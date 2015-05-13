Современная усадьба на Калужском шоссе

Компания HENRY BLOOM позиционируется как дизайнерский бренд по созданию эксклюзивных интерьеров класса DE LUXE. При этом архитекторы и дизайнеры, в первую очередь, создают лаконичные, свежие интерьеры в теплых тонах, приятные как глазу, так и на ощупь.

Здесь вы не увидите напускной роскоши, несмотря на большой бюджет, а каждый предмет выбирается не только с учетом его внешнего вида, но и практического использования.

Гостиная в этом проекте имеет атмосферу лаунж-зон со своим большим угловым диваном, похожим на облако и двумя отдельно стоящими креслами. Панорамное остекление в одном из углов комнаты с видом на сосновый лес делает интерьер еще более умиротворенным.