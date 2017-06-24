Трешка на 48 м² в скандинавском стиле

Квартиру, которую мы предлагаем рассмотреть сегодня, требовалось подготовить для современной молодой пары с младенцем. Живя вдвоем, они еще мирились с некоторыми недостатками своего жилья, но, узнав о скором появлении на свет малыша, приняли решение о капитальном ремонте и перепланировке.
Архитектурно-дизайнерская студия Lise Compain сделала все возможное, чтобы эти 48 квадратов в одном из округов Парижа стали любимым домом для молодых родителей и их первенца.
За счет сноса еще пары стен и присоединения площади коридора к комнате, получилось сделать и очень удобную расстановку мебели. Узкий коридор – тот самый пережиток прошлого, от которого избавляются при перепланировке в первую очередь. Обратите внимание на то, как эффектно произведено зонирование кухни и гостиной. Часть барной стойки еще относится к кухне и стоит на черной плитке с едва заметной матовой текстурой, другая – уже принадлежит гостиной с ее ламинатом цвета бледно-коричневого дерева.
Посмотрев на формат окон, вы поймете, в чем главные новшества квартиры после ремонта. Ранее кухня находилась в отдельной комнате, вызывая недовольство владельцев из-за скромных размеров и несоответствия их образу жизни. Теперь гораздо удобнее готовить и легче сервировать, плюс, и готовя, и завтракая, ты находишься в просторной комнате, щедро залитой солнечным светом от трех окон.
Мы любим повторять, что практически во всем мире в дизайне современных малогабариток победил скандинавский минимализм. Но все же его вариации из разных стран слегка отличаются. Во Франции, например, любят использовать черный металл (в светильниках, мебели, расстекловке зонирующих модулей и пр.). Именно по этим элементам интерьер легко идентифицируется даже без указания страны на подписях к снимкам.
Сегодня уже никого не удивишь наличием на кухне тостера и кофе-машины, но вот специальный винный холодильник все же пока в диковинку. Здесь он выбран, конечно же, в изысканном черном цвете.
Французские дизайнеры постоянно поражают своим умением сочетать совершенно не сочетаемое. Тут вам и мягкий диван, готовый задушить вас в своих объятиях, и рустикальный кофейный столик из почти необработанного брутального дерева, и имитация каминного портала с огромным зеркалом над ним (и эти тоже в черном!), и кресло «Акапулько» с пушистым искусственным мехом. И все это на фоне белых стен с металлическим блеском светильников. И ведь не скажешь, что это некрасиво. Красиво и даже очень, только вот сам такое ни за что не составишь. А главное – интерьер не кажется статичным, он живой, жилой, с особенным настроением и даже душой.
Желая получить отдельную детскую, пришлось идти на компромиссы и сделать главную спальню невероятно маленькой да еще и отдать пару квадратов под отдельную гардеробную. Последний прием позволил освободить крохотную спальню от бесчисленного количества мелочей. Это даст возможность родителям засыпать спокойно, ведь их разум не будет метаться от одной детали к другой, ему предстоит лицезреть неброский орнамент на обоях или чистые белые стены.
В детской чуть больше места, чем в спальне родителей. Зато, даже поставив кроватку побольше, вы оставите место и для игр, и для учебы.
В этой квартире не стали объединять туалет и ванную комнату, поэтому их оформление немного отличается. Пусть вас не обманывает скромный дизайн этой комнаты. Таковы понятия о правильной ванной комнате у большинства парижан.
Ванной комнате досталось окна и бледный беж для плитки и фасадов мебели. Здесь есть даже полноценная ванная чаша, чего обычно не ожидаешь в формате малогабаритной квартиры.
Так выглядит ванная комната с другого ракурса.
Есть в этой семье и еще один малыш – гладкошерстный черный котенок, который невероятно удивится скорому пополнению. Специально для него под окном кухни вмонтирована кошачья дверца с выходом на его собственный балкончик с сетчатым ограждением. Уверены, вы тоже видели такие в европейских квартирках старого жилого фонда или в интернете. В нашей стране когда-то проектировали подобные ниши под подоконником в кухне. Конечно же, не для пушистых питомцев, а для продуктов, но именно такие конструкции переоборудуют сегодня в старых домах для самотоятельных домашних кошек и собак.
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