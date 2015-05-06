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Как создать сад камней своими руками

Ira Mikhno – homify Ira Mikhno – homify
пусть всегда будет лето!!!, TOPOS TOPOS Сад в стиле минимализм
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Сад камней или рокарий, как его обычно называют ландшафтные дизайнеры, – это декоративный сад, в котором главная роль отводится камням, а окружающие их неприхотливые растения, отходят на второй план. Каменные горки пришли к нам из японской культуры, однако в наших широктах их внешний вид существенно отличается от японских садов, состоящих преимущественно из гравия и валунов. Какие бывают виды каменных горок и как создать одну из них на своем участке, вы узнаете из этой статьи.

Каменная горка

Реализация Альпинарий на дачном участке Студия 'ART Story'
Студия <q>ART Story</q>

Реализация Альпинарий на дачном участке

Студия "ART Story"
Студия <q>ART Story</q>
Студия "ART Story"

Когда-то термины рокарий, альпинарий и каменная горка считались разными понятиями, однако в последнее время специалисты по ландшафтной архитектуре все чаще объединяют их под общим названием Сад камней. Главное достоинство каменного сада – в его универсальности. Небольшая каменная горка может заполнить несколько пустующих метров на окраине участка, а может стать центром композиции сада, неизменно приковывая восторженные взгляды проходящих мимо соседей.

Рокарий своими руками

пусть всегда будет лето!!!, TOPOS TOPOS Сад в стиле минимализм
TOPOS

пусть всегда будет лето!!!

TOPOS
TOPOS
TOPOS

Создание каменной горки – несложное и очень увлекательное занятие, которое придется по душе как опытным специалистам по ландшафтному дизайну, так и тем, кто только начинает делать первые шаги на этом поприще. Достаточно сложить живописную композицию из нескольких камней и высадить между ними растения. Каменный сад готов!

Территория около ограждения

homify Сад в азиатском стиле
homify

homify
homify
homify

Территория около ограждения является идеальным местом для рокария. Грядки возле нее не посадишь, декоративным цветам там тоже не место, зато небольшая горка из произвольно выложенных камней придаст композиции участка завершенность.

Каменный берег

Natursteinarbeiten, Natur-Stein-Garten Natur-Stein-Garten Сад в рустикальном стиле
Natur-Stein-Garten

Natur-Stein-Garten
Natur-Stein-Garten
Natur-Stein-Garten

В современном прочтении рокарий вполне может выполнять роль так называемой стенки, окружающей искусственно вырытый пруд.

Какие камни использовать

Urbaner Garten im Herzen Nürnbergs, -GardScape- private gardens by Christoph Harreiß -GardScape- private gardens by Christoph Harreiß Сад в стиле модерн
-GardScape- private gardens by Christoph Harreiß

-GardScape- private gardens by Christoph Harreiß
-GardScape- private gardens by Christoph Harreiß
-GardScape- private gardens by Christoph Harreiß

Для создания рокария подойдут практически любые камни, кроме особо мягких пород, содержащих большое количество извести или мела.  Можно использовать плитняк,  бутовый камень, щебень, валуны и даже осколки бетонных блоков и облицовочной плитки. Главное, чтобы форма и размеры камней гармонично сочетались друг с другом.

Растения в рокарии

URBAN SPACE, Charlesworth Design Charlesworth Design Сад в эклектичном стиле
Charlesworth Design

URBAN SPACE

Charlesworth Design
Charlesworth Design
Charlesworth Design

Садовод, взявшийся за сооружение рокария, должен иметь представление не только о том, как в нем будут сочетаться камни, но и как впишутся в композицию высаженные между ними растения. Важно учесть, что для рокария подойдут неприхотливые растения, не требующие от садовника специальных знаний. Не нужно забывать, что в каменном саду им отведена лишь роль второго плана, поэтому они не должны чрезмерно разрастаться и полностью закрывать камни.

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Нравятся ли вам каменные сады? Оставьте свое мнение в комментариях! 

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