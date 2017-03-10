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15 потрясающих садовых домиков и беседок

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
Kameralny ogród nowoczesny, Studio architektury krajobrazu INSPIRACJE Studio architektury krajobrazu INSPIRACJE Балкон и терраса в стиле модерн
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Вы уже решили, что подарить своей даче в новом сезоне? Порадуйте себя и своих близких новым уровнем комфорта, украсьте сад или задний дворик стильной постройкой, выберите место вдали ото всех и поставьте домашний офис, постройте домик для инструментов да такой, что язык не повернется назвать его сараем.

Вам для вдохновения – Книга Идей  с самыми современными вариантами миниатюрных построек, одна из которых точно покорит ваше сердце. Выбирайте!

​Супер-модный офис в эко-стиле

Shoffice , Platform 5 Architects LLP Platform 5 Architects LLP Гараж в стиле модерн
Platform 5 Architects LLP

Shoffice

Platform 5 Architects LLP
Platform 5 Architects LLP
Platform 5 Architects LLP

Подобный дизайнерский концепт обошел все обложки профессиональных изданий. Это – одна из вариаций. Не каждая фирма справится с его изготовлением, но если он вам действительно понравился, можно и поискать.

​Традиционный домик в стиле кантри

Posh Shed Garden Affairs Ltd Гараж в классическом стиле Дерево Белый attractive,garden shed,quality,canopy,veranda,storage,summerhouse,small garden,classic,lawnmower,double door,wooden
Garden Affairs Ltd

Posh Shed

Garden Affairs Ltd
Garden Affairs Ltd
Garden Affairs Ltd

А что внутри? Да все, что захотите! Если он ваш, вам и решать!

​Нереально красивый сруб

10m² Barbecue Cabin in a Derbyshire garden. Arctic Cabins Сад в скандинавском стиле
Arctic Cabins

10m² Barbecue Cabin in a Derbyshire garden.

Arctic Cabins
Arctic Cabins
Arctic Cabins

Внутри устанавливается печь. Можно использовать его даже для эффектной бани.

​Модная геометрия для беседки в саду

homify Сад Беседки и теплицы
homify

homify
homify
homify

Современные тренды, касающиеся использования комбинированных материалов на фасадах, не обошли стороной и маленькие домики. Реечные экраны, отделка черным металлом вписались и в этот проект.

​Гостевой домик

Log Cabin homify Сад в стиле модерн Дерево Эффект древесины office,study,gym,studio,garden,flat roof,modern,contemporary,L shape,wooden
homify

Log Cabin

homify
homify
homify

Многие владельцы загородного дома всерьез озабочены тем, что выбрали столь красивое место для жизни, что в летнее время поток гостей и родственников требует некоторой доли упорядоченности. Если вы не готовы обидеть приезжающих, но и мечтаете защитить свою приватность, постройте для дорогих гостей отдельный домик.

​Классика жанра

The Balmoral Summerhouse homify Сад в классическом стиле Дерево Эффект древесины summerhouse,luxury,quality,garden,relaxing,entertain,british
homify

The Balmoral Summerhouse

homify
homify
homify

Классическая беседка мини-формата станет достойным украшением вашего участка, если вы правильно подберете цвет дерева и крыши, соответствующие окружению.

Нужна помощь с проектом дома?
Обратитесь к нам!

​Круглый мини-домик с печкой

Gartensauna, Gartenhaus2000 GmbH Gartenhaus2000 GmbH Спа в скандинавском стиле
Gartenhaus2000 GmbH

Gartenhaus2000 GmbH
Gartenhaus2000 GmbH
Gartenhaus2000 GmbH

Уверены, он подойдет не только как дополнительная постройка на участке при загородном доме. Такой домик вполне может стать вашей дачей. Подумайте!

​Оранжерея для вашего загородного дома

Summerhouses homify Сад в классическом стиле
homify

Summerhouses

homify
homify
homify

Готовы к такой роскоши? Если нет, рассмотрите домик подробнее, может быть его эстетичная конструкция сгодится для чего-нибудь другого.

​В лучших традициях эко-стиля

homify Спа в скандинавском стиле
homify

homify
homify
homify

Если вас не прельщает идея просто получить дополнительную постройку, рассмотрите вариант дизайнерского домика. Этот вот очень подойдет для баньки.

​Открытая беседка для зоны патио

Kameralny ogród nowoczesny, Studio architektury krajobrazu INSPIRACJE Studio architektury krajobrazu INSPIRACJE Балкон и терраса в стиле модерн
Studio architektury krajobrazu INSPIRACJE

Studio architektury krajobrazu INSPIRACJE
Studio architektury krajobrazu INSPIRACJE
Studio architektury krajobrazu INSPIRACJE

Если рядом с домом терраса у вас уже есть, может быть настало время для отдельной конструкции для патио с низкими диванами. Потолок можно закрыть тентовой тканью или пустить виноград или хотя бы ипомею. 

​Привозной бокс для садовых инструментов

Gartenschrank, Gartenhaus2000 GmbH Gartenhaus2000 GmbH Гараж в стиле модерн
Gartenhaus2000 GmbH

Gartenhaus2000 GmbH
Gartenhaus2000 GmbH
Gartenhaus2000 GmbH

Это – элемент первой необходимости, если ваш участок под коттедж находится пока в чистом поле, для дома заливается фундамент, а землю обрабатывать хочется уже в этом сезоне.

​Дизайн без ограничений

Gartenhaus, Gartenhaus2000 GmbH Gartenhaus2000 GmbH Сад в стиле модерн
Gartenhaus2000 GmbH

Gartenhaus2000 GmbH
Gartenhaus2000 GmbH
Gartenhaus2000 GmbH

Если ваш разум уже устал от стандартных конструкций, ничто не мешает вам получить нечто эксклюзивное.

​Супер-домик со вторым светом

Gartenhaus, Gartenhaus2000 GmbH Gartenhaus2000 GmbH Сад в стиле модерн
Gartenhaus2000 GmbH

Gartenhaus2000 GmbH
Gartenhaus2000 GmbH
Gartenhaus2000 GmbH

Внутри такого домика под самой крышей можно расположить спальное место на антресолях, а внизу – все остальные зоны.

​Комби-дом

Blokhutten, NuBuiten.nl NuBuiten.nl Садовые сараи
NuBuiten.nl

NuBuiten.nl
NuBuiten.nl
NuBuiten.nl

Несмотря на кажущуюся простоту этого домика, в нем есть гораздо больше, чем вы думаете! За черной дверью – инструменты, в шкафу за сапогами хранится рабочая одежда, а открытая зона годится для организации летней столовой.

​Азиатский шик

Ecocube, ecospace españa ecospace españa Сад Беседки и теплицы
ecospace españa

ecospace españa
ecospace españa
ecospace españa

Присмотритесь к этому варианту подробнее, представьте его с большим количеством растений. Трендовый гамак и мягкие пуфы обязательны!

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