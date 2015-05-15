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Дизайн квартиры в современном гламурном стиле

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
Дизайн квартиры в ЖК Лосиный остров, дизайн-студия Nw-interior дизайн-студия Nw-interior
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Этот проект был реализован в ЖК «Лосиный Остров» и является прекрасным семейным вариантом дизайна квартиры для молодой пары с девочкой-школьницей.

Московская дизайн студия NW-INTERIOR уделила в этом проекте особое внимание подбору мягких и теплых оттенков, которые приятно сочетаются между собой и дополняют друг друга. Основная цветовая гамма интерьера — светло-коричневая, и только детская выделяется на ее фоне нежными салатовыми стенами.

Изысканная гостиная

Дизайн квартиры в ЖК Лосиный остров, дизайн-студия Nw-interior дизайн-студия Nw-interior
дизайн-студия Nw-interior

Дизайн квартиры в ЖК Лосиный остров

дизайн-студия Nw-interior
дизайн-студия Nw-interior
дизайн-студия Nw-interior

В некотором смысле эта комната похожа на прекрасную яхту или парусник, который спокойно и величаво плывет по просторам темно-синего моря. Есть в этом интерьере и приятная сдержанность, и мягкая динамика, едва заметная глазу.

Зонирование гостиной и столовой было создано за счет задней стенки дивана, что является оптимальным вариантом в комнате небольшой площади. Столовая декорирована картинами на морскую тематику и модными светильниками.

Во всей комнате используется многоуровневое освещение — встроенные в потолок и стены светильники дополняются люстрами и точечной подсветкой на кухне.

Подобрать аксессуары к своей собственной гостиной вы сможете с помощью другой нашей статьи. А больше гостиных в классическом стиле — в нашей специальной фото-галерее.

Кухня в нише

Дизайн квартиры в ЖК Лосиный остров, дизайн-студия Nw-interior дизайн-студия Nw-interior
дизайн-студия Nw-interior

Дизайн квартиры в ЖК Лосиный остров

дизайн-студия Nw-interior
дизайн-студия Nw-interior
дизайн-студия Nw-interior

Расположение всего кухонного гарнитура в нише скрывает его истинные размеры, преуменьшая. Даже несмотря на отделку из темного дерева, кухня всего равно выглядит не столь массивной, какой могла бы быть в классическом варианте расстановки мебели. Верхние шкафы белого цвета тоже визуально помогают облегчить интерьер всей комнаты.

Важно помнить, что удачная расстановка мебели — залог ее комфортного использования в будущем. Очень важно даже при небольшой площади комнаты учитывать все нюансы и оставлять достаточно большие проходы.

Например, в данном случае, диван был придвинут к стене с окном практически вплотную для освобождения места у кухонного гарнитура. Именно это является самым рациональным решением в такой ситуации.

Парадная столовая

Дизайн квартиры в ЖК Лосиный остров, дизайн-студия Nw-interior дизайн-студия Nw-interior
дизайн-студия Nw-interior

Дизайн квартиры в ЖК Лосиный остров

дизайн-студия Nw-interior
дизайн-студия Nw-interior
дизайн-студия Nw-interior

Столовая группа на 6 персон выполнена в строгом стиле с использование гламурных элементов декора — посуды, ваз и светильников. Такой подход позволяет менять настроение комнаты утром и вечером, во время семейного завтрака или праздничного ужина с гостями.

Немаловажно, что с 4-х кресел столовой можно в комфортном режиме смотреть телевизор, а извечная проблема крошек на мягкой мебели в гостиной отпадает сама собой.

Спальня с элементами футуристики

Дизайн квартиры в ЖК Лосиный остров, дизайн-студия Nw-interior дизайн-студия Nw-interior
дизайн-студия Nw-interior

Дизайн квартиры в ЖК Лосиный остров

дизайн-студия Nw-interior
дизайн-студия Nw-interior
дизайн-студия Nw-interior

Удивительно трансформируется современный минималистичный интерьер, если добавить в него необычные светильники «биологической» формы. Они могут напоминать не то новый вид растений, не то морских обитателей, а в целом делают интерьер практически футуристическим.

Такой прием был использован и в этой спальне, в целом традиционной, если не считать особо сдержанной цветовой гаммой с металлическим привкусом.

Детская в стиле прованс

Дизайн квартиры в ЖК Лосиный остров, дизайн-студия Nw-interior дизайн-студия Nw-interior
дизайн-студия Nw-interior

Дизайн квартиры в ЖК Лосиный остров

дизайн-студия Nw-interior
дизайн-студия Nw-interior
дизайн-студия Nw-interior

Комната дочери, для которой было выделено помещение с большим эркером и панорамным остеклением, в этом проекте напоминает скорее летние деньки на даче, чем интерьер остальной квартиры.

Здесь была использована достаточно традиционная расстановка мебели — спальное место вдоль одной из стен, а рабочий уголок со стеллажом — вдоль противоположной. Нежная цветовая гамма, составленная из трех цветов — салатового, голубого и желтого сорбета выглядит, как в сказке.

Нейтральный коридор

Дизайн квартиры в ЖК Лосиный остров, дизайн-студия Nw-interior дизайн-студия Nw-interior
дизайн-студия Nw-interior

Дизайн квартиры в ЖК Лосиный остров

дизайн-студия Nw-interior
дизайн-студия Nw-interior
дизайн-студия Nw-interior

Очень удачное решение было выбрано в этом проекте и для дизайна интерьера коридора — светлый кофейный оттенок как нельзя кстати подошел к комнате со светлыми дверьми и светло-коричневым паркетом.

Одним из элементов декора здесь является еще один светильник «биологической» формы, напоминающий определенно один из видов медуз. Здесь с подсветкой и в паспарту висит картина, а также имеются встроенные потолочные светильники с мягким рассеянным светом.

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А вам понравились светильники «биологических» форм?

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