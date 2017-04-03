До и После: Что можно сделать с вашим балконом

Не верится, что уже скоро наступит лето. Несколько месяцев мы сможем завтракать на балконе или террасе под пение птиц или звуки мегаполиса. Потому в полный рост встает вопрос: а готов ли ваш балкон к тому, чтобы дать долгожданное чувство свободы от ограничивающих стен? Может быть, стоит подумать о том, чтобы создать там что-то еще более красивое, чем было в прошлом году.
После того, как вы разберете все завалы, скопившиеся за зиму, увезете лишнее в гараж или выставите к мусорным бакам во дворе, задумайтесь, каким вы видите свое идеальное лето в городе. А мы пока покажем балконы, которые удачно пережили редизайн от специалистов homify и радуют своих владельцев стилем и комфортом.
Старый линолеум, но новенькие окна с подоконниками и двери. И никакого мусора. Белоснежная штукатурка. Начало положено.
Романтичное настроение создано мебелью и удачно подобранными аксессуарами.
Обратите внимание на цвет декинга на полу. Согласитесь, рыжие оттенки смотрелись бы в этом стильном интерьере достаточно странно.
Парочка стульев – только это и поместится здесь. Стоит ли наших усилий такая маленькая площадь?
Еще один проект от DIE BalkonGestalter. Оказывается, если правильно подойти к выбору цветовой гаммы и элементов, может получиться просто супер-местечко. Заметьте, даже с мангалом!
Такая огромная площадь тоже нуждается во внимании. Пока здесь пустовато и не очень красиво. Хотя потенциал действительно есть, да и вид на город просто шикарный.
Сколько всего интересного реализовали дизайнеры на этой террасе. Фитостена и лаунж-зона с низкими диванами, столовая группа, контейнерные растения и потрясающе вкусная цветовая гамма.
А вечером можно включить волшебную подсветку!
Балкон в новом доме пока выглядит сиротливо. Деревья еще не достаточно покрылись листвой, что тоже добавляет некоторой грусти.
При оформлении этого балкона старались поддержать атмосферу современного городского жилья. Потому выбрали модную кофейную гамму и неброский орнамент для ковра.
Здесь даже не стали выкладывать плиткой простой бетонный пол. Но получилось вполне симпатично.
Несколько лет назад этот просторный балкон был потрясающим местом. А сегодня он выглядит печально и уныло.
Для покрытия столь внушительной площади решили использовать полимерный газон. Получилась яркая полянка для отдыха, окруженная контейнерными растениями.
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