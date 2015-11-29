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Дом с бассейном. 10 потрясающих идей

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Piscina, Armonía arquitectos Armonía arquitectos Бассейн в стиле модерн
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Специалисты согласятся с нами в том, что сооружение бассейна в доме – процесс трудоемкий не только с технической точки зрения. К данному вопросу необходимо подойти с ответственностью: изучить планировку дома, его характеристики, особенности и возможности. Все для того, чтобы он использовался для занятий спортом и отдыха, радовал и даже удивлял. В этой книге идей мы сделали подборку весьма интересных и необычных проектов. Итак…

№1 Тепло и уют

homify Бассейн в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

Уют домашней атмосферы слегка вышел за пределы дома, окутав светом и теплом всю территорию бассейна. Панорамные (подъемно-раздвижные) двери стирают границу между двумя пространствами, поэтому кажется, что бассейн является логическим продолжением дома. Наверняка хозяева любят шумные вечерники и часто приглашают большое количества гостей… Почему бы и нет, ведь места хватит на всех!

№2 Шик в городе

RESIDÊNCIA ALTO PADRÃO, RB ARCHDESIGN RB ARCHDESIGN Бассейн в стиле модерн
RB ARCHDESIGN

RB ARCHDESIGN
RB ARCHDESIGN
RB ARCHDESIGN

 Наверняка многим из читателей доводилось отдыхать в гостиницах, которые имеют прямой выход из номера к морю или бассейну. Обычно такое решение характерно для спальных комнат, но только не в этом примере. Водная гладь зеркально отражает все, что происходит в доме: приготовления ужина, общение в кругу близких. Красиво, не правда ли? Занимаясь спортом или просто отдыхая в воде, вся семья будет оставаться в сборе. Особенно интересным это может показаться родителям, чьи дети способны часы на пролет проводить в бассейне.

№3 Минимализм в действии

Casa Vila Alpina 02, Márcia Carvalhaes Arquitetura LTDA. Márcia Carvalhaes Arquitetura LTDA. Бассейн в стиле модерн
Márcia Carvalhaes Arquitetura LTDA.

Márcia Carvalhaes Arquitetura LTDA.
Márcia Carvalhaes Arquitetura LTDA.
Márcia Carvalhaes Arquitetura LTDA.

Этот дом и бассейн — само великолепие. Минималистичный дизайн позволяет провести выходные в блаженной тишине и спокойствии. Кажется, что время остановилось и позволяет в полном объеме насладиться звуками воды и окружающей природы.

№4 Место силы

homify Бассейны в эклектичном стиле
homify

homify
homify
homify

Этот бассейн, безусловно, является  центром притяжения внимания и местом для интенсивных тренировок. Акцент сделан на его форме, поэтому дизайнеры целенаправленно отказались от украшения и разведения сада вокруг. Было бы вам комфортно отдыхать возле него?

№5 Триумф геометрии

ML House, JPS Atelier - Arquitectura, Design e Engenharia JPS Atelier - Arquitectura, Design e Engenharia Бассейн в стиле модерн
JPS Atelier – Arquitectura, Design e Engenharia

JPS Atelier - Arquitectura, Design e Engenharia
JPS Atelier – Arquitectura, Design e Engenharia
JPS Atelier - Arquitectura, Design e Engenharia

Форма бассейна повторяет геометрию дома и его украшений. Нам нравится этот классический бассейн с бирюзовым плиточным дном. Этот цвет идеально сочетается с темным оттенком пола веранды и белым фасадом дома. Безусловно, для таких решений цветовая гамма играет важную роль, ведь именно она способствуют расслаблению и отдыху.

№6 Стильный бассейн под крышей

Бассейн Бюро9 - Екатерина Ялалтынова Бассейны в эклектичном стиле Бежевый
Бюро9 – Екатерина Ялалтынова

Бассейн

Бюро9 - Екатерина Ялалтынова
Бюро9 – Екатерина Ялалтынова
Бюро9 - Екатерина Ялалтынова

Высокие симметричные потолки, большие панорамные окна – все позволяет дышать полной грудью и ощущать свободу. Здесь можно не только купаться, но и просто отдыхать с любимой книгой или журналом. В зимнее время холод также не проникнет в помещение. Здесь всегда будет светло и тепло.

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№7 Назад в будущее

VILLA 2 - GRIMAUD - Pierre naturelle, PASSAGE CITRON PASSAGE CITRON Бассейн в средиземноморском стиле
PASSAGE CITRON

PASSAGE CITRON
PASSAGE CITRON
PASSAGE CITRON

Этот пример выглядит немного старомодно, тем не менее, он не лишен обаяния. Главная интрига — возможность прямого доступа к бассейну практически из любой комнаты этого дома.Стоит сказать, что двор был преобразован в современную и практичную террасу, которая идеально подходит для отдыха в кругу друзей. Пространство разделено на несколько функциональных зон, где можно насладиться в полой мере лучами яркого летнего солнца или укрыться в тени.

№8 Сумерки

Piscina, Armonía arquitectos Armonía arquitectos Бассейн в стиле модерн
Armonía arquitectos

Armonía arquitectos
Armonía arquitectos
Armonía arquitectos

Этот бассейн и территория возле него созданы в современном стиле. Иллюминация – вот основной козырь, за счет которого общая атмосфера приобретает новые и необычные черты. Определенно, с наступлением таинственных сумерек этот островок удовольствия превращается в уютный лаундж для всей семьи.

№9 Профессиональный подход

Casa Ming, LGZ Taller de arquitectura LGZ Taller de arquitectura Бассейн в стиле модерн Дерево Эффект древесины
LGZ Taller de arquitectura

LGZ Taller de arquitectura
LGZ Taller de arquitectura
LGZ Taller de arquitectura

 Бассейн может и не занимать много места. Порой, вполне достаточно сделать акцент на его длине, оставив предрассудки о его форме и размерах. Вполне вероятно, что подход к плавательным процедурам у обладателей этого дома отнюдь не дилетантский.

№10 Идеальное место для отдыха

Ampliación Residencia La Rioja, Grupo Arsciniest Grupo Arsciniest Бассейн в стиле модерн Плитка Синий
Grupo Arsciniest

Grupo Arsciniest
Grupo Arsciniest
Grupo Arsciniest

Согласитесь, что сочетание цвета морской волны и песка является наиболее близким нашим сердцам. Этому бассейну не нужен какой-либо декор, так как именно свет и цвет делают свое дело, то есть позволяют расслабиться и провести время в непринужденной обстановке.

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