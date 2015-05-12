Двухуровневая квартира в морском стиле

Невероятно атмосферный и очень вдохновляющий проект двухуровневой квартиры придется по душе истинным романтикам. Здесь можно отдохнуть и душой, и телом, а заодно и удивить друзей интересным дизайном интерьера.
Проект выполнила студия дизайна INTERIOR DESIGN IDEAS из Симферополя, профессионалы которой удивительно передали летнее настроение в отделке и декоре.
Главные цвета проекта — серый, перепелиный желтый и модный оттенок бирюзы — идеально вписались в современный интерьер. Гостиная взяла на себя самую морскую тему, где теплые оттенки слоновой кости сделали комнату более уютной.
Если гостиные с атмосферой моря — ваша слабость, зайдите и в нашу фото-галерею средиземноморских гостиных.
Металлические элементы в интерьере заменяют камень или морскую гальку, а светильники как будто составлены из жемчужин. Невесомый песочного цвета ковер напоминает пляж, а бирюзовый — не дает забыть о цвете морской волны.
В гостиной помимо дивана есть и два кресла, одно из которых обращено практически в противоположную сторону от телевизора. Его можно назвать читальным уголком. Ранее такая расстановка мебели практиковалась во всех европейских домах.
Система хранения в гостиной решена в минималистичном ключе. У полок под телевизором и подвесных шкафов нет даже ручек, а своим молочным оттенком они практически сливаются со стеной позади.
Обратите внимание и на картину, которая очень удачно вписана в бирюзовый интерьер и добавляет ему еще больше легкости и воздушности.
На небольшой площади удобная система хранения может стать настоящим спасением. Посмотрите на высокие стеллажи по обе стороны от кровати, которые помогают навести порядок в комнате за считанные минуты!
Один яркий бирюзовый акцент на одеяле, и вся комната залита приятным средиземноморским настроением, которое особенно ценно для жителей мегаполисов.
В хозяйской спальне стоит обратить внимание и на многоуровневое освещение — встроенные в потолок светильники дополняются очень интересными подвесными светящимися шариками, которые заменяют прикроватные лампы, а возле туалетного столика имеются еще два настенных светильника.
Вторая спальня, с одной стороны, выглядит очень современно и рационально, а с другой — весьма артистично. Перепелиный желтый оттенок здесь сбалансирован спокойными белым и серым, а блеск глянцевой мебели и светильников добавляет интерьеру глубины.
Под спальней-чердаком находится небольшая гостиная и зона для хранения. Здесь по всей длине стоит встроенный шкаф-купе. Лестница — слева от телевизора, спрятанная от посторонних глаз.
Здесь, также как в гостиной, было использовано абстрактное изобразительное искусство в тон главному цветовому акценту, что смотрится эффектно в обоих случаях. Обратите внимание и на отделку стен — лестничный холл имеет песочно-розовый оттенок, а главная стена — грифельно-серая.
Подобный контраст позволяет создать сложный интерьер на основе двух, казалось бы, противоположностей. Но в итоге помещение оказывается не только интересным на вид, но и грамотно влияет на настроение человека. Столь изысканное разнообразие всегда сказывается положительно на эмоциональном фоне.
Удивительное смешение простоты и изысканности европейской мебели сделало эту комнату очень запоминающейся. Прозрачное стеклянное ограждение делает маленькую спальню на чердаке визуально больше, а интересное двухцветное постельное белье можно использовать в разных вариациях в зависимости от настроения.
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