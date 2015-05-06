Европейская сказка в частном доме в Калининграде

Хотели бы вы жить в доме, который знает ваши мечты и предугадывает желания? Классический и статный, но при этом с явным налетом добродушной провинциальности — не таким ли мы его себе представляем?
И будьте уверены, что этот красивый традиционный дом от архитекторов и дизайнеров студии AGRAFFE DESIGN перенесет вас в настоящую европейскую сказку!
Заметьте, что в здании использованы в основном полноценные стандартные окна (даже на верхнем уровне), а наклонных мансардных достаточно мало. По центру здания, над парадным входом, были врезан изысканный эркер с панорамным остеклением, что выглядит очень эстетично.
Сложная конструкция крыши, тем не менее, очень традиционна — ведь практически по всей Европе мансардный этаж уже давно используется под жилые помещения.
Утепленный мансардный этаж занимает всю площадь здания, что существенно снижает энергопотребление всего дома в зимний период и является прекрасным решением проблемы уплотненной застройки на небольших участках.
Классические европейские фасады кремового цвета подкупают сразу — здание выглядит идеальным семейным гнездышком в нашем неспокойном мире. Мансардный тип постройки расширяет полезную площадь, практически не увеличивая ее высоту.
Три основных цвета — коричневый, кремовый и слоновой кости идеально дополняют друг друга в изысканном европейском ансамбле. Декоративная облицовка углов камнем, а также обрамление окон делают дом еще более красивым.
В строительстве повсеместно была использована ковка — в основном, для создания лестниц и перил парадного входа и выхода на задний дворик. На последнем находится также и элегантная летняя кухня, вокруг которой оборудована мощеная площадка с диваном-качелями. Рядом — небольшой газон со столовой группой для чаепитий и игр детей на свежем воздухе.
Провинциальность интерьера летней кухни выглядит очень свежо на фоне моды на строгий серый минимализм. Здесь — отделка благородным деревом и камнем, семейный очаг и кухня с белыми фасадами. Довершают уютный ансамбль кованые люстры и светильники.
Односкатная крыша со сравнительно небольшим уклоном позволяет сделать конструкцию летней кухни простой, но при этом максимально эффективной. Таким образом со стороны террасы и заднего дворика архитекторы смогли разместить большие двери и панорамные окна с дополнительными стеклянными надставками сверху.
В самом доме царит несколько иная атмосфера — более изысканная и роскошная. Главная комната разделена надвое колоннами, по одну сторону от которых находится гостиная с элегантными диванчиками, с другой — столовая для принятия гостей.
В основу этого интерьера был положен бледно-сливовый цвет и теплый оттенок деревянного пола. Телевизор обрамлен изысканными канделябрами, а кофейный столик оснащен стильными и очень удобными подносами.
Другой красивый европейский интерьер для семьи вы можете посмотреть в нашей прошлой статье.
Эта комната, оформленная для маленькой принцессы, как и положено, имеет кремово-розовую цветовую гамму и обилие мелких деталей — рюшей, тюля, хрусталя. Кроме традиционного набора мебели вы найдете здесь и местечко для детских чаепитий, прямо как в сказке «Алиса в стране чудес».
Больше великолепных детских — в нашей тематической фото-галерее.
Черно-белая ванная во французском стиле ар-деко выделяется на фоне других интерьеров своей авангардностью. Тем не менее, ее можно назвать классической и идеально подходящей к данному проекту. Заметьте, как удобно расположены тумбочки с обеих сторон ванны, а окно роскошно обрамлено черными полупрозрачными кружевными шторами.