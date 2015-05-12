Двухуровневая квартира в морском стиле

Невероятно атмосферный и очень вдохновляющий проект двухуровневой квартиры придется по душе истинным романтикам. Здесь можно отдохнуть и душой, и телом, а заодно и удивить друзей интересным дизайном интерьера.

Проект выполнила студия дизайна INTERIOR DESIGN IDEAS из Симферополя, профессионалы которой удивительно передали летнее настроение в отделке и декоре.