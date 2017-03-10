Мини-студия с супер-кухней 24 квадрата!

Сегодня мы в который раз убедимся, что маленькая площадь совершенно не мешает функциональности и удобству. Понятно, что семье с детьми все же будет в студийной тесновато, но только из-за активности малышей, которым действительно нужно пространство. А вот для пары или того, кто живет один, эта студия – просто мечта!
В ней столько света, простора, чистых оттенков и модной мебели! Есть балкон и кухня с рабочей столешницей вдоль огромного окна, есть удобный стол для работы за ноутбуком, стоящий прямо рядом с большим окном. Для сна – только раскладной диван, но не забывайте, что это именно отдельная квартира, без родителей, соседей и прочих людей, с которыми вы живете вынужденно… Хватит болтать, давайте уже пойдем в гости к тем, кто для дизайна своего нового дома пригласил студию Pasja Do Wntrz из Польши!
Без сомнений, лучшим стилем для оформления для маленьких квартир по-прежнему является скандинавский минимализм. Но его основе можно создать супер-модный и функциональный интерьер. Он любит простор, потому не потребует от вас слишком больших вложений по меблировке. А если он покажется вам слишком аскетичным, добавьте в него золото и серебро, это он тоже в этом году любит.
Традиции скандинавского минимализма по поводу отделки тоже не особо изменились. Только кажется, что белая краска на стенах стала еще белее. В маленькой комнате на фоне белой отделки и почти белого ламината стильная мебель светлых оттенков (тоже почти белая) кажется еще красивее. Обратите внимание и на комод, декорированный в технике декупаж! Для одежды есть гардеробная типа walk-in closet, куда влезет не только одежа, но и пылесос.
А эта та самая кухня, котjрая повышает статус маленькой студии на порядок. И это на самом деле тоже вполне в стиле скандинавского дизайна. Дать хозяйке все самое лучшее, чтобы ей было максимально легко в быту. Скандинавы, знайте, мы за это вас очень любим! Вы знаете, как приятно готовить, глядя в окно.
Пастельная цветовая гамма опять в тренде. При этом не только в узких рамках американского ретро. Приглушенные оттенки прижились практически во всех стилях от нежного прованса до фееричного айри. В качестве акцентов на белом они смотрятся свежо и лаконично, стильно и уникально безупречно!
Именно трендовый скандинавский минимализм начисто стер воспоминания о плитке-кабанчике из советского прошлого. Теперь он навсегда закрепил за собой статус супер-модной эстетики. И не удивительно, он стал настолько люксово-глянцевым и у него так изящно срезана фаска. А как удивительно он смотрится в мятном варианте, вы просто не представляете! Хотя, возможно, вы уже видели это в одном из проектов на homify.
Далее на homify:
— Разные проекты домов на homify;
— Достойный дом для семейной жизни;