Европейская сказка в частном доме в Калининграде

Хотели бы вы жить в доме, который знает ваши мечты и предугадывает желания? Классический и статный, но при этом с явным налетом добродушной провинциальности — не таким ли мы его себе представляем?

И будьте уверены, что этот красивый традиционный дом от архитекторов и дизайнеров студии AGRAFFE DESIGN перенесет вас в настоящую европейскую сказку!