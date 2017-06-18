Дизайн двушки 33 кв. метра в Милане

Путешествуя по миру, мы часто удивляемся, сколь непохоже живут люди в разных странах, особенно это касается старого жилого фонда. А вот новые дома почти во всех странах проектируются по одному шаблону – большие окна, минимум дверей, открытая планировка для общественных зон и спальни в формате мастер-сьюта. Именно это любит современный человек и именно к этому идеалу стремятся архитекторы и дизайнеру практически при всех реконструкциях старого жилья.
Сегодняшний проект от итальянской архитектурной студии 23bassi – не исключение. Объект, предложенный заказчиком на реконструкцию, представляет собой квартиру студийной планировки площадью в 33 квадратных метра. При этом вход осуществляется как в мотеле с длинного металлического балкончика, общего для пары десятков квартирок. Туда же выходит и пара окон. Посмотрим, что интересного получится сделать при таких сложных изначальных условиях.
Вся площадь (кроме туалета и ванной) находится в формате открытой планировки с очень рациональным зонированием. Вдоль длинных стен расположены всевозможные шкафчики-тумбочки-стеллажи, что увеличивают количество мест для разнообразного хранения, что весьма актуально для малогабариток.
Учитывая небольшую площадь, пришлось ограничиться белыми стенами, окнами, потолками, серым наливным полом «под бетон» и черными и красными акцентами. Подобная скромность позволяет добавить кучу всяких предметов, одежды, текстиля и не получить на выходе какофонию. Берем на заметку!
А вот так атмосферно выглядит дом, в котором расположена эта студия. Пусть вас не пугает, что большинство окон и дверей закрыты ставнями. Скорее всего, эти квартиры используются только летом и во время праздников и выходных. Обратите внимание, что, чтобы получить столь просторную квартиру, владельцам пришлось купить две и объединить их. При этом вторая дверь (справа) заложена.
Но по сегодняшним меркам места все равно не так уж много, потому дизайнеры сделали все возможное, чтобы все системы хранения сливались со стенами и не съедали ни миллиметра жилого пространства. Расстановка вполне типична – кухня, столовая, а потом – гостиная. Так действительно очень удобно.
Входная дверь расположена прямо напротив кухни. Глядя с этого ракурса, просто поражаешься, сколь мала была квартира до объединения с соседней. Справа от двери по центру комнаты мы видим зонирующую перегородку с телевизором внутри, отделяющую от кухни-столовой-гостиной более приватное пространство спальни.
Первое, на что обращаешь внимание, глядя на этот снимок – мега-вместительная гардеробная система вдоль стены. Места хватит абсолютно для всего! Тем более, что квартира планируется для проживания одного-двух человек. Кровать, будто парящая в воздухе – еще не главный сюрприз этой части квартиры.
Стена прямо напротив кровати выглядит вполне обычной. Но где же тогда прячется ванная комната с туалетом?
Мы тоже невероятно удивились, когда обнаружили, что туалет и ванная комната находятся именно здесь. У туалета обычная дверь, а вот ванная комната скрывается за сдвижной панелью до потолка. Обратите внимание на напольное зеркало в полный рост в углу рядом с туалетом. В спальне особенно заметно, что, несмотря на показную скромность всего интерьера, на самом деле все элементы стоят немалых денег!
Удивительный цвет стен встречает нас в туалете. По разные стороны от двери расположены подвесной унитаз и бидэ. Все очень удобно и действительно красиво.
Здесь для стен выбрана мелкая черная мозаика. С одной стороны от входа расположена душевая кабина за прозрачными дверцами, с другой – роскошная раковина-бочка на подстолье, стильный дизайн которой еще раз показывает, как много средств и таланта дизайнера вложено в эти 33 квадрата.
Homify о дизайне малогабаритных квартир:
— Дизайн трешки: 53 квадрата в скандинавском стиле;
— Однушка мечты: 30 квадратных метров глянца;