20 вариантов для мансардного этажа

Если вы выбрали для строительства вариант дома с мансардой, самое время озаботиться тем, какие именно комнаты оставить для мансарды. Специалисты homify разработали и воплотили немало интерьеров, которые впечатлили нас эстетикой, функциональностью и правильной подачей столь необычного пространства.
Необычную форму крыши и ее деревянные стропила решили обыграть и в интерьере. Добавив эффектный камин и грубоватый пол к белоснежной мягкой мебели, получилось создать невероятно уютное место под самой крышей.
Шикарный вариант, который легко воплотить!
Это интерьер на твердую «пятерку». Зеркальная отделка стен – всегда весомый плюс!
Пожалуй, это самый эффектный вариант, но работать с таким дизайном могут лишь профессионалы. Иметь такую спальню дорогого стоит, во всех смыслах!
Уменьшенная высота потолков по периметру мансарды не мешает функциональности комнаты. Большое окно в стене-фронтоне делает комнату еще просторнее.
Если вы запланируете обычные окна в кровле, то ваша мансарда будет залита достаточным количеством света, здесь можно будет сделать даже парадную гостиную.
Не дробя пространство мансардного этажа на маленькие комнаты, используя как обычные окна, так и остекление на кровле, в формате открытой планировки можно расположить гостиную, столовую и даже кухню.
Наверное, это самая популярная идея. Но если раньше на мансардном этаже располагались лишь спальни, то сегодня модно спальню дополнить гардеробной и даже ванной комнатой.
Сложная форма потолков делают спальню в мансарде еще более романтичным пространством.
Можно использовать площадь мансардного этажа и для обустройства кабинета в надежде, что маленькие дети и самые старшие члены семьи не помешают вашей работе и уединению.
Мы видели много вариантов оформления потолка в мансарде. Этот – самый экзотичный, но он органично вписался в интерьер комнаты в медовых тонах.
Не все считают, что мансарда должна быть традиционной и уютной. Для этой мансарды дизайнеры выбрали стильный монохром с черным глянцем.
Самый традиционный вариант отделки потолка в мансарде – дерево, окрашенное в белый. Подойдет практически к любому интерьеру.
Под самым коньком крыши можно использовать высоту комнаты и так, организовав спальное место или домик для детских игр.
Самый лучший вариант для спальни. Проверено на собственном опыте. Шикарнее просто не бывает!
Как и всем комнатам с маленьким метражом, белый подойдет и мансарде. Лишая нас четких ориентиров по габаритам пространства, он дает иллюзию простора.
Профессиональные дизайнеры даже при реконструкциях очень старых особняков стараются сделать все максимально современно и комфортабельно.
Удачное использование квадратных метров в комнате под крышей.
Интерьер этой детской комнаты впечатлил идеальными оттенками, гармонично сочетающимися с цветом дерева.
Такой комнате был бы рад любой из нас!
Далее на homify:
— Статьи о строительстве и ремонте;