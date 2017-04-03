До и После: Что можно сделать с вашим балконом

Не верится, что уже скоро наступит лето. Несколько месяцев мы сможем завтракать на балконе или террасе под пение птиц или звуки мегаполиса. Потому в полный рост встает вопрос: а готов ли ваш балкон к тому, чтобы дать долгожданное чувство свободы от ограничивающих стен? Может быть, стоит подумать о том, чтобы создать там что-то еще более красивое, чем было в прошлом году.

После того, как вы разберете все завалы, скопившиеся за зиму, увезете лишнее в гараж или выставите к мусорным бакам во дворе, задумайтесь, каким вы видите свое идеальное лето в городе. А мы пока покажем балконы, которые удачно пережили редизайн от специалистов homify и радуют своих владельцев стилем и комфортом.