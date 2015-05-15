Дизайн квартиры в современном гламурном стиле

В некотором смысле эта комната похожа на прекрасную яхту или парусник, который спокойно и величаво плывет по просторам темно-синего моря. Есть в этом интерьере и приятная сдержанность, и мягкая динамика, едва заметная глазу.

Зонирование гостиной и столовой было создано за счет задней стенки дивана, что является оптимальным вариантом в комнате небольшой площади. Столовая декорирована картинами на морскую тематику и модными светильниками.

Во всей комнате используется многоуровневое освещение — встроенные в потолок и стены светильники дополняются люстрами и точечной подсветкой на кухне.

Подобрать аксессуары к своей собственной гостиной вы сможете с помощью другой нашей статьи. А больше гостиных в классическом стиле — в нашей специальной фото-галерее.