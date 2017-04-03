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До и После: Что можно сделать с вашим балконом

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
Balkon HH 9qm, DIE BALKONGESTALTER DIE BALKONGESTALTER Балкон и терраса в стиле модерн
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Не верится, что уже скоро наступит лето. Несколько месяцев мы сможем завтракать на балконе или террасе под пение птиц или звуки мегаполиса. Потому в полный рост встает вопрос: а готов ли ваш балкон к тому, чтобы дать долгожданное чувство свободы от ограничивающих стен? Может быть, стоит подумать о том, чтобы создать там что-то еще более красивое, чем было в прошлом году.

После того, как вы разберете все завалы, скопившиеся за зиму, увезете лишнее в гараж или выставите  к мусорным бакам во дворе, задумайтесь, каким вы видите свое идеальное лето в городе. А мы пока покажем балконы, которые удачно пережили редизайн от специалистов homify и радуют своих владельцев стилем и комфортом.

​До: Старый балкон с навесом

Klein, aber oho: Wohlfühlbalkon im Kleinformat, DIE BALKONGESTALTER DIE BALKONGESTALTER
DIE BALKONGESTALTER

DIE BALKONGESTALTER
DIE BALKONGESTALTER
DIE BALKONGESTALTER

Старый линолеум, но новенькие окна с подоконниками и двери. И никакого мусора. Белоснежная штукатурка. Начало положено.

​После: Балкон

Klein, aber oho: Wohlfühlbalkon im Kleinformat, DIE BALKONGESTALTER DIE BALKONGESTALTER Балкон и терраса в стиле модерн
DIE BALKONGESTALTER

DIE BALKONGESTALTER
DIE BALKONGESTALTER
DIE BALKONGESTALTER

Романтичное настроение создано мебелью и удачно подобранными аксессуарами.

​После: Модная эстетика

Klein, aber oho: Wohlfühlbalkon im Kleinformat, DIE BALKONGESTALTER DIE BALKONGESTALTER Балкон и терраса в стиле модерн
DIE BALKONGESTALTER

DIE BALKONGESTALTER
DIE BALKONGESTALTER
DIE BALKONGESTALTER

Обратите внимание на цвет декинга на полу. Согласитесь, рыжие оттенки смотрелись бы в этом стильном интерьере достаточно странно.

​До: Крохотный балкончик квадратной формы

2 QM BALKON IM KAROVIERTEL, HAMBURG, DIE BALKONGESTALTER DIE BALKONGESTALTER Балкон, веранда и террасаАксессуары и декор
DIE BALKONGESTALTER

DIE BALKONGESTALTER
DIE BALKONGESTALTER
DIE BALKONGESTALTER

Парочка стульев – только это и поместится здесь. Стоит ли наших усилий такая маленькая площадь?

​После: Правильный подход к маленькому балкону

2 QM BALKON IM KAROVIERTEL, HAMBURG, DIE BALKONGESTALTER DIE BALKONGESTALTER Балкон, веранда и террасаАксессуары и декор
DIE BALKONGESTALTER

DIE BALKONGESTALTER
DIE BALKONGESTALTER
DIE BALKONGESTALTER

Еще один проект от  DIE BalkonGestalter. Оказывается, если правильно подойти к выбору цветовой гаммы и элементов, может получиться просто супер-местечко. Заметьте, даже с мангалом!

​До: Просторная терраса в городской квартире

LA TERRAZA DE JOANNA, KELE voy a hacer KELE voy a hacer
KELE voy a hacer

KELE voy a hacer
KELE voy a hacer
KELE voy a hacer

Такая огромная площадь тоже нуждается во внимании. Пока здесь пустовато и не очень красиво. Хотя потенциал действительно есть, да и вид на город просто шикарный.

Нужна помощь с проектом дома?
Обратитесь к нам!

​После: Самая красивая терраса в городе

LA TERRAZA DE JOANNA, KELE voy a hacer KELE voy a hacer
KELE voy a hacer

KELE voy a hacer
KELE voy a hacer
KELE voy a hacer

Сколько всего интересного реализовали дизайнеры на этой террасе. Фитостена и лаунж-зона с низкими диванами, столовая группа, контейнерные растения и потрясающе вкусная цветовая гамма.

​После: Подсветка

LA TERRAZA DE JOANNA, KELE voy a hacer KELE voy a hacer
KELE voy a hacer

KELE voy a hacer
KELE voy a hacer
KELE voy a hacer

А вечером можно включить волшебную подсветку!

​До: Обычный балкон с матовыми экранами

Balkon HH 9qm, DIE BALKONGESTALTER DIE BALKONGESTALTER
DIE BALKONGESTALTER

DIE BALKONGESTALTER
DIE BALKONGESTALTER
DIE BALKONGESTALTER

Балкон в новом доме пока выглядит сиротливо. Деревья еще не достаточно покрылись листвой, что тоже добавляет некоторой грусти.

​После: Урбанистичный минимализм для вашего балкона

Balkon HH 9qm, DIE BALKONGESTALTER DIE BALKONGESTALTER Балкон и терраса в стиле модерн
DIE BALKONGESTALTER

DIE BALKONGESTALTER
DIE BALKONGESTALTER
DIE BALKONGESTALTER

При оформлении этого балкона старались поддержать атмосферу современного городского жилья. Потому выбрали модную кофейную гамму и неброский орнамент для ковра.

​После: Программа-минимум для вашего балкона

Balkon HH 9qm, DIE BALKONGESTALTER DIE BALKONGESTALTER Балкон и терраса в стиле модерн
DIE BALKONGESTALTER

DIE BALKONGESTALTER
DIE BALKONGESTALTER
DIE BALKONGESTALTER

Здесь даже не стали выкладывать плиткой простой бетонный пол. Но получилось вполне симпатично.

​До: Длинный балкон на две комнаты

Long Balcony makeover, Studio Earthbox Studio Earthbox
Studio Earthbox

Studio Earthbox
Studio Earthbox
Studio Earthbox

Несколько лет назад этот просторный балкон был потрясающим местом. А сегодня он выглядит печально и уныло.

​После: Зеленый газон для вашего балкона

Long Balcony makeover, Studio Earthbox Studio Earthbox
Studio Earthbox

Studio Earthbox
Studio Earthbox
Studio Earthbox

Для покрытия столь внушительной площади решили использовать полимерный газон. Получилась яркая полянка для отдыха, окруженная контейнерными растениями.

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