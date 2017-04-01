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​13 идей для вашего балкона

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
Apartamento Vila Clementino, Sandro Kawamura Designer de Interiores Sandro Kawamura Designer de Interiores Веранда и терраса в стиле кантри Твердая древесина Бежевый
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Вместе с весенней помывкой окон, бросьте взгляд на свою лоджию или балкон. Не слишком ли много так скопилось всякого хлама, который будет мешать вам позавтракать на балконе или провести романтический ужин на лоджии? Чего не хватает вашей квартире, чтобы пережить время до отпуска (и особенно после него!), не слишком ругая раскаленный асфальт и пыльную листву?

Попробуйте создать оазис, который сможет подарить вам и вашим близким ощущение свободы и простора, что так ценно для человека, живущего в городе. Посмотрим, какие идеи есть у специалистов homify для вашего балкона.

​Балкон в эко-стиле

Vertical Garden, Jörg Brachmann Dipl. Designer (FH) Jörg Brachmann Dipl. Designer (FH) Балкон, веранда и террасаРастения
Jörg Brachmann Dipl. Designer (FH)

Jörg Brachmann Dipl. Designer (FH)
Jörg Brachmann Dipl. Designer (FH)
Jörg Brachmann Dipl. Designer (FH)

Иногда все, что нужно для создания правильной атмосферы, – зелень и нежные оттенки натурального дерева. Представьте себя здесь с чашечкой ромашкового или мятного чая и вазочкой с медом. Идиллия! Данный предмет мебели мы нашли в коллекции дизайнера JÖRG BRACHMANN DIPL. DESIGNER (FH).

​Рустик на фоне мегаполиса

SUÍTE DO EXECUTIVO CASA COR 2013, BC Arquitetos BC Arquitetos Балкон и терраса в стиле модерн
BC Arquitetos

BC Arquitetos
BC Arquitetos
BC Arquitetos

Чтобы компенсировать излишнюю брутальность города, можно воспользоваться стилем рустик для оформления балкона. Грубосколоченные элементы мебели тоже могут быть красивыми и удобными.

​Стильный кантри

Sommergarten, Pflanzenfreude.de Pflanzenfreude.de Сад Растения
Pflanzenfreude.de

Pflanzenfreude.de
Pflanzenfreude.de
Pflanzenfreude.de

Выбрав для акцентов яркий розовый, вы сможете и традиционный кантри сделать невероятно модным и стильным.

​Эффектный микс

Balcony makeover - English, Studio Earthbox Studio Earthbox Веранда и терраса в стиле кантри
Studio Earthbox

Studio Earthbox
Studio Earthbox
Studio Earthbox

Комбинируя на полу балкона разные материалы (здесь – декинг, полимерный газон, галька), можно создать особенную атмосферу, которая присуща лишь большим пространствам.

​Этнический бохо

Peponi House STUDIO [D] TALE Сад в тропическом стиле
STUDIO [D] TALE

Peponi House

STUDIO [D] TALE
STUDIO [D] TALE
STUDIO [D] TALE

Яркие краски, сложнейшие орнаменты и общий антураж изысканной роскоши может подойти и для вашего балкона.

​Современная эклектика

Appartamento privato nel complesso CityLife, Studio Marco Piva Studio Marco Piva Балкон и терраса в стиле модерн
Studio Marco Piva

Studio Marco Piva
Studio Marco Piva
Studio Marco Piva

При правильной подаче можно поставить рядом комод с инкрустацией, сетчатые кресла из металла и получить очень гармоничную эклектичную комбинацию.

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​Средиземноморская классика

Terraza en el Guinardó., ésverd - jardineria & paisatgisme ésverd - jardineria & paisatgisme Балконы и веранды в эклектичном стиле
ésverd – jardineria &amp; paisatgisme

ésverd - jardineria & paisatgisme
ésverd – jardineria &amp; paisatgisme
ésverd - jardineria & paisatgisme

Для этого стиля нужно вымостить пол терракотовой плиткой, поставить низкие кресла из натурального дерева, а все остальное пространство заполнить множеством растений в разнообразных контейнерах.

​Пустынный шарм

Terraza Balmes, ésverd - jardineria & paisatgisme ésverd - jardineria & paisatgisme Балконы и веранды в эклектичном стиле
ésverd – jardineria &amp; paisatgisme

ésverd - jardineria & paisatgisme
ésverd – jardineria &amp; paisatgisme
ésverd - jardineria & paisatgisme

Для такого варианта понадобятся не слишком яркие растения в габаритных контейнерах. Никаких заметных акцентов. Имитируем выжженную пустыню с редкими кустарничками.

​Во славу приватности

Balcony makeover - English, Studio Earthbox Studio Earthbox Веранда и терраса в стиле кантри
Studio Earthbox

Studio Earthbox
Studio Earthbox
Studio Earthbox

Если ваш балкон находится впритык с соседним, вряд ли вам это нравится. Как бы мы ни любили и уважали тех, с кем делим лестничную клетку, они все-таки не наша семья. Поэтому не будет невежливым создать стену, максимально закрывающую ваш балкон.

​Тропический шик

Apartamento Vila Clementino, Sandro Kawamura Designer de Interiores Sandro Kawamura Designer de Interiores Веранда и терраса в стиле кантри Твердая древесина Бежевый
Sandro Kawamura Designer de Interiores

Sandro Kawamura Designer de Interiores
Sandro Kawamura Designer de Interiores
Sandro Kawamura Designer de Interiores

Несмотря на обилие изделий из супер-технологичного техноротанга, плетеная мебель по-прежнему в цене у любителей натуральности во всем. 

​Программа-минимум

Yellow, Ju Nejaim Arquitetura Ju Nejaim Arquitetura Балкон и терраса в стиле модерн
Ju Nejaim Arquitetura

Ju Nejaim Arquitetura
Ju Nejaim Arquitetura
Ju Nejaim Arquitetura

Если вы живете в панельке, оформленной стеклянной плиткой и не планируете серьезный ремонт на балконе, можно просто задекорировать некоторые стены. А для пола будет удачным выбором керамический паркет.

​Террасная доска для отделки балкона

Dachterrasse in Hamburg, 30qm, DIE BALKONGESTALTER DIE BALKONGESTALTER Балкон, веранда и террасаАксессуары и декор
DIE BALKONGESTALTER

DIE BALKONGESTALTER
DIE BALKONGESTALTER
DIE BALKONGESTALTER

Можно оформить балкон террасной доской из термодерева или древесно-полимерного композита. При этом отделать этим материалом не только пол, но и стены.

​Закрываем некрасивый вид с балкона

Painéis verticais, A Varanda Floricultura e Paisagismo A Varanda Floricultura e Paisagismo Балкон и терраса в стиле модерн
A Varanda Floricultura e Paisagismo

A Varanda Floricultura e Paisagismo
A Varanda Floricultura e Paisagismo
A Varanda Floricultura e Paisagismo

Сделать это можно декоративным стеллажом с контейнерными растениями. И красиво, и функционально!

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