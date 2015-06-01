Как обставить маленькую квартиру

Если в вашей квартире особенно маленькая кухня — вам поможет наша подборка интересных приемов, которые экономят пространство.

— барная стойка у окна (экономит место, может быть узкой, но при этом достаточно широкой за счет подоконника). Также вы можете подумать о раскладном столике, который крепится к стене.

— встраиваемая в стеллаж бытовая техника. Посмотрите, как эффективно здесь разместились бытовые приборы — холодильник находится в самом близком к двери блоке, также имеется встроенная духовка, плита, посудомоечная и эспрессо-машина.

— строго выдержанная цветовая гамма. Визуальный эффект интерьера всего лишь из двух или трех цветов потрясающий — он исключает обилие мелких предметов и заставляет выглядеть любой интерьер более опрятно.

— римские шторы. Если вы все еще используете обычные шторы на кухне — стоит от них отказаться, заменив на римский вариант или жалюзи.