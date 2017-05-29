7 трюков, которые увеличат функциональность малогабаритной квартиры

Этот вариант подойдет не только владельцам квартир со скромной квадратурой. Расстановку мебели и общую концепцию дизайна будет полезно посмотреть всем, кто хочет разместить в гостиной не только диван, но и спальное место с настоящей кроватью.
Специалистам из парижской студии Transition Interior Design удалось не только произвести правильное зонирование, но и оформить пространство лаконично и модно.
Таким приемом вы не только выводите кровать в отдельную зону, вы даете ей хороший обзор на остальное пространство с лучшего ракурса, что важно для психологического комфорта. Плюс организуете весьма габаритные места для хранения, что в условиях маленькой квартиры просто архиважно.Больше не будет проблемой размещение сезонных вещей типа шуб-пуховиков, сапог-ботинок и теплого текстиля для долгой зимы.
В принципе, идея не нова, но не все используют ее на максимуме. Не всегда возможно и разумно ломать стены для обустройства панорамного вида, особенно если этот самый вид вынудит вас смотреть не совсем туда, куда вам хочется. Просто в маленьких комнатах вешайте на окна поменьше текстиля со всякими рюшами и ламбрекенами. Если без штор все же не обойтись, выбирайте римские и как можно более светлых тонов.
Такой перегородкой опять же решаем проблему хранения просто тонны вещей. Совет – купите качественную антистатическую метелку, иначе пыль на этих бесконечных полочках сведет вас с ума. В этой квартире точно будет место для всех сувениров из путешествий. И даже если ваша коллекция достаточно разношерстная, это не будет сильно бросаться в глаза.
Маленькая квадратура комнаты (особенно спальни) вынуждает умерить дизайнерский пыл и оформить стены максимально просто, например обойтись просто окраской по штукатурке. А подобный стеллаж даст вам возможность расставить не только необходимые предметы типа книг и прикроватной лампы, но и множество элементов декора.
Оформляя пространство открытой планировки, особенно если это вообще единственная комната в квартире, лучше во всех уголках, включая ванную комнату, использовать мебель, сочетающуюся друг с другом. Например, можно дублировать один и тот же цвет и рисунок на фасадах кухонного гарнитура, ниши для телевизора и полочек на зонирующей перегородке (здесь это сделано только снизу).
Как только вы видите рядом с диваном холодильник, вы тут же понимаете, что квартира и не квартира вовсе, а мини-студия, в которой живут не от хорошей жизни. То же самое касается и стиральной машины, которая не всегда влезает в крохотную ванную. Потому прячьте все это в ниши с дверцами и покупайте встраиваемые варианты, если позволяет бюджет.
Особенно важно, если у вас как раз тот самый вариант с мега-крохотной ванной комнатой. Например, этот вариант тумбы для раковины больше напоминает комод, дает много места для хранения и объединяет ванную комнату с остальной квартирой, мгновенно расширяя ее границы.
Вот такими простыми способами можно помочь квартире выглядеть стильно и модно, не лишая себя комфорта и легкости повседневного бытия.
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