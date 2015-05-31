homify 360°: проект особняка на первой линии от моря в г. Сухуми

Построенный в два этажа этот особняк — воплощение современной мечты о домике у моря. Ведь кто не мечтает просыпаться под легкий шум волн и крики чаек?
Дизайн-студия INHOUSE, базирующая в Волгограде, представляет нам свой проект в г. Сухуми, Республика Абхазия.
Здание выполнено в популярном стиле модерн с многочисленными зонами отдыха на свежем воздухе — балконами и террасами. Практически каждая комната дома имеет панорамные окна, часть из которых выходит непосредственно на примыкающий к участку пляж.
На главном этаже находится общественная зона — гостиная, кухня и столовая с выходом на террасу и к бассейну. Идеальный дом для любителей принятия солнечных ванн! На втором этаже — спальни с балконами и принадлежащие им ванные комнаты.
На участке расположено несколько декоративных ландшафтных зон — возле открытой столовой на террасе, возле бассейна и даже на крыше. Последняя может быть также использована для отдыха и приятного времяпрепровождения в компании.
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Удачная форма здания позволяет как можно большему количеству комнат иметь панорамный вид на море, а строгие формы — построить дом предельно большой площади даже на небольшом участке.
Стиль дома можно обозначить и как модерн, и как минимализм, в любом случае это прежде всего современное, максимально комфортное здание с большим функционалом.
На участке находится два бассейна. Один — глубокий плавательный, а другой — совсем небольшой, по размеру больше похожий на джакузи, возле открытой столовой на террасе.
Участок распланирован так, что главная прогулочная дорожка проходит прямо вдоль пляжа, что позволяет в любой момент наслаждаться видами на море и красотой местной природы.
По периметру всего участка высажены деревья, помогающие вписать архитектурный объект в природный ландшафт местности максимально гармонично. В посадках были использованы пальмы и хвойные, в том числе и туи. Подобное смешение двух совершенно разных по энергетике видов деревьев тем не менее очень популярно на черноморском и средиземноморском побережьях (в том числе в Испании, Италии, Турции).
Мебель для террасы выбрана с учетом местного антуража, комплект из техноротанга выглядит одновременно и экзотическим, и минималистичным. Здесь на достаточно просторной площадке может уместиться большая компания из 14—16 человек, и на такое же количество гостей рассчитана и столовая, находящаяся за стеклянными дверьми.
Планировка дома создана по принципу открытости внешнему миру. По замыслу архитектора, именно он, в первую очередь, должен занимать внимание хозяев и гостей. Огромные панорамные окна, стеклянные перегородки и комфортный аскетизм в выборе предметов декора является оптимальным решением для такого вида летнего жилья.
В первую очередь, этот дом строился для летнего проживания, и большое внимание здесь уделяется расслабляющему эффекту простой архитектуры и строгих форм. Большие по площади комнаты, залитые светом идеально подходят для проведения отпуска.
Часть дома и вовсе находится в спасительной тени больших деревьев, что позволяет совместить два в одном — пляжный и санаторный вид отдыха, один из которых можно выбрать в зависимости от настроения. Вы можете либо греться на солнышке, либо отдохнуть с книжкой на балконе под пальмами.
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