7 трюков, которые увеличат функциональность малогабаритной квартиры

Этот вариант подойдет не только владельцам квартир со скромной квадратурой. Расстановку мебели и общую концепцию дизайна будет полезно посмотреть всем, кто хочет разместить в гостиной не только диван, но и спальное место с настоящей кроватью.

Специалистам из парижской студии Transition Interior Design удалось не только произвести правильное зонирование, но и оформить пространство лаконично и модно.