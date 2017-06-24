Трешка на 48 м² в скандинавском стиле

Квартиру, которую мы предлагаем рассмотреть сегодня, требовалось подготовить для современной молодой пары с младенцем. Живя вдвоем, они еще мирились с некоторыми недостатками своего жилья, но, узнав о скором появлении на свет малыша, приняли решение о капитальном ремонте и перепланировке.

Архитектурно-дизайнерская студия Lise Compain сделала все возможное, чтобы эти 48 квадратов в одном из округов Парижа стали любимым домом для молодых родителей и их первенца.