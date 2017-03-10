15 потрясающих садовых домиков и беседок

Вы уже решили, что подарить своей даче в новом сезоне? Порадуйте себя и своих близких новым уровнем комфорта, украсьте сад или задний дворик стильной постройкой, выберите место вдали ото всех и поставьте домашний офис, постройте домик для инструментов да такой, что язык не повернется назвать его сараем.

Вам для вдохновения – Книга Идей с самыми современными вариантами миниатюрных построек, одна из которых точно покорит ваше сердце. Выбирайте!