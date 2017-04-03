Дачный домик в 10 квадратов

Как вы, наверное, догадались, этот домик уже готовым приезжает на ваш участок. А попросив поставить дом на колеса (что тоже вполне возможно), вы можете возить его за собой в любое место. Но все же не стоит ожидать от конструкции с колесами супер-проходимости. Вряд ли вам получится притащить его по бездорожью в сибирскую тайгу и поставить где-то в диком месте. А вот привезти в кемпинг на море или поставить у речки, куда вы обычно приезжали на машине с палаткой, вполне возможно. И да, он вполне подойдет в качестве домика на маленьком дачном участке.