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20 вариантов для мансардного этажа

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
The Grange, Feldman Architecture Feldman Architecture Спальня в классическом стиле
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Если вы выбрали для строительства вариант дома с мансардой, самое время озаботиться тем, какие именно комнаты оставить для мансарды. Специалисты homify разработали и воплотили немало интерьеров, которые впечатлили нас эстетикой, функциональностью и правильной подачей столь необычного пространства.

Рустикальная роскошь для вашей мансарды

Komplettsanierung eines Mehrfamilienhauses, von Mann Architektur GmbH von Mann Architektur GmbH Гостиная в рустикальном стиле
von Mann Architektur GmbH

von Mann Architektur GmbH
von Mann Architektur GmbH
von Mann Architektur GmbH

Необычную форму крыши и ее деревянные стропила решили обыграть и в интерьере. Добавив эффектный камин и грубоватый пол к белоснежной мягкой мебели, получилось создать невероятно уютное место под самой крышей.

Спальня и ванная в мансарде

Chalet DAG, Chevallier Architectes Chevallier Architectes Спальня в стиле модерн
Chevallier Architectes

Chevallier Architectes
Chevallier Architectes
Chevallier Architectes

Шикарный вариант, который легко воплотить!

Рустикальный шарм для спальни в мансарде

rue de rivoli 75001 PARIS, cristina velani cristina velani Гостиная в скандинавском стиле
cristina velani

cristina velani
cristina velani
cristina velani

Это интерьер на твердую «пятерку». Зеркальная отделка стен – всегда весомый плюс!

Наклонная стеклянная стена

Betten, Massive Naturmöbel Massive Naturmöbel Спальная комната Кровати и изголовья
Massive Naturmöbel

Massive Naturmöbel
Massive Naturmöbel
Massive Naturmöbel

Пожалуй, это самый эффектный вариант, но работать с таким дизайном могут лишь профессионалы. Иметь такую спальню дорогого стоит, во всех смыслах!

Изысканная скромность в мансардной спальне

The Grange, Feldman Architecture Feldman Architecture Спальня в классическом стиле
Feldman Architecture

Feldman Architecture
Feldman Architecture
Feldman Architecture

Уменьшенная высота потолков по периметру мансарды не мешает функциональности комнаты. Большое окно в стене-фронтоне делает комнату еще просторнее.

Окна в крыше

Home Library, Piwko-Bespoke Fitted Furniture Piwko-Bespoke Fitted Furniture ГостинаяПолки
Piwko-Bespoke Fitted Furniture

Piwko-Bespoke Fitted Furniture
Piwko-Bespoke Fitted Furniture
Piwko-Bespoke Fitted Furniture

Если вы запланируете обычные окна в кровле, то ваша мансарда будет залита достаточным количеством света, здесь можно будет сделать даже парадную гостиную.

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Мансарда для большого дома

recupero di sottotetto a Vimercate, recuperosottotetti recuperosottotetti Гостиная в стиле модерн Дерево
recuperosottotetti

recuperosottotetti
recuperosottotetti
recuperosottotetti

Не дробя пространство мансардного этажа на маленькие комнаты, используя как обычные окна, так и остекление на кровле, в формате открытой планировки можно расположить гостиную, столовую и даже кухню.

Мастер-сьют в мансарде

Dom pod Częstochową, MINIMOO Architektura Wnętrz MINIMOO Architektura Wnętrz Спальня в стиле минимализм
MINIMOO Architektura Wnętrz

MINIMOO Architektura Wnętrz
MINIMOO Architektura Wnętrz
MINIMOO Architektura Wnętrz

Наверное, это самая популярная идея. Но если раньше на мансардном этаже располагались лишь спальни, то сегодня модно спальню дополнить гардеробной и даже ванной комнатой.

Мансардное очарование в вашей спальне

Wzornictwo Yo2 designs, Wzorywidze.pl Wzorywidze.pl Стены и полКовры и ковровые покрытия
Wzorywidze.pl

Wzorywidze.pl
Wzorywidze.pl
Wzorywidze.pl

Сложная форма потолков делают спальню в мансарде еще более романтичным пространством.

Кабинет на мансардном этаже

Интерьер OOD, INT2architecture INT2architecture Гостиная в скандинавском стиле
INT2architecture

Интерьер OOD

INT2architecture
INT2architecture
INT2architecture

Можно использовать площадь мансардного этажа и для обустройства кабинета в надежде, что маленькие дети и самые старшие члены семьи не помешают вашей работе и уединению.

Эффектные соты для потолка в мансарде

Timeless with a twist, Viterbo Interior design Viterbo Interior design Рабочий кабинет в эклектичном стиле
Viterbo Interior design

Viterbo Interior design
Viterbo Interior design
Viterbo Interior design

Мы видели много вариантов оформления потолка в мансарде. Этот – самый экзотичный, но он органично вписался в интерьер комнаты в медовых тонах.

Эффектный монохром в гостиной под самой крышей

Dom w Częstochowie, MINIMOO Architektura Wnętrz MINIMOO Architektura Wnętrz Медиа комната в стиле минимализм
MINIMOO Architektura Wnętrz

MINIMOO Architektura Wnętrz
MINIMOO Architektura Wnętrz
MINIMOO Architektura Wnętrz

Не все считают, что мансарда должна быть традиционной и уютной. Для этой мансарды дизайнеры выбрали стильный монохром с черным глянцем.

Подшивка потолка мансарды деревом

OBRA DE REFORMA EN ÁTICO CALLE JOAQUÍN LORENZO (PUERTA DE HIERRO) MADRID, DISEÑO Y ARQUITECTURA INTERIOR DISEÑO Y ARQUITECTURA INTERIOR Столовая комната в стиле модерн
DISEÑO Y ARQUITECTURA INTERIOR

DISEÑO Y ARQUITECTURA INTERIOR
DISEÑO Y ARQUITECTURA INTERIOR
DISEÑO Y ARQUITECTURA INTERIOR

Самый традиционный вариант отделки потолка в мансарде – дерево, окрашенное в белый. Подойдет практически к любому интерьеру.

Двойная комната

28m2, Croisle Architecture Croisle Architecture Гардеробная в стиле модерн
Croisle Architecture

Croisle Architecture
Croisle Architecture
Croisle Architecture

Под самым коньком крыши можно использовать высоту комнаты и так, организовав спальное место или домик для детских игр.

​Мансарда + терраса

Création Maison / Plan de Cuques , Atelier Jean GOUZY Atelier Jean GOUZY Спальня в средиземноморском стиле
Atelier Jean GOUZY

Atelier Jean GOUZY
Atelier Jean GOUZY
Atelier Jean GOUZY

Самый лучший вариант для спальни. Проверено на собственном опыте. Шикарнее просто не бывает!

Белый цвет для маленькой мансарды

Habitation LAR, adn architectures adn architectures Спальня в стиле минимализм
adn architectures

adn architectures
adn architectures
adn architectures

Как и всем комнатам с маленьким метражом, белый подойдет и мансарде. Лишая нас четких ориентиров по габаритам пространства, он дает иллюзию простора.

Мансарда после реконструкции

Toscane, dmesure dmesure Спальня в средиземноморском стиле
dmesure

dmesure
dmesure
dmesure

Профессиональные дизайнеры даже при реконструкциях очень старых особняков стараются сделать все максимально современно и комфортабельно.

Гардеробная с окном в мансарде

Begehbarer Kleiderschrank unter Schräge, meine möbelmanufaktur GmbH meine möbelmanufaktur GmbH Гардеробная в стиле модерн
meine möbelmanufaktur GmbH

meine möbelmanufaktur GmbH
meine möbelmanufaktur GmbH
meine möbelmanufaktur GmbH

Удачное использование квадратных метров в комнате под крышей.

Детская в русском стиле на мансардном этаже

Дача 180м2, Tatiana Ivanova Design Tatiana Ivanova Design Детская комнатa в стиле кантри
Tatiana Ivanova Design

Дача 180м2

Tatiana Ivanova Design
Tatiana Ivanova Design
Tatiana Ivanova Design

Интерьер этой детской комнаты впечатлил идеальными оттенками, гармонично сочетающимися с цветом дерева.

​Остекленный фронтон в мансарде

Мансарда с железным поясом, LOFTING LOFTING Гостиная в стиле лофт мансарда,деревянный дом,камин,панорамное окно,комнатная перегородка
LOFTING

Мансарда с железным поясом

LOFTING
LOFTING
LOFTING

Такой комнате был бы рад любой из нас!

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