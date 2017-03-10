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Мини-студия с супер-кухней 24 квадрата!

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
Mieszkanie w stylu skandynawskim, Pasja Do Wnętrz Pasja Do Wnętrz Гостиная в скандинавском стиле
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Сегодня мы в который раз убедимся, что маленькая площадь совершенно не мешает функциональности и удобству. Понятно, что семье с детьми все же будет в студийной тесновато, но только из-за активности малышей, которым действительно нужно пространство. А вот для пары или того, кто живет один, эта студия – просто мечта!

В ней столько света, простора, чистых оттенков и модной мебели! Есть балкон и кухня с рабочей столешницей вдоль огромного окна, есть удобный стол для работы за ноутбуком, стоящий прямо рядом с большим окном. Для сна – только раскладной диван, но не забывайте, что это именно отдельная квартира, без родителей, соседей и прочих людей, с которыми вы живете вынужденно… Хватит болтать, давайте уже пойдем в гости к тем, кто для дизайна своего нового дома пригласил студию Pasja Do Wntrz из Польши!

​Скандинавский минимализм для мини-студии

Mieszkanie w stylu skandynawskim, Pasja Do Wnętrz Pasja Do Wnętrz Гостиная в скандинавском стиле
Pasja Do Wnętrz

Pasja Do Wnętrz
Pasja Do Wnętrz
Pasja Do Wnętrz

Без сомнений, лучшим стилем для оформления для маленьких квартир по-прежнему является скандинавский минимализм. Но его основе можно создать супер-модный и функциональный интерьер. Он любит простор, потому не потребует от вас слишком больших вложений по меблировке. А если он покажется вам слишком аскетичным, добавьте в него золото и серебро, это он тоже в этом году любит.

​Белоснежная отделка

Mieszkanie w stylu skandynawskim, Pasja Do Wnętrz Pasja Do Wnętrz Гостиная в скандинавском стиле
Pasja Do Wnętrz

Pasja Do Wnętrz
Pasja Do Wnętrz
Pasja Do Wnętrz

Традиции скандинавского минимализма по поводу отделки тоже не особо изменились. Только кажется, что белая краска на стенах стала еще белее. В маленькой комнате на фоне белой отделки и почти белого ламината стильная мебель светлых оттенков (тоже почти белая) кажется еще красивее. Обратите внимание и на комод, декорированный в технике декупаж! Для одежды есть гардеробная типа walk-in closet, куда влезет не только одежа, но и пылесос.

​Супер-кухня

Mieszkanie w stylu skandynawskim, Pasja Do Wnętrz Pasja Do Wnętrz Кухня в скандинавском стиле
Pasja Do Wnętrz

Pasja Do Wnętrz
Pasja Do Wnętrz
Pasja Do Wnętrz

А эта та самая кухня, котjрая повышает статус маленькой студии на порядок. И это на самом деле тоже вполне в стиле скандинавского дизайна. Дать хозяйке все самое лучшее, чтобы ей было максимально легко в быту. Скандинавы, знайте, мы за это вас очень любим! Вы знаете, как приятно готовить, глядя в окно.

​Пастельные оттенки

Mieszkanie w stylu skandynawskim, Pasja Do Wnętrz Pasja Do Wnętrz Кухня в скандинавском стиле
Pasja Do Wnętrz

Pasja Do Wnętrz
Pasja Do Wnętrz
Pasja Do Wnętrz

Пастельная цветовая гамма опять в тренде. При этом не только в узких рамках американского ретро. Приглушенные оттенки прижились практически во всех стилях от нежного прованса до фееричного айри. В качестве акцентов на белом они смотрятся свежо и лаконично, стильно и уникально безупречно!

​Очень маленькая ванная комната

Mieszkanie w stylu skandynawskim, Pasja Do Wnętrz Pasja Do Wnętrz Ванная комната в скандинавском стиле
Pasja Do Wnętrz

Pasja Do Wnętrz
Pasja Do Wnętrz
Pasja Do Wnętrz

Именно трендовый скандинавский минимализм начисто стер воспоминания о плитке-кабанчике из советского прошлого. Теперь он навсегда закрепил за собой статус супер-модной эстетики. И не удивительно, он стал настолько люксово-глянцевым и у него так изящно срезана фаска. А как удивительно он смотрится в мятном варианте, вы просто не представляете! Хотя, возможно, вы уже видели это в одном из проектов на homify.

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