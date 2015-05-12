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Двухуровневая квартира в морском стиле

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
Двухуровневая квартира в морском стиле, Студия дизайна ROMANIUK DESIGN Студия дизайна ROMANIUK DESIGN Гостиная в стиле минимализм
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Невероятно атмосферный и очень вдохновляющий проект двухуровневой квартиры придется по душе истинным романтикам. Здесь можно отдохнуть и душой, и телом, а заодно и удивить друзей интересным дизайном интерьера.

Проект выполнила студия дизайна INTERIOR DESIGN IDEAS из Симферополя, профессионалы которой удивительно передали летнее настроение в отделке и декоре.

Гостиная

Двухуровневая квартира в морском стиле Студия дизайна ROMANIUK DESIGN Гостиная в стиле минимализм
Студия дизайна ROMANIUK DESIGN

Двухуровневая квартира в морском стиле

Студия дизайна ROMANIUK DESIGN
Студия дизайна ROMANIUK DESIGN
Студия дизайна ROMANIUK DESIGN

Главные цвета проекта — серый, перепелиный желтый и модный оттенок бирюзы — идеально вписались в современный интерьер. Гостиная взяла на себя самую морскую тему, где теплые оттенки слоновой кости сделали комнату более уютной.

Если гостиные с атмосферой моря — ваша слабость, зайдите и в нашу фото-галерею средиземноморских гостиных.

Металлические элементы в интерьере заменяют камень или морскую гальку, а светильники как будто составлены из жемчужин. Невесомый песочного цвета ковер напоминает пляж, а бирюзовый — не дает забыть о цвете морской волны.

Европейская расстановка мебели

Двухуровневая квартира в морском стиле Студия дизайна ROMANIUK DESIGN Гостиная в стиле минимализм
Студия дизайна ROMANIUK DESIGN

Двухуровневая квартира в морском стиле

Студия дизайна ROMANIUK DESIGN
Студия дизайна ROMANIUK DESIGN
Студия дизайна ROMANIUK DESIGN

В гостиной помимо дивана есть и два кресла, одно из которых обращено практически в противоположную сторону от телевизора. Его можно назвать читальным уголком. Ранее такая расстановка мебели практиковалась во всех европейских домах.

Система хранения в гостиной решена в минималистичном ключе. У полок под телевизором и подвесных шкафов нет даже ручек, а своим молочным оттенком они практически сливаются со стеной позади.

Обратите внимание и на картину, которая очень удачно вписана в бирюзовый интерьер и добавляет ему еще больше легкости и воздушности.

Хозяйская спальня

Двухуровневая квартира в морском стиле Студия дизайна ROMANIUK DESIGN Спальня в стиле минимализм
Студия дизайна ROMANIUK DESIGN

Двухуровневая квартира в морском стиле

Студия дизайна ROMANIUK DESIGN
Студия дизайна ROMANIUK DESIGN
Студия дизайна ROMANIUK DESIGN

На небольшой площади удобная система хранения может стать настоящим спасением. Посмотрите на высокие стеллажи по обе стороны от кровати, которые помогают навести порядок в комнате за считанные минуты!

Один яркий бирюзовый акцент на одеяле, и вся комната залита приятным средиземноморским настроением, которое особенно ценно для жителей мегаполисов.

В хозяйской спальне стоит обратить внимание и на многоуровневое освещение — встроенные в потолок светильники дополняются очень интересными подвесными светящимися шариками, которые заменяют прикроватные лампы, а возле туалетного столика имеются еще два настенных светильника.

Спальня с чердаком

Двухуровневая квартира в морском стиле Студия дизайна ROMANIUK DESIGN Гостиная в стиле минимализм
Студия дизайна ROMANIUK DESIGN

Двухуровневая квартира в морском стиле

Студия дизайна ROMANIUK DESIGN
Студия дизайна ROMANIUK DESIGN
Студия дизайна ROMANIUK DESIGN

Вторая спальня, с одной стороны, выглядит очень современно и рационально, а с другой — весьма артистично. Перепелиный желтый оттенок здесь сбалансирован спокойными белым и серым, а блеск глянцевой мебели и светильников добавляет интерьеру глубины.

Под спальней-чердаком находится небольшая гостиная и зона для хранения. Здесь по всей длине стоит встроенный шкаф-купе. Лестница — слева от телевизора, спрятанная от посторонних глаз.

Здесь, также как в гостиной, было использовано абстрактное изобразительное искусство в тон главному цветовому акценту, что смотрится эффектно в обоих случаях. Обратите внимание и на отделку стен — лестничный холл имеет песочно-розовый оттенок, а главная стена — грифельно-серая.

Подобный контраст позволяет создать сложный интерьер на основе двух, казалось бы, противоположностей. Но в итоге помещение оказывается не только интересным на вид, но и грамотно влияет на настроение человека. Столь изысканное разнообразие всегда сказывается положительно на эмоциональном фоне.

Минимализм в стиле классики

Двухуровневая квартира в морском стиле Студия дизайна ROMANIUK DESIGN Спальня в стиле минимализм
Студия дизайна ROMANIUK DESIGN

Двухуровневая квартира в морском стиле

Студия дизайна ROMANIUK DESIGN
Студия дизайна ROMANIUK DESIGN
Студия дизайна ROMANIUK DESIGN

Удивительное смешение простоты и изысканности европейской мебели сделало эту комнату очень запоминающейся. Прозрачное стеклянное ограждение делает маленькую спальню на чердаке визуально больше, а интересное двухцветное постельное белье можно использовать в разных вариациях в зависимости от настроения.

Вам понравились яркие краски и модные оттенки в этом проекте? Посмотрите еще и другую нашу статью под вдохновляющим названием «5 цветов весны».

Встроенные книжные шкафы
А вы как думаете, морской стиль подходит больше для квартиры или для частного дома?

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