Как создать сад камней своими руками

Сад камней или рокарий, как его обычно называют ландшафтные дизайнеры, – это декоративный сад, в котором главная роль отводится камням, а окружающие их неприхотливые растения, отходят на второй план. Каменные горки пришли к нам из японской культуры, однако в наших широктах их внешний вид существенно отличается от японских садов, состоящих преимущественно из гравия и валунов. Какие бывают виды каменных горок и как создать одну из них на своем участке, вы узнаете из этой статьи.
Когда-то термины
рокарий,
альпинарий и
каменная горка считались разными понятиями, однако в последнее время специалисты по ландшафтной архитектуре все чаще объединяют их под общим названием
Сад камней. Главное достоинство каменного сада – в его универсальности. Небольшая каменная горка может заполнить несколько пустующих метров на окраине участка, а может стать центром композиции сада, неизменно приковывая восторженные взгляды проходящих мимо соседей.
Создание каменной горки – несложное и очень увлекательное занятие, которое придется по душе как опытным специалистам по ландшафтному дизайну, так и тем, кто только начинает делать первые шаги на этом поприще. Достаточно сложить живописную композицию из нескольких камней и высадить между ними растения. Каменный сад готов!
Территория около ограждения является идеальным местом для рокария. Грядки возле нее не посадишь, декоративным цветам там тоже не место, зато небольшая горка из произвольно выложенных камней придаст композиции участка завершенность.
В современном прочтении рокарий вполне может выполнять роль так называемой
стенки, окружающей искусственно вырытый пруд.
Для создания рокария подойдут практически любые камни, кроме особо мягких пород, содержащих большое количество извести или мела. Можно использовать плитняк, бутовый камень, щебень, валуны и даже осколки бетонных блоков и облицовочной плитки. Главное, чтобы форма и размеры камней гармонично сочетались друг с другом.
Садовод, взявшийся за сооружение рокария, должен иметь представление не только о том, как в нем будут сочетаться камни, но и как впишутся в композицию высаженные между ними растения. Важно учесть, что для рокария подойдут неприхотливые растения, не требующие от садовника специальных знаний. Не нужно забывать, что в каменном саду им отведена лишь роль второго плана, поэтому они не должны чрезмерно разрастаться и полностью закрывать камни.