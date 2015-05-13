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Современная усадьба на Калужском шоссе

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
УСАДЬБА НА КАЛУЖСКОМ ШОССЕ, Henry Bloom Henry Bloom Гостиные в эклектичном стиле
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Артистичный минимализм — вот как можно охарактеризовать этот светлый и изысканный интерьер, полный сюрпризов.

Компания HENRY BLOOM занималась строительством и отделкой этого монолитно-кирпичного дома 1 год и 8 месяцев. Площадь дома в 1000 квадратных метров восхищает, а еще более удивляет, насколько грамотно дизайнер распорядился столь большим пространством.

Гостиная

Гостиная Henry Bloom Гостиные в эклектичном стиле
Henry Bloom

Гостиная

Henry Bloom
Henry Bloom
Henry Bloom

Компания HENRY BLOOM позиционируется как дизайнерский бренд по созданию эксклюзивных интерьеров класса DE LUXE. При этом архитекторы и дизайнеры, в первую очередь, создают лаконичные, свежие интерьеры в теплых тонах, приятные как глазу, так и на ощупь.

Здесь вы не увидите напускной роскоши, несмотря на большой бюджет, а каждый предмет выбирается не только с учетом его внешнего вида, но и практического использования.

Гостиная в этом проекте имеет атмосферу лаунж-зон со своим большим угловым диваном, похожим на облако и двумя отдельно стоящими креслами. Панорамное остекление в одном из углов комнаты с видом на сосновый лес делает интерьер еще более умиротворенным.

Столовая

Столовая Henry Bloom Столовая комната в эклектичном стиле
Henry Bloom

Столовая

Henry Bloom
Henry Bloom
Henry Bloom

Практически в одном помещении с гостиной находится и парадная столовая на 10 персон. Для этой комнаты была выбрана массивная, тяжелая мебель — обеденный стол и комод, которые вместе с отделкой стен под камень создают ощущения благородного особняка.

По всей комнате — изделия из стекла, которые заметно облагораживают в целом строгие и ровные линии, доминирующие в интерьере.

Интересным решением можно назвать и остекление комнаты — три узких окна практически от пола до потолка создают даже слегка готическую атмосферу. В отличии от гостиной с панорамными широкими окнами здесь царит легкий полумрак, который прекрасно подходит для торжественных обедов и ужинов.

Кабинет

Кабинет Henry Bloom Рабочий кабинет в эклектичном стиле
Henry Bloom

Кабинет

Henry Bloom
Henry Bloom
Henry Bloom

Эклектичный домашний офис выглядит очень презентабельно — благородные материалы, такие как качественные породы дерева и камень, вносят серьезную интеллектуальную атмосферу. Смешение интерьерных стилей и направлений в дизайне как в этой комнате, так и по всему дому, создают в целом интересный и увлекательный интерьер, непохожий на какой-либо другой.

Само слово эклектика происходит от греческого слова «избранный, отборный», что позволяет нам судить о трепетном отношении к выбору каждого предмета дизайнерами. В России данный стиль был популярен в конце 19-ого века, и он идеально подходит под частные резиденции — коттеджи, усадьбы и поместья.

Мебель в разных стилях здесь сочетается легко, без каких-либо точных правил, но только опытный дизайнер сможет объединить совершенные противоположности.

Спальня

Спальня Henry Bloom Спальня в эклектичном стиле
Henry Bloom

Спальня

Henry Bloom
Henry Bloom
Henry Bloom

В принципе, стиль эклектика все равно остается классическим, что особенно хорошо видно в интерьере спальни. Ведь смешиваются здесь не эпатажные направления в дизайне, а традиционные стили — разных эпох и стран.

Такой подход идеален для вас, если вы хотите выбирать предметы, не соотнося их с каким-то стилем, не придерживаясь строгих рамок. В эклектичном интерьере вы можете увидеть элементы барокко, ампира и классицизма, а также ар-деко, и даже модный в последнее время стиль голливудского возрождения.

В этой спальне мы видим удачное сочетание как предметов мебели, так и различных цветов — теплые деревянные уравновешиваются разнообразием серых оттенков, а хромированные элементы — матовыми черными.

Больше спален в стиле эклектика — здесь.

Ванная

Санузел Henry Bloom Ванная комната в эклектичном стиле
Henry Bloom

Санузел

Henry Bloom
Henry Bloom
Henry Bloom

Ванная комната выполнена в желтоватых тонах, из приятных бонусов — огромное зеркало от пола до полотка и мягкой кресло. Многоуровневая подсветка, состоящая из встроенных потолочных светильников над раковиной и люстры, выглядит весьма футуристично.

Сама раковина имеет необычную форму и прекрасно сочетается с небольшими столиками у кресла.

Если вы любите утонченность и чистую эстетику в дизайне, смотрите другой опубликованный нами проект квартиры на берегу Невы.

Дизайн маленькой кухни
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