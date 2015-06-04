Роскошные прихожие: маленькая площадь — не помеха

Для роскошного современного интерьера очень важно выбрать главный цветовой акцент — это может быть яркий пурпурный оттенок, изумрудный или модный в этом году винный марсала, о котором мы еще упомянем позднее. В любом случае вам следует определиться с цветом, прежде чем покупать конкретные предметы мебели.

Роскошная прихожая — это, в первую очередь, классика, но не обязательно с эффектом ретро. На основе традиционной европейской мебели можно создать и роскошный дворец, и интерьер в трендовом стиле эклектика.

Классические же элементы — роскошные люстры, изящная мебель на ножках, лепнина и бархат только увеличат эффект и создадут нужную атмосферу.