Как создать сад камней своими руками

Садовод, взявшийся за сооружение рокария, должен иметь представление не только о том, как в нем будут сочетаться камни, но и как впишутся в композицию высаженные между ними растения. Важно учесть, что для рокария подойдут неприхотливые растения, не требующие от садовника специальных знаний. Не нужно забывать, что в каменном саду им отведена лишь роль второго плана, поэтому они не должны чрезмерно разрастаться и полностью закрывать камни.