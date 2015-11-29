Дом с бассейном. 10 потрясающих идей

Наверняка многим из читателей доводилось отдыхать в гостиницах, которые имеют прямой выход из номера к морю или бассейну. Обычно такое решение характерно для спальных комнат, но только не в этом примере. Водная гладь зеркально отражает все, что происходит в доме: приготовления ужина, общение в кругу близких. Красиво, не правда ли? Занимаясь спортом или просто отдыхая в воде, вся семья будет оставаться в сборе. Особенно интересным это может показаться родителям, чьи дети способны часы на пролет проводить в бассейне.