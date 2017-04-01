​13 идей для вашего балкона

Вместе с весенней помывкой окон, бросьте взгляд на свою лоджию или балкон. Не слишком ли много так скопилось всякого хлама, который будет мешать вам позавтракать на балконе или провести романтический ужин на лоджии? Чего не хватает вашей квартире, чтобы пережить время до отпуска (и особенно после него!), не слишком ругая раскаленный асфальт и пыльную листву?

Попробуйте создать оазис, который сможет подарить вам и вашим близким ощущение свободы и простора, что так ценно для человека, живущего в городе. Посмотрим, какие идеи есть у специалистов homify для вашего балкона.