Как обставить маленькую квартиру

Многие сталкиваются с проблемой малогабаритных квартир, в которых дело часто даже и доходит до дизайна — главное, чтобы хотя бы мебель стояла удобно и на своем месте. В этой статье мы развенчиваем мифы о том, что небольшие комнаты не могут быть красивыми, и даже предоставляем вам доказательства в виде реальных проектов.
Владельцы маленьких квартир часто выбирают объединение гостиной и кухни, как возможность сэкономить квадратные метры и сделать на основе двух тесных помещений одно, но просторное и приятное глазу. На фотографии вы можете видеть, как грамотно слились воедино даже три помещения — прихожая, гостиная и кухня-столовая, а дизайн интерьера помог сделать переход между зонами практически незаметным.
В небольшой нише здесь находится телевизор, а блок санузла отделан «под дерево», что несомненно добавляет всей квартире уюта и вкупе с этническими элементами особого настроения.
Если в вашей квартире особенно маленькая кухня — вам поможет наша подборка интересных приемов, которые экономят пространство.
— барная стойка у окна (экономит место, может быть узкой, но при этом достаточно широкой за счет подоконника). Также вы можете подумать о раскладном столике, который крепится к стене.
— встраиваемая в стеллаж бытовая техника. Посмотрите, как эффективно здесь разместились бытовые приборы — холодильник находится в самом близком к двери блоке, также имеется встроенная духовка, плита, посудомоечная и эспрессо-машина.
— строго выдержанная цветовая гамма. Визуальный эффект интерьера всего лишь из двух или трех цветов потрясающий — он исключает обилие мелких предметов и заставляет выглядеть любой интерьер более опрятно.
— римские шторы. Если вы все еще используете обычные шторы на кухне — стоит от них отказаться, заменив на римский вариант или жалюзи.
Расставить предметы на крохотной кухне — в разы сложнее, чем на маленькой. Комната в 6 квадратов, кажется, в принципе не может грамотно вместить все, что нужно для жизни. Но это не совсем так.
Посмотрите на проект на фотографии слева — встроенная бытовая техника уменьшенных размеров (холодильник — в шкафу у входа), использование оконной ниши и подоконника для создания места для раковины, замена квадратного стола на круглый (при том, раскладывающийся). Все эти приемы помогли избежать сумбурной расстановки мебели и предметов быта и позволили сделать стильный классический интерьер там, где раньше было сложно найти место даже для необходимой посуды.
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Один из эффективных приемов, который все равно многие обходят стороной — выбор очень светлой цветовой гаммы для интерьера маленькой площади.
Белые фасады корпусной мебели существенно облегчают визуальное восприятие, а светлые стены, пол и потолок действительно делают комнату просторной.
Заметьте, что на фотографии слева светлые цвета разбавлены теплыми — цветом натурального льна, светло-серым, молочным.
Были расставлены яркие модные акценты — голубой, розовый и зеленый, что помогло сделать интерьер интересным, а не однотонным.
В маленьких квартирах, и особенно — однокомнатных, в гостиной очень важно зонирование. Его можно произвести с помощью шкафа, стеллажа, небольшой ширмы, гипсокартонной перегородки, декоративных растений на шпалере или даже с помощью спинки дивана.
Один из самых популярных в последнее время стилей дизайна интерьера для маленьких квартир — скандинавский. Примеры гостиных, оформленных в соответствии с северными традициями вы можете посмотреть в нашей фотогалерее.
Иногда, чтобы что-то приобрести, следует от чего-то отказаться. Например, от мебели, которая, по общественному мнению, обязана быть в доме, но на самом деле для вас уже является пережитком.
Посмотрите на эту гостиную — здесь вместо стандартной корпусной мебели для гостиной, современного аналога «стенки» был выбран гораздо более минималистичный и свежий вариант. Несколько тумб и открытых полок, а также оформление панелью стены за телевизором.
В красивый же шкаф-купе вмещается и одежда, и все вещи, которые традиционно должны были быть в шкафах напротив дивана. Но, согласитесь, угол — гораздо лучшее место для хранения, чем визуальный центр гостиной, тем более — небольшой по площади.
Если у вас есть возможность расширить пространство, например, присоединив лоджию, обязательно сделайте это, и вы получите дополнительную полезную площадь, которая бы в ином случае использовалось лишь как место для хранения редко используемых или сезонных вещей.
Данный интерьер выполнен студией YOUR ROYAL DESIGN, которая в своем портфолио имеет множество примеров красивого дизайна для малогабаритных помещений. Дизайнер создал при спальне идеальное рабочее место, которое также является и будуаром для хозяйки. Здесь даже есть плетеное кресло, на котором можно прекрасно провести воскресное утро за чашкой чая и книгой. Разве не райский уголок?