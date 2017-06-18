Дизайн двушки 33 кв. метра в Милане

Путешествуя по миру, мы часто удивляемся, сколь непохоже живут люди в разных странах, особенно это касается старого жилого фонда. А вот новые дома почти во всех странах проектируются по одному шаблону – большие окна, минимум дверей, открытая планировка для общественных зон и спальни в формате мастер-сьюта. Именно это любит современный человек и именно к этому идеалу стремятся архитекторы и дизайнеру практически при всех реконструкциях старого жилья.

Сегодняшний проект от итальянской архитектурной студии 23bassi – не исключение. Объект, предложенный заказчиком на реконструкцию, представляет собой квартиру студийной планировки площадью в 33 квадратных метра. При этом вход осуществляется как в мотеле с длинного металлического балкончика, общего для пары десятков квартирок. Туда же выходит и пара окон. Посмотрим, что интересного получится сделать при таких сложных изначальных условиях.