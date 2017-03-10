15 потрясающих садовых домиков и беседок

Вы уже решили, что подарить своей даче в новом сезоне? Порадуйте себя и своих близких новым уровнем комфорта, украсьте сад или задний дворик стильной постройкой, выберите место вдали ото всех и поставьте домашний офис, постройте домик для инструментов да такой, что язык не повернется назвать его сараем.
Вам для вдохновения – Книга Идей с самыми современными вариантами миниатюрных построек, одна из которых точно покорит ваше сердце. Выбирайте!
Подобный дизайнерский концепт обошел все обложки профессиональных изданий. Это – одна из вариаций. Не каждая фирма справится с его изготовлением, но если он вам действительно понравился, можно и поискать.
А что внутри? Да все, что захотите! Если он ваш, вам и решать!
Внутри устанавливается печь. Можно использовать его даже для эффектной бани.
Современные тренды, касающиеся использования комбинированных материалов на фасадах, не обошли стороной и маленькие домики. Реечные экраны, отделка черным металлом вписались и в этот проект.
Многие владельцы загородного дома всерьез озабочены тем, что выбрали столь красивое место для жизни, что в летнее время поток гостей и родственников требует некоторой доли упорядоченности. Если вы не готовы обидеть приезжающих, но и мечтаете защитить свою приватность, постройте для дорогих гостей отдельный домик.
Классическая беседка мини-формата станет достойным украшением вашего участка, если вы правильно подберете цвет дерева и крыши, соответствующие окружению.
Уверены, он подойдет не только как дополнительная постройка на участке при загородном доме. Такой домик вполне может стать вашей дачей. Подумайте!
Готовы к такой роскоши? Если нет, рассмотрите домик подробнее, может быть его эстетичная конструкция сгодится для чего-нибудь другого.
Если вас не прельщает идея просто получить дополнительную постройку, рассмотрите вариант дизайнерского домика. Этот вот очень подойдет для баньки.
Если рядом с домом терраса у вас уже есть, может быть настало время для отдельной конструкции для патио с низкими диванами. Потолок можно закрыть тентовой тканью или пустить виноград или хотя бы ипомею.
Это – элемент первой необходимости, если ваш участок под коттедж находится пока в чистом поле, для дома заливается фундамент, а землю обрабатывать хочется уже в этом сезоне.
Если ваш разум уже устал от стандартных конструкций, ничто не мешает вам получить нечто эксклюзивное.
Внутри такого домика под самой крышей можно расположить спальное место на антресолях, а внизу – все остальные зоны.
Несмотря на кажущуюся простоту этого домика, в нем есть гораздо больше, чем вы думаете! За черной дверью – инструменты, в шкафу за сапогами хранится рабочая одежда, а открытая зона годится для организации летней столовой.
Присмотритесь к этому варианту подробнее, представьте его с большим количеством растений. Трендовый гамак и мягкие пуфы обязательны!
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