homify 360°: проект особняка на первой линии от моря в г. Сухуми

Построенный в два этажа этот особняк — воплощение современной мечты о домике у моря. Ведь кто не мечтает просыпаться под легкий шум волн и крики чаек?

Дизайн-студия INHOUSE, базирующая в Волгограде, представляет нам свой проект в г. Сухуми, Республика Абхазия.