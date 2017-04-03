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Дачный домик в 10 квадратов

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
10 Smart SQM, Tengbom Tengbom Дома
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Спорить о том, сколько квадратных метров необходимо для дачного домика, можно бесконечно. Специалисты из студии Tengbom предлагают свой вариант ответа – 10. Скажете, нереально? Давайте посмотрим вместе, так ли это.

​Внешний вид самого маленького дачного домика

10 Smart SQM, Tengbom Tengbom Дома
Tengbom

10 Smart SQM

Tengbom
Tengbom
Tengbom

Как вы, наверное, догадались, этот домик уже готовым приезжает на ваш участок. А попросив поставить дом на колеса (что тоже вполне возможно), вы можете возить его за собой в любое место. Но все же не стоит ожидать от конструкции с колесами супер-проходимости. Вряд ли вам получится притащить его по бездорожью в сибирскую тайгу и поставить где-то в диком месте. А вот привезти в кемпинг на море или поставить у речки, куда вы обычно приезжали на машине с палаткой, вполне возможно. И да, он вполне подойдет в качестве домика на маленьком дачном участке.

​Креативные формы

10 Smart SQM, Tengbom Tengbom Дома
Tengbom

10 Smart SQM

Tengbom
Tengbom
Tengbom

Производители миниатюрных домиков соревнуются между собой не только в дешевизне конструкции, супер-вместимости или мега-рациональной расстановке предметов мебели. После всех этих моментов становится важной сама подача мини-жилья. И авторы этого домика удивили своим стильным подходом. Большинство элементов представляют собой вырубку из основных форм (сравните, например, форму стола и окна). Это позволяет вывести эко-проект на новый уровень практически безотходного производства.

​Современный рационализм

10 Smart SQM, Tengbom Tengbom Дома
Tengbom

10 Smart SQM

Tengbom
Tengbom
Tengbom

Внутри дерево осталось необработанным. Его бледная раскраска вполне соответствует модным колор-трендам. Нежно-салатовый цвет в текстиле и акцентных предметах мебели превращает интерьер домика в образец дизайна из эко-линейки. Имея столь малую площадь, проектировщики этого миниатюрного домика выжали возможный максимум и за счет совмещения функций элементов. Например, ступени наверх еще и полочки в половине своей ширины, а приватность верхнего яруса с кроватью будет достигнута не шторкой, а развешанной на штанге одеждой.

​Удобство в компактном формате

10 Smart SQM, Tengbom Tengbom Дома
Tengbom

10 Smart SQM

Tengbom
Tengbom
Tengbom

Проектируя абсолютно эксклюзивный интерьер с желанием повторить его в тысяче экземпляров, архитекторы и дизайнеры учли каждую мелочь, влияющую на эргономику пространства. Обратите внимание на изгибы полочек в зоне кухни – там, где будет находиться человек у раковины, они более узкие. Каждый уголок этой комнаты используется не только по горизонтали, но и по вертикали. А благодаря одинаковой отделке стен, пола и потолка, пространство не дробится на маленькие квадратики. И потому даже заполненное вещами, сопутствующими реальной жизни, пространство останется облегченным настолько, насколько это вообще возможно, если на 10 квадратах помещается практически все, даже туалет с раковиной.

​Био-формы для малогабаритной комнаты

10 Smart SQM, Tengbom Tengbom Дома
Tengbom

10 Smart SQM

Tengbom
Tengbom
Tengbom

Учитывая доступный минимум площади, специалисты сделали все, чтобы комната не стала опасной для человека. Представьте здесь мебель обычных форм с неизбежными углами и декоративными вставками, хрупким декором и вездесущими мелочами, что только захламляют интерьер. Зная, что этого никак нельзя допустить в столь маленьком пространстве, студия Tengbom спроектировала мебель обтекаемых форм. И эта мебель идеально вписывается в заданные габариты.

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