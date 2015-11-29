Дом с бассейном. 10 потрясающих идей

Специалисты согласятся с нами в том, что сооружение бассейна в доме – процесс трудоемкий не только с технической точки зрения. К данному вопросу необходимо подойти с ответственностью: изучить планировку дома, его характеристики, особенности и возможности. Все для того, чтобы он использовался для занятий спортом и отдыха, радовал и даже удивлял. В этой книге идей мы сделали подборку весьма интересных и необычных проектов. Итак…
Уют домашней атмосферы слегка вышел за пределы дома, окутав светом и теплом всю территорию бассейна. Панорамные (подъемно-раздвижные) двери стирают границу между двумя пространствами, поэтому кажется, что бассейн является логическим продолжением дома. Наверняка хозяева любят шумные вечерники и часто приглашают большое количества гостей… Почему бы и нет, ведь места хватит на всех!
Наверняка многим из читателей доводилось отдыхать в гостиницах, которые имеют прямой выход из номера к морю или бассейну. Обычно такое решение характерно для спальных комнат, но только не в этом примере. Водная гладь зеркально отражает все, что происходит в доме: приготовления ужина, общение в кругу близких. Красиво, не правда ли? Занимаясь спортом или просто отдыхая в воде, вся семья будет оставаться в сборе. Особенно интересным это может показаться родителям, чьи дети способны часы на пролет проводить в бассейне.
Этот дом и бассейн — само великолепие. Минималистичный дизайн позволяет провести выходные в блаженной тишине и спокойствии. Кажется, что время остановилось и позволяет в полном объеме насладиться звуками воды и окружающей природы.
Этот бассейн, безусловно, является центром притяжения внимания и местом для интенсивных тренировок. Акцент сделан на его форме, поэтому дизайнеры целенаправленно отказались от украшения и разведения сада вокруг. Было бы вам комфортно отдыхать возле него?
Форма бассейна повторяет геометрию дома и его украшений. Нам нравится этот классический бассейн с бирюзовым плиточным дном. Этот цвет идеально сочетается с темным оттенком пола веранды и белым фасадом дома. Безусловно, для таких решений цветовая гамма играет важную роль, ведь именно она способствуют расслаблению и отдыху.
Высокие симметричные потолки, большие панорамные окна – все позволяет дышать полной грудью и ощущать свободу. Здесь можно не только купаться, но и просто отдыхать с любимой книгой или журналом. В зимнее время холод также не проникнет в помещение. Здесь всегда будет светло и тепло.
Этот пример выглядит немного старомодно, тем не менее, он не лишен обаяния. Главная интрига — возможность прямого доступа к бассейну практически из любой комнаты этого дома.Стоит сказать, что двор был преобразован в современную и практичную террасу, которая идеально подходит для отдыха в кругу друзей. Пространство разделено на несколько функциональных зон, где можно насладиться в полой мере лучами яркого летнего солнца или укрыться в тени.
Этот бассейн и территория возле него созданы в современном стиле. Иллюминация – вот основной козырь, за счет которого общая атмосфера приобретает новые и необычные черты. Определенно, с наступлением таинственных сумерек этот островок удовольствия превращается в уютный лаундж для всей семьи.
Бассейн может и не занимать много места. Порой, вполне достаточно сделать акцент на его длине, оставив предрассудки о его форме и размерах. Вполне вероятно, что подход к плавательным процедурам у обладателей этого дома отнюдь не дилетантский.
Согласитесь, что сочетание цвета морской волны и песка является наиболее близким нашим сердцам. Этому бассейну не нужен какой-либо декор, так как именно свет и цвет делают свое дело, то есть позволяют расслабиться и провести время в непринужденной обстановке.
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