошной и при этом небольшой прихожей. Мы также приводим правила декорирования, которые вы с легкостью можете взять на вооружение.

Доминирующий цвет

Интерьер квартиры в стиле Эклектики, Belimov-Gushchin Andrey Belimov-Gushchin Andrey Коридор, прихожая и лестница в эклектичном стиле
Belimov-Gushchin Andrey

Интерьер квартиры в стиле Эклектики

Belimov-Gushchin Andrey
Belimov-Gushchin Andrey
Belimov-Gushchin Andrey

Для роскошного современного интерьера очень важно выбрать главный цветовой акцент — это может быть яркий пурпурный оттенок, изумрудный или модный в этом году винный марсала, о котором мы еще упомянем позднее. В любом случае вам следует определиться с цветом, прежде чем покупать конкретные предметы мебели.

Роскошная прихожая — это, в первую очередь, классика, но не обязательно с эффектом ретро. На основе традиционной европейской мебели можно создать и роскошный дворец, и интерьер в трендовом стиле эклектика.

Классические же элементы — роскошные люстры, изящная мебель на ножках, лепнина и бархат только увеличат эффект и создадут нужную атмосферу.

Зазеркалье — эффект увеличения пространства

hall, Your royal design Your royal design Коридор, прихожая и лестница в эклектичном стиле
Your royal design

hall

Your royal design
Your royal design
Your royal design

В данном случаем мы говорим не только о зеркалах, но и обо всех максимально отражающих поверхностях — например, черной керамической плитке или полированном натуральном камне.

Подобный прием визуально увеличивает пространство, делает его более наполненным воздухом и светом. Особенно он хорош для маленьких прихожих, где приходится экономить каждый сантиметр и очень мало или вовсе отсутствует солнечный свет.

Сами зеркала могут быть вытянутыми горизонтально или вертикально или же выложены мозаикой, как на фотографии. Последний вариант, несмотря на новизну для глаза, является традиционным дизайнерским приемом домов состоятельных европейцев.

Позолота — классическая роскошь

Интерьер загородного дома в стиле Эклектика, Belimov-Gushchin Andrey Belimov-Gushchin Andrey Коридор, прихожая и лестница в эклектичном стиле
Belimov-Gushchin Andrey

Интерьер загородного дома в стиле Эклектика

Belimov-Gushchin Andrey
Belimov-Gushchin Andrey
Belimov-Gushchin Andrey

Создавая прихожую в классическом стиле, обязательно следует учесть и поразительный эффект, который придает позолота или просто окрашивание предметов в аналогичный цвет. Теплота желтого цвета с блеском выглядит не просто дорого, но и олицетворяет солнечный свет и изобилие нашего мира.

Если вам понравилась роскошь интерьеров в этой статье — обязательно посмотрите дизайн-проект эклектичной двухуровневой квартиры, о которой мы писали ранее.

Гламурная роскошь

Перепланировка в 3х комнатной панельной чешке, Your royal design Your royal design Коридор, прихожая и лестница в эклектичном стиле
Your royal design

Перепланировка в 3х комнатной панельной чешке

Your royal design
Your royal design
Your royal design

Современный интерьер в стиле минимализм тоже может быть роскошным — добавьте размах, глянцевые поверхности и модные пуфы — и готово! Даже на самой скромной площади вы можете создать подобие французского женского будуара.

Не забывайте, кто в гламурном интерьере, как правило, большое внимание уделяется и подсветке, которая подчеркивает перфекционизм дизайнера.

Больше красивых прихожих — в нашей тематической фото-галерее.

Интерьер с историей

Холл Архитектурно-Строительная Компания 'SM-Home'
Архитектурно-Строительная Компания <q>SM-Home</q>

Холл

Архитектурно-Строительная Компания "SM-Home"
Архитектурно-Строительная Компания <q>SM-Home</q>
Архитектурно-Строительная Компания "SM-Home"

Дизайн этой прихожей выполнен архитектурно-строительной компанией SM-HOME. Больше их работ можно посмотреть по ссылке.

Прихожая в стиле ретро — прекрасное решение для тех, кто хочет создать дом «с душой», с любовью к классике и добротным вещам. Сюда подойдет и старая мебель, которая после профессиональной реставрации будет смотреться роскошно.

Обратите внимание на комод, который имеет оттенок винный марсала, модный в этом сезоне, и главный декоративный элемент прихожей — настенные часы, выполненные в стиле старинных карманных.

Главный цвет роскоши

Интерьер квартиры в стиле Фьюжн, Belimov-Gushchin Andrey Belimov-Gushchin Andrey Коридор, прихожая и лестница в классическом стиле
Belimov-Gushchin Andrey

Интерьер квартиры в стиле Фьюжн

Belimov-Gushchin Andrey
Belimov-Gushchin Andrey
Belimov-Gushchin Andrey

Правило великого Генри Форда, которое звучит так: «Какого бы цвета ни была машина, лишь бы — черного», приемлемо и для роскошных интерьеров. Несмотря на любовь к шоколадным, темно-синими и другим оттенкам, которые позиционируются как элитные, черный — их король, и он просто обязан быть в любой комнате с претензией на неприкрытую роскошь.

На этой последней фотографии мы видим, как использованы и все предыдущие правила. Здесь есть и зеркальные поверхности, и позолота, и гламурный глянцевый комод, и доминирующий цвет. Антиквариат же в такой прихожей заменили этнические элементы в восточном стиле, которые создают не меньший эффект.

Респектабельный интерьер пентхауса с террасой
А вам какая из прихожих, рассмотренных в статье, понравилась больше?

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