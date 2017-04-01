​13 идей для вашего балкона

Вместе с весенней помывкой окон, бросьте взгляд на свою лоджию или балкон. Не слишком ли много так скопилось всякого хлама, который будет мешать вам позавтракать на балконе или провести романтический ужин на лоджии? Чего не хватает вашей квартире, чтобы пережить время до отпуска (и особенно после него!), не слишком ругая раскаленный асфальт и пыльную листву?
Попробуйте создать оазис, который сможет подарить вам и вашим близким ощущение свободы и простора, что так ценно для человека, живущего в городе. Посмотрим, какие идеи есть у специалистов homify для вашего балкона.
Иногда все, что нужно для создания правильной атмосферы, – зелень и нежные оттенки натурального дерева. Представьте себя здесь с чашечкой ромашкового или мятного чая и вазочкой с медом. Идиллия! Данный предмет мебели мы нашли в коллекции дизайнера JÖRG BRACHMANN DIPL. DESIGNER (FH).
Чтобы компенсировать излишнюю брутальность города, можно воспользоваться стилем рустик для оформления балкона. Грубосколоченные элементы мебели тоже могут быть красивыми и удобными.
Выбрав для акцентов яркий розовый, вы сможете и традиционный кантри сделать невероятно модным и стильным.
Комбинируя на полу балкона разные материалы (здесь – декинг, полимерный газон, галька), можно создать особенную атмосферу, которая присуща лишь большим пространствам.
Яркие краски, сложнейшие орнаменты и общий антураж изысканной роскоши может подойти и для вашего балкона.
При правильной подаче можно поставить рядом комод с инкрустацией, сетчатые кресла из металла и получить очень гармоничную эклектичную комбинацию.
Для этого стиля нужно вымостить пол терракотовой плиткой, поставить низкие кресла из натурального дерева, а все остальное пространство заполнить множеством растений в разнообразных контейнерах.
Для такого варианта понадобятся не слишком яркие растения в габаритных контейнерах. Никаких заметных акцентов. Имитируем выжженную пустыню с редкими кустарничками.
Если ваш балкон находится впритык с соседним, вряд ли вам это нравится. Как бы мы ни любили и уважали тех, с кем делим лестничную клетку, они все-таки не наша семья. Поэтому не будет невежливым создать стену, максимально закрывающую ваш балкон.
Несмотря на обилие изделий из супер-технологичного техноротанга, плетеная мебель по-прежнему в цене у любителей натуральности во всем.
Если вы живете в панельке, оформленной стеклянной плиткой и не планируете серьезный ремонт на балконе, можно просто задекорировать некоторые стены. А для пола будет удачным выбором керамический паркет.
Можно оформить балкон террасной доской из термодерева или древесно-полимерного композита. При этом отделать этим материалом не только пол, но и стены.
Сделать это можно декоративным стеллажом с контейнерными растениями. И красиво, и функционально!
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