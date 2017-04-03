Дачный домик в 10 квадратов

Спорить о том, сколько квадратных метров необходимо для дачного домика, можно бесконечно. Специалисты из студии Tengbom предлагают свой вариант ответа – 10. Скажете, нереально? Давайте посмотрим вместе, так ли это.
Как вы, наверное, догадались, этот домик уже готовым приезжает на ваш участок. А попросив поставить дом на колеса (что тоже вполне возможно), вы можете возить его за собой в любое место. Но все же не стоит ожидать от конструкции с колесами супер-проходимости. Вряд ли вам получится притащить его по бездорожью в сибирскую тайгу и поставить где-то в диком месте. А вот привезти в кемпинг на море или поставить у речки, куда вы обычно приезжали на машине с палаткой, вполне возможно. И да, он вполне подойдет в качестве домика на маленьком дачном участке.
Производители миниатюрных домиков соревнуются между собой не только в дешевизне конструкции, супер-вместимости или мега-рациональной расстановке предметов мебели. После всех этих моментов становится важной сама подача мини-жилья. И авторы этого домика удивили своим стильным подходом. Большинство элементов представляют собой вырубку из основных форм (сравните, например, форму стола и окна). Это позволяет вывести эко-проект на новый уровень практически безотходного производства.
Внутри дерево осталось необработанным. Его бледная раскраска вполне соответствует модным колор-трендам. Нежно-салатовый цвет в текстиле и акцентных предметах мебели превращает интерьер домика в образец дизайна из эко-линейки. Имея столь малую площадь, проектировщики этого миниатюрного домика выжали возможный максимум и за счет совмещения функций элементов. Например, ступени наверх еще и полочки в половине своей ширины, а приватность верхнего яруса с кроватью будет достигнута не шторкой, а развешанной на штанге одеждой.
Проектируя абсолютно эксклюзивный интерьер с желанием повторить его в тысяче экземпляров, архитекторы и дизайнеры учли каждую мелочь, влияющую на эргономику пространства. Обратите внимание на изгибы полочек в зоне кухни – там, где будет находиться человек у раковины, они более узкие. Каждый уголок этой комнаты используется не только по горизонтали, но и по вертикали. А благодаря одинаковой отделке стен, пола и потолка, пространство не дробится на маленькие квадратики. И потому даже заполненное вещами, сопутствующими реальной жизни, пространство останется облегченным настолько, насколько это вообще возможно, если на 10 квадратах помещается практически все, даже туалет с раковиной.
Учитывая доступный минимум площади, специалисты сделали все, чтобы комната не стала опасной для человека. Представьте здесь мебель обычных форм с неизбежными углами и декоративными вставками, хрупким декором и вездесущими мелочами, что только захламляют интерьер. Зная, что этого никак нельзя допустить в столь маленьком пространстве, студия Tengbom спроектировала мебель обтекаемых форм. И эта мебель идеально вписывается в заданные габариты.
Далее на homify:
— До и После: Дизайн двушки 52 кв. метра;
— Дачные дома разных типов и размеров;