Декор ванной комнаты: простые идеи

Морскую или речную гальку можно использовать в ванной комнате с большим успехом. Ее можно просто разложить на полочках, предварительно покрыв лаком, а можно сделать и кое-что более сложное.

В этой ванной, которая создана студией YOUR ROYAL DESIGN, галька использована в дизайнерском поддоне для самой ванны, что несомненно добавляет оригинальности всему интерьеру.

Мозаика на стенах тоже слегка напоминает гальку, как и изогнутая форма раковины. Подобные повторения определенных характеристик одного материала в другом месте создают целостность интерьера.