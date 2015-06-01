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Декор ванной комнаты: простые идеи

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
Новая жизнь для однокомнатной хрущевки, PlatFORM PlatFORM Ванная комната в скандинавском стиле
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Давно хотите сделать ремонт в ванной? В этой статье мы предлагаем вам удивительно простые идеи! Конечно же, их воплощение лучше совместить и с новой отделкой, но пригодны они и для простого бюджетного обновления пространства.

Оформление с помощью гальки

Bathroom in the bedroom "Provence", Your royal design Your royal design Ванная комната в эклектичном стиле
Your royal design

Bathroom in the bedroom Provence

Your royal design
Your royal design
Your royal design

Морскую или речную гальку можно использовать в ванной комнате с большим успехом. Ее можно просто разложить на полочках, предварительно покрыв лаком, а можно сделать и кое-что более сложное.

В этой ванной, которая создана студией YOUR ROYAL DESIGN, галька использована в дизайнерском поддоне для самой ванны, что несомненно добавляет оригинальности всему интерьеру.

Мозаика на стенах тоже слегка напоминает гальку, как и изогнутая форма раковины. Подобные повторения определенных характеристик одного материала в другом месте создают целостность интерьера.

Этнические светильники

Bathroom, Your royal design Your royal design Ванная в азиатском стиле
Your royal design

Bathroom

Your royal design
Your royal design
Your royal design

Посмотрите на эту потрясающую оранжевую ванную, которая несмотря на свои очень маленькие размеры выглядит по-царски. Теплые оттенки, узор на зеркале и арабские светильники мгновенно уносят нас в страны востока. Помогают им мозаичные стены и подсвечники.

Но этнические светильники легко можно использовать и в классическом интерьере, главное — подобрать цвет. Легче всего такую арабскую сказку найти в обычном магазине люстр, но можно и самостоятельно привезти из летнего отдыха в Турции, тогда у этого предмета еще и будет история.

Арабские этнические светильники могут быть стеклянными (как турецкие), созданные из сплава металлов (марокканские), а также миксом того и другого. Есть еще африканские и азиатские, которые в основном плетеные, а также популярные в последнее время светильники из гималайской соли, где свеча или лампа светит прямо через нее.

Свежие цветы

Атмосфера весны в однокомнатной квартире, Volkovs studio Volkovs studio Ванная в классическом стиле
Volkovs studio

Атмосфера весны в однокомнатной квартире

Volkovs studio
Volkovs studio
Volkovs studio

Пришла весна, и мы можем не только наконец-то открыть пошире окна, но и впустить в интерьер изумительную вещь — свежесрезанные цветы! Ванная — идеально подходящее место для того, чтобы подобным образом украсить дом. Прямо с утра вас будет ждать порция прекрасного настроения, которое сохранится как минимум на полдня.

Свежие цветы не обязательно покупать, можно нарвать их в поле, вырастить на подоконнике. Лучше всего чередовать роскошные розы и какие-нибудь веселые одуванчики, таким образом и затраты можно уменьшить, и цветы всегда будут на своем положенном месте.

Во избежании недоразумений лучше всего стеклянные вазочки не ставить на умывальник, гораздо комфортнее будет им на деревянной полочке. И наоборот — небьющиеся вазы вы можете поставить на раковину, даже если она стеклянная или керамическая.

Зеркало с восточным колоритом

Bathroom, Your royal design Your royal design Ванная комната в эклектичном стиле
Your royal design

Bathroom

Your royal design
Your royal design
Your royal design

Сложное зеркало даже в самой маленькой ванной или санузле может преобразить весь интерьер. Лучше всего выбирать арабские или азиатские мотивы, которые одинаково хорошо смотрятся в маленьких помещениях.

Можно взять достаточно сложный узор, который не будет затрагивать середину (практичную часть) зеркала. Минималистичные же зеркала в небольших комнатах обычно теряют свою красоту и становятся обычными и невыразительными.

Если вы определились с зеркалом и узором, стоит повторить его где-нибудь еще в комнате — с помощью вазы, ручки для тумбочки или двери, светильника. Таким образом зеркало лучше впишется в интерьер и будет выглядеть более уместно.

Заметьте — сложные орнаменты хорошо смотрятся и на фоне однотонной плитки, и рядом с традиционными цветочными узорами.

Эко-настроение

Ванная PlatFORM Ванная комната в скандинавском стиле
PlatFORM

Ванная

PlatFORM
PlatFORM
PlatFORM

Бамбуковый сундук, полочка для раковины из массива дерева и текстильная занавеска — идеальный вариант для того, кто хочет в ванной чувствовать себя как на природе!

Такому интерьеру под стать теплые оттенки — песка, морской волны и солнца, которые поддержат нужное настроение.

Эко-настроение можно добавить и с помощью маленьких аксессуаров для ванны из бамбука. Наша первая идея по декорированию ванной комнаты галькой тоже может здесь пригодиться.

Цветущая сакура

3-к квартира "Немецкая деревня", OnePlace studio interior design OnePlace studio interior design Ванная комната в стиле минимализм
OnePlace studio interior design

3-к квартира Немецкая деревня

OnePlace studio interior design
OnePlace studio interior design
OnePlace studio interior design

Если в вашем дворе цвет вишня или слива, и вы хотите привнести такую радость и в собственный дом — веточка идеально поместится на полочке или раковине. При этом конец ветки стоит обрезать наискосок и поставить сначала в теплую воду.

Еще о дизайне ванных комнат — в нашей другой статье о том, как сделать самую маленькую комнату дома самой красивой.

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Столики на колесах

Bathroom, Your royal design Your royal design Ванная комната в стиле минимализм
Your royal design

Bathroom

Your royal design
Your royal design
Your royal design

Удивительная идея — маленькие передвижные столики на колесах, в которых может храниться все необходимое в ванной комнате, заслуживает отдельного внимания.

Посмотрев на эту яркую оранжевую ванную комнату, вы наверняка заметите, что каждый предмет здесь подобран под общую веселую цветовую гамму и выполняет не только практическую роль, но и декоративную.

Зеркальная мозаика

Игра цвета в зеркалах, Дизайн студия Александра Скирды ВЕРСАЛЬПРОЕКТ Дизайн студия Александра Скирды ВЕРСАЛЬПРОЕКТ Ванная комната в эклектичном стиле
Дизайн студия Александра Скирды ВЕРСАЛЬПРОЕКТ

Игра цвета в зеркалах

Дизайн студия Александра Скирды ВЕРСАЛЬПРОЕКТ
Дизайн студия Александра Скирды ВЕРСАЛЬПРОЕКТ
Дизайн студия Александра Скирды ВЕРСАЛЬПРОЕКТ

Еще одна прекрасная идея — маленькие зеркальные плитки на стене в ванной — выглядит в нашей фото-подборке особенно креативно.

В отделке этой комнаты практически везде была использована обычная белая плитка, кроме оранжевых вставок в душевой кабине и одного декоративного панно из мозаики у раковины.

Отражения же буквально разбрасывают яркие цвета по всей комнате, делая белую стену гораздо интересней.

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