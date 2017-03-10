Мини-студия с супер-кухней 24 квадрата!

Сегодня мы в который раз убедимся, что маленькая площадь совершенно не мешает функциональности и удобству. Понятно, что семье с детьми все же будет в студийной тесновато, но только из-за активности малышей, которым действительно нужно пространство. А вот для пары или того, кто живет один, эта студия – просто мечта!

В ней столько света, простора, чистых оттенков и модной мебели! Есть балкон и кухня с рабочей столешницей вдоль огромного окна, есть удобный стол для работы за ноутбуком, стоящий прямо рядом с большим окном. Для сна – только раскладной диван, но не забывайте, что это именно отдельная квартира, без родителей, соседей и прочих людей, с которыми вы живете вынужденно… Хватит болтать, давайте уже пойдем в гости к тем, кто для дизайна своего нового дома пригласил студию Pasja Do Wntrz из Польши!