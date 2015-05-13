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Идеи дизайна студенческой комнаты

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
Однокомнатная квартира «Wood&Stone», Мастерская дизайна Welcome Studio Мастерская дизайна Welcome Studio Гостиная в скандинавском стиле
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Комната студента — своеобразный мир, который отражает стремления и надежды молодого человека или девушки. Дизайн ее интерьера стоит обязательно проводить совместно или вовсе оставить на попечение самого хозяина, предварительно сообщив бюджет. В этой статье мы рассмотрим идеи дизайна студенческой комнаты, которые вам могут показаться интересными и оригинальными и, что немаловажно, все они прекрасно подходят для обычных типовых квартир и планировок.

Граффити на стене

homify Детская комната в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

Граффити может быть как настоящим, выполненным на кирпичной или бетонной стене, либо просто наклейкой в нужном стиле. Заменить ее можно, впрочем, и на огромный постер или фото-обои. Главное, чтобы рисунок, орнамент или изображение были тематическими и близкими по духу вашему ребенку.

Интерьер этой комнаты выполнила дизайн-студия VITTA-GROUP для девушки, которая любит рок-музыку.

Подумайте вместе со своим ребенком над конкретной идеей — изображением музыкального инструмента, символа или буквы, или, например, рисунок любимой марки машины для парня, или изображение Эйфелевой башни — для девушек.

Академическое настроение

Интерьер спальни для студента homify Спальня в классическом стиле
homify

Интерьер спальни для студента

homify
homify
homify

Если ваш ребенок не против классики, а в мечтах и вовсе учится в старинном Гарварде или Йеле, то традиционный английский интерьер — идеальное решение для всех. Основой его является сдержанная цветовая гамма, мебель — деревянная на изогнутых ножках, текстильная обивка кровати и лепнина.

Такой интерьер идеально подходит для учебы — он уравновешен, сдержан и способствует сосредоточению на интеллектуальной деятельности. Также прекрасно подойдет и обивка стен деревом (до пояса), что традиционно для старых английских домов.

Для романтичной девушки

Небольшая двухкомнатная квартира, Дизайн В Стиле Дизайн В Стиле Спальня в эклектичном стиле
Дизайн В Стиле

Небольшая двухкомнатная квартира

Дизайн В Стиле
Дизайн В Стиле
Дизайн В Стиле

Если вы хотите легко и без особых затрат создать романтичный интерьер для студентки — выберите за основу белый цвет. Потом уже можно будет добавить романтические акценты — розовые, бирюзовые, желтые.

Чтобы не испортить ангельскую атмосферу, стоит отказаться от стандартной корпусной мебели, а выбрать что-нибудь из ИКЕА — белого цвета или из натурального массива. В такую комнату стоит добавить и изображения — ангела, крыльев, облаков. Оригинальная подсветка, как на фотографии, поможет создать и вовсе райское настроение.

Элементы стиля лофт

​Квартира «Арт-хаус», Студия m2style Студия m2style Гостиная в стиле лофт
Студия m2style

​Квартира «Арт-хаус»

Студия m2style
Студия m2style
Студия m2style

Кирпичная стена, пуф, модные постеры и железные минималистичные светильники — атмосфера лофта идеально впишется в современный интерьер и порадует студента.

Многим молодым людям нравится модный стиль индастриал (брутальный, с обилием железных предметов и красного кирпича). Интерьеры спален в этом стиле вы можете посмотреть в нашей фото-галерее.

В стиле гранж

homify Спальня в стиле лофт
homify

homify
homify
homify

Рокерский, готический, вампирский — так можно обозначить интерьер на стыке европейской классики и различных молодежных субкультур. В его основе лежит, в первую очередь, противопоставление «нормальности» — разрисованная мебель, «разбитые» зеркала, давно не крашеные предметы. И все же в таком варианте присутствует то, что и нужно студенту — творческий беспорядок и максимально возможная свобода в четырех стенах для собственного самовыражения.

Доска для мела

Однокомнатная квартира «Wood&Stone», Мастерская дизайна Welcome Studio Мастерская дизайна Welcome Studio Гостиная в скандинавском стиле
Мастерская дизайна Welcome Studio

Однокомнатная квартира «Wood&Stone»

Мастерская дизайна Welcome Studio
Мастерская дизайна Welcome Studio
Мастерская дизайна Welcome Studio

Идеальным плацдармом для творчества и креатива может стать чистый лист, но так как еще в детстве ваш ребенок выучил, что рисовать на обоях не хорошо — подарите ему большую доску для мела, лучше — размером с дверь или даже целую стену.

Ее он сможет использовать для записи самых важных дел, рисования, заметок, творческих озарений и просто шуточных карикатур. А почему бы, собственно, и нет?

Хотите еще идей? Как насчет подвесного дивана-качелей, о котором мы писали ранее?

До и После: Как старая голубятня превратилась в лофт
А что вы использовали для декора в комнате вашего ребенка-студента или мечтали иметь в студенческом возрасте сами?

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