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10 хороших советов тем, кто строит дом в первый раз

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
Hongeun-dong apartment unit remodeling, designband YOAP designband YOAP Гостиная в стиле модерн
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Давайте посмотрим, как, в каком формате, при каких приоритетах лучше всего строить дом в 2017-2020 годах и узнаем, почему большинство модных вещей в дизайне еще и практичны.

Наши советы подойдут для любого бюджета (от 3 млн рублей за коттедж до 30 млн рублей за виллу) и для любого климата (от Сочи до Санкт-Петербурга и Владивостока).

​Выбирайте бригаду с реальным портфолио

homify Дома в средиземноморском стиле
homify

homify
homify
homify

Пусть бригада покажет вам реальные объекты, которые были построены только что или сейчас находятся в процессе строительства на последней стадии. Просмотрите все в формате экскурсии, понаблюдайте процесс, что вам нравится, а что нет. Вы узнаете много нового о том, как строится дом и поймете, подойдет ли вам такая фирма. Если же ваш архитектор советует вам определенную бригаду, обязательно соглашайтесь, здесь дело вовсе не в связях, а в проверенных профессионалах, каждый из которых хочет, чтобы проект получился максимально хорошо.

​Присмотритесь к джамбо-стеклу и дверям-слайдерам

L house, aandd architecture and design lab. aandd architecture and design lab. Гостиная в стиле модерн
aandd architecture and design lab.

aandd architecture and design lab.
aandd architecture and design lab.
aandd architecture and design lab.

В любой стандартный проект на этапе проектирования можно добавить панорамное остекление без ущерба общей концепции. Стоимость джамбо-стекла в теплом формате – от 9 тысяч рублей за кв. метр. Стоимость дверей-слайдеров начинается от 16 тысяч рублей за мини-формат, средняя стоимость одного блока – около 60 тысяч рублей. Монтаж больших окон стоит от 10 до 20 тысяч рублей. Большое окно 2 на 3 метра с одной распашной дверью, включая монтаж и отделку, стоит около 60 тысяч рублей в обычном формате, но с повышенной теплоизоляцией. 

Энергоэффективные окна обычно в 2-10 раз теплее обычных, с профессиональным монтажом и 2- или даже 3-камерной схемой, они прослужат долго и будут радовать панорамными видами. Так, самое простое остекление для коттеджа (12 окон по 15 тысяч рублей каждое) стоит около 180 тысяч рублей. Панорамное остекление, конечно же, выйдет дороже. Со множеством дверей-слайдеров, выходами на террасу и т.п. оно будет стоить около 400-600 тысяч рублей. Тем не менее, стоимость коттеджа, таким образом, увеличится, например, с 4 до 4,3 млн рублей, и разница получается уже небольшой за такую роскошь! Лучше сэкономить на отделке, чем на теплых и больших окнах!

​Двусветный формат в гостиной

homify Гостиная в средиземноморском стиле
homify

homify
homify
homify

Главное, это не оставлять световое окно в 10 кв. метров, когда гостиная всего 30 кв. метров, а сделать настоящую двусветную гостиную, с балкончиком наверху и двухсветным остеклением.

​Лестница с привилегиями

세아이의 보물섬 - 이천 지석리주택, 주택설계전문 디자인그룹 홈스타일토토 주택설계전문 디자인그룹 홈스타일토토 Коридор, прихожая и лестница в модерн стиле
주택설계전문 디자인그룹 홈스타일토토

주택설계전문 디자인그룹 홈스타일토토
주택설계전문 디자인그룹 홈스타일토토
주택설계전문 디자인그룹 홈스타일토토

Для уютного домика с маленькими детьми подойдут улучшенные варианты лестниц – с горками, кабинетом на полпути или в холле второго этажа, с библиотекой.

​Встроенные системы хранения

Hongeun-dong apartment unit remodeling, designband YOAP designband YOAP Гостиная в стиле модерн
designband YOAP

designband YOAP
designband YOAP
designband YOAP

Лучше, чтобы в вашем доме было больше ниш, встроенных гардеробных и шкафов-купе уже в стиле самого проекта, иначе от переизбытка мебели в какой-то момент дом станет сумбурным.

​Уголок для завтраков

심플한 화이트 인테리어와 30평형 홈스타일링 , 퍼스트애비뉴 퍼스트애비뉴 Гостиная в стиле модерн Белый
퍼스트애비뉴

퍼스트애비뉴
퍼스트애비뉴
퍼스트애비뉴

Такой вариант отлично подойдет для тех, кто хочет организовать американский уголок для завтраков. Плюсы – вместо традиционного буфета рядом будут системы хранения над и сбоку, это стоит дешевле, чем модная американская столовая группа, а детям будет просто радость сидеть на диванчике!

Нужна помощь с проектом дома?
Обратитесь к нам!

​Мини-бассейн для малышей

세아이의 보물섬 - 이천 지석리주택, 주택설계전문 디자인그룹 홈스타일토토 주택설계전문 디자인그룹 홈스타일토토 Балкон и терраса в стиле модерн Дерево
주택설계전문 디자인그룹 홈스타일토토

주택설계전문 디자인그룹 홈스타일토토
주택설계전문 디자인그룹 홈스타일토토
주택설계전문 디자인그룹 홈스타일토토

Лучше маленький, чем никакой! Если у вас есть дети младше 5 лет, устраивайте бассейн с глубиной 40-80 сантиметров, не задумываясь! Для больших лучше поставить каркасный бассейн (15 тысяч рублей или 30 тысяч рублей).

​Имитация ценных пород дерева

NM邸, Sen's Photographyたてもの写真工房すえひろ Sen's Photographyたてもの写真工房すえひろ Гостиная в стиле кантри
Sen&#39;s Photographyたてもの写真工房すえひろ

Sen's Photographyたてもの写真工房すえひろ
Sen&#39;s Photographyたてもの写真工房すえひろ
Sen's Photographyたてもの写真工房すえひろ

Не только для мебели, но и для паркета, отделки кухонного гарнитура, декоративных панелей для стен имитация ценных пород дерева лучше, чем стандартный орех. Обычно редкие тропические породы дерева более символичные, колоритные и характерные и, конечно же, более красивые и модные.

​Центральная система кондиционирования

도시적인 감성의 모던 그레이 인테리어 , 퍼스트애비뉴 퍼스트애비뉴 Гостиная в стиле модерн
퍼스트애비뉴

퍼스트애비뉴
퍼스트애비뉴
퍼스트애비뉴

Лучше, чем множество кондиционеров, с которыми в итоге вы все-таки ошибетесь и поставите не там, где нужно.

​Холл на втором этаже как игровая

homify Гостиная в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

Идеальная идея, если есть второй свет и окно в этом холле! 

Правильный вид из окна

루트주택 15호 , 루트 주택 루트 주택 Спальня в скандинавском стиле
루트 주택

루트 주택
루트 주택
루트 주택

Лучше сразу планировать дом с учетом вида из окна со всех сторон и изо всех комнат.

​Мансардный формат дома – всегда дешевле

homify
homify

homify
homify
homify

Золотое правило бюджетного строительства!

​Открытая планировка – всегда лучше

homify
homify

homify
homify
homify

Еще одно правило бюджетного строительства для новичков. Больше умных планов домов у HomeKoncept.

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— Испанские интерьеры;

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Покупать ли мебель в IKEA?
А вы тоже строите дом сами?

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