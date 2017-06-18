Ваш браузер устарел.

เพื่อให้ได้รับประสบการณ์ที่ดีขึ้นกับการออกแบบบ้านของเราโปรดดาวน์โหลดเบราเซอร์ฟรีอื่น ๆ เพียงคลิกที่ไอคอน!

Комнаты
Специалисты
Журнал
Станьте профессионалом
Премиум
Выйти

Дизайн двушки 33 кв. метра в Милане

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
venticinque, 23bassi studio di architettura 23bassi studio di architettura Кухня в стиле минимализм
Loading admin actions …

Путешествуя по миру, мы часто удивляемся, сколь непохоже живут люди в разных странах, особенно это касается старого жилого фонда. А вот новые дома почти во всех странах проектируются по одному шаблону – большие окна, минимум дверей, открытая планировка для общественных зон и спальни в формате мастер-сьюта. Именно это любит современный человек и именно к этому идеалу стремятся архитекторы и дизайнеру практически при всех реконструкциях старого жилья.

Сегодняшний проект от итальянской архитектурной студии 23bassi – не исключение. Объект, предложенный заказчиком на реконструкцию, представляет собой квартиру студийной планировки площадью в 33 квадратных метра. При этом вход осуществляется как в мотеле с длинного металлического балкончика, общего для пары десятков квартирок. Туда же выходит и пара окон. Посмотрим, что интересного получится сделать при таких сложных изначальных условиях.

​Простая планировка

venticinque, 23bassi studio di architettura 23bassi studio di architettura Гостиная в стиле минимализм
23bassi studio di architettura

23bassi studio di architettura
23bassi studio di architettura
23bassi studio di architettura

Вся площадь (кроме туалета и ванной) находится в формате открытой планировки с очень рациональным зонированием. Вдоль длинных стен расположены всевозможные шкафчики-тумбочки-стеллажи, что увеличивают количество мест для разнообразного хранения, что весьма актуально для малогабариток.

​Простая отделка

venticinque, 23bassi studio di architettura 23bassi studio di architettura Гостиная в стиле минимализм
23bassi studio di architettura

23bassi studio di architettura
23bassi studio di architettura
23bassi studio di architettura

Учитывая небольшую площадь, пришлось ограничиться белыми стенами, окнами, потолками, серым наливным полом «под бетон» и черными и красными акцентами. Подобная скромность позволяет добавить кучу всяких предметов, одежды, текстиля и не получить на выходе какофонию. Берем на заметку!

​Типовое жилье старого фонда

venticinque, 23bassi studio di architettura 23bassi studio di architettura Дома в стиле минимализм
23bassi studio di architettura

23bassi studio di architettura
23bassi studio di architettura
23bassi studio di architettura

А вот так атмосферно выглядит дом, в котором расположена эта студия. Пусть вас не пугает, что большинство окон и дверей закрыты ставнями. Скорее всего, эти квартиры используются только летом и во время праздников и выходных. Обратите внимание, что, чтобы получить столь просторную квартиру, владельцам пришлось купить две и объединить их. При этом вторая дверь (справа) заложена.

​Современная кухня в формате открытой планировки

venticinque, 23bassi studio di architettura 23bassi studio di architettura Кухня в стиле минимализм
23bassi studio di architettura

23bassi studio di architettura
23bassi studio di architettura
23bassi studio di architettura

Но по сегодняшним меркам места все равно не так уж много, потому дизайнеры сделали все возможное, чтобы все системы хранения сливались со стенами и не съедали ни миллиметра жилого пространства. Расстановка вполне типична – кухня, столовая, а потом – гостиная. Так действительно очень удобно.

​Вход в квартиру

venticinque, 23bassi studio di architettura 23bassi studio di architettura Коридор, прихожая и лестница в стиле минимализм
23bassi studio di architettura

23bassi studio di architettura
23bassi studio di architettura
23bassi studio di architettura

Входная дверь расположена прямо напротив кухни. Глядя с этого ракурса, просто поражаешься, сколь мала была квартира до объединения с соседней. Справа от двери по центру комнаты мы видим зонирующую перегородку с телевизором внутри, отделяющую от кухни-столовой-гостиной более приватное пространство спальни.

​Уютная спальня

venticinque, 23bassi studio di architettura 23bassi studio di architettura Спальня в стиле минимализм
23bassi studio di architettura

23bassi studio di architettura
23bassi studio di architettura
23bassi studio di architettura

Первое, на что обращаешь внимание, глядя на этот снимок – мега-вместительная гардеробная система вдоль стены. Места хватит абсолютно для всего! Тем более, что квартира планируется для проживания одного-двух человек. Кровать, будто парящая в воздухе – еще не главный сюрприз этой части квартиры.

Нужна помощь с проектом дома?
Обратитесь к нам!

​Гардеробная система в спальне

venticinque, 23bassi studio di architettura 23bassi studio di architettura Спальня в стиле минимализм
23bassi studio di architettura

23bassi studio di architettura
23bassi studio di architettura
23bassi studio di architettura

Стена прямо напротив кровати выглядит вполне обычной. Но где же тогда прячется ванная комната с туалетом?

​Ванная комната и туалет за белоснежной стеной

venticinque, 23bassi studio di architettura 23bassi studio di architettura Ванная комната в стиле минимализм
23bassi studio di architettura

23bassi studio di architettura
23bassi studio di architettura
23bassi studio di architettura

Мы тоже невероятно удивились, когда обнаружили, что туалет и ванная комната находятся именно здесь. У туалета обычная дверь, а вот ванная комната скрывается за сдвижной панелью до потолка. Обратите внимание на напольное зеркало в полный рост в углу рядом с туалетом. В спальне особенно заметно, что, несмотря на показную скромность всего интерьера, на самом деле все элементы стоят немалых денег!

​Алый туалет

venticinque, 23bassi studio di architettura 23bassi studio di architettura Ванная комната в стиле минимализм
23bassi studio di architettura

23bassi studio di architettura
23bassi studio di architettura
23bassi studio di architettura

Удивительный цвет стен встречает нас в туалете. По разные стороны от двери расположены подвесной унитаз и бидэ. Все очень удобно и действительно красиво.

​Ванная комната

venticinque, 23bassi studio di architettura 23bassi studio di architettura Ванная комната в стиле минимализм
23bassi studio di architettura

23bassi studio di architettura
23bassi studio di architettura
23bassi studio di architettura

Здесь для стен выбрана мелкая черная мозаика. С одной стороны от входа расположена душевая кабина за прозрачными дверцами, с другой – роскошная раковина-бочка на подстолье, стильный дизайн которой еще раз показывает, как много средств и таланта дизайнера вложено в эти 33 квадрата.

Homify о дизайне малогабаритных квартир:

— Дизайн трешки: 53 квадрата в скандинавском стиле;

— Однушка мечты: 30 квадратных метров глянца;

— Перепланировка: из однушки в студию на 36 метрах.

Шикарный семейный дом с оригинальной архитектурой
А вам понравился проект? Что именно в нем?

Нужна помощь с проектом дома?
Обратитесь к нам!

Найдите вдохновляющие идеи для дома

Дома

Дома

Гостиная

Гостиная

Кухни

Кухни

Спальни

Спальни

Сады

Сады

Ванные комнаты

Ванные комнаты

Столовые комнаты

Столовые комнаты

Бассейн

Бассейн

Edit SEO element

homify — идеи для ремонта

4.5

Смотрите миллионы фото интерьеров в приложении homify!

Скачать приложение бесплатно
Нет, спасибо