Идеи дизайна студенческой комнаты

Граффити может быть как настоящим, выполненным на кирпичной или бетонной стене, либо просто наклейкой в нужном стиле. Заменить ее можно, впрочем, и на огромный постер или фото-обои. Главное, чтобы рисунок, орнамент или изображение были тематическими и близкими по духу вашему ребенку.

Интерьер этой комнаты выполнила дизайн-студия VITTA-GROUP для девушки, которая любит рок-музыку.

Подумайте вместе со своим ребенком над конкретной идеей — изображением музыкального инструмента, символа или буквы, или, например, рисунок любимой марки машины для парня, или изображение Эйфелевой башни — для девушек.