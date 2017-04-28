20 вариантов для мансардного этажа

Если вы выбрали для строительства вариант дома с мансардой, самое время озаботиться тем, какие именно комнаты оставить для мансарды. Специалисты homify разработали и воплотили немало интерьеров, которые впечатлили нас эстетикой, функциональностью и правильной подачей столь необычного пространства.