Дизайн квартиры в современном гламурном стиле

Этот проект был реализован в ЖК «Лосиный Остров» и является прекрасным семейным вариантом дизайна квартиры для молодой пары с девочкой-школьницей.
Московская дизайн студия NW-INTERIOR уделила в этом проекте особое внимание подбору мягких и теплых оттенков, которые приятно сочетаются между собой и дополняют друг друга. Основная цветовая гамма интерьера — светло-коричневая, и только детская выделяется на ее фоне нежными салатовыми стенами.
В некотором смысле эта комната похожа на прекрасную яхту или парусник, который спокойно и величаво плывет по просторам темно-синего моря. Есть в этом интерьере и приятная сдержанность, и мягкая динамика, едва заметная глазу.
Зонирование гостиной и столовой было создано за счет задней стенки дивана, что является оптимальным вариантом в комнате небольшой площади. Столовая декорирована картинами на морскую тематику и модными светильниками.
Во всей комнате используется многоуровневое освещение — встроенные в потолок и стены светильники дополняются люстрами и точечной подсветкой на кухне.
Подобрать аксессуары к своей собственной гостиной вы сможете с помощью другой нашей статьи. А больше гостиных в классическом стиле — в нашей специальной фото-галерее.
Расположение всего кухонного гарнитура в нише скрывает его истинные размеры, преуменьшая. Даже несмотря на отделку из темного дерева, кухня всего равно выглядит не столь массивной, какой могла бы быть в классическом варианте расстановки мебели. Верхние шкафы белого цвета тоже визуально помогают облегчить интерьер всей комнаты.
Важно помнить, что удачная расстановка мебели — залог ее комфортного использования в будущем. Очень важно даже при небольшой площади комнаты учитывать все нюансы и оставлять достаточно большие проходы.
Например, в данном случае, диван был придвинут к стене с окном практически вплотную для освобождения места у кухонного гарнитура. Именно это является самым рациональным решением в такой ситуации.
Столовая группа на 6 персон выполнена в строгом стиле с использование гламурных элементов декора — посуды, ваз и светильников. Такой подход позволяет менять настроение комнаты утром и вечером, во время семейного завтрака или праздничного ужина с гостями.
Немаловажно, что с 4-х кресел столовой можно в комфортном режиме смотреть телевизор, а извечная проблема крошек на мягкой мебели в гостиной отпадает сама собой.
Удивительно трансформируется современный минималистичный интерьер, если добавить в него необычные светильники «биологической» формы. Они могут напоминать не то новый вид растений, не то морских обитателей, а в целом делают интерьер практически футуристическим.
Такой прием был использован и в этой спальне, в целом традиционной, если не считать особо сдержанной цветовой гаммой с металлическим привкусом.
Комната дочери, для которой было выделено помещение с большим эркером и панорамным остеклением, в этом проекте напоминает скорее летние деньки на даче, чем интерьер остальной квартиры.
Здесь была использована достаточно традиционная расстановка мебели — спальное место вдоль одной из стен, а рабочий уголок со стеллажом — вдоль противоположной. Нежная цветовая гамма, составленная из трех цветов — салатового, голубого и желтого сорбета выглядит, как в сказке.
Очень удачное решение было выбрано в этом проекте и для дизайна интерьера коридора — светлый кофейный оттенок как нельзя кстати подошел к комнате со светлыми дверьми и светло-коричневым паркетом.
Одним из элементов декора здесь является еще один светильник «биологической» формы, напоминающий определенно один из видов медуз. Здесь с подсветкой и в паспарту висит картина, а также имеются встроенные потолочные светильники с мягким рассеянным светом.