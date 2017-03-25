10 хороших советов тем, кто строит дом в первый раз

Давайте посмотрим, как, в каком формате, при каких приоритетах лучше всего строить дом в 2017-2020 годах и узнаем, почему большинство модных вещей в дизайне еще и практичны.
Наши советы подойдут для любого бюджета (от 3 млн рублей за коттедж до 30 млн рублей за виллу) и для любого климата (от Сочи до Санкт-Петербурга и Владивостока).
Пусть бригада покажет вам реальные объекты, которые были построены только что или сейчас находятся в процессе строительства на последней стадии. Просмотрите все в формате экскурсии, понаблюдайте процесс, что вам нравится, а что нет. Вы узнаете много нового о том, как строится дом и поймете, подойдет ли вам такая фирма. Если же ваш архитектор советует вам определенную бригаду, обязательно соглашайтесь, здесь дело вовсе не в связях, а в проверенных профессионалах, каждый из которых хочет, чтобы проект получился максимально хорошо.
В любой стандартный проект на этапе проектирования можно добавить панорамное остекление без ущерба общей концепции. Стоимость джамбо-стекла в теплом формате – от 9 тысяч рублей за кв. метр. Стоимость дверей-слайдеров начинается от 16 тысяч рублей за мини-формат, средняя стоимость одного блока – около 60 тысяч рублей. Монтаж больших окон стоит от 10 до 20 тысяч рублей. Большое окно 2 на 3 метра с одной распашной дверью, включая монтаж и отделку, стоит около 60 тысяч рублей в обычном формате, но с повышенной теплоизоляцией.
Энергоэффективные окна обычно в 2-10 раз теплее обычных, с профессиональным монтажом и 2- или даже 3-камерной схемой, они прослужат долго и будут радовать панорамными видами. Так, самое простое остекление для коттеджа (12 окон по 15 тысяч рублей каждое) стоит около 180 тысяч рублей. Панорамное остекление, конечно же, выйдет дороже. Со множеством дверей-слайдеров, выходами на террасу и т.п. оно будет стоить около 400-600 тысяч рублей. Тем не менее, стоимость коттеджа, таким образом, увеличится, например, с 4 до 4,3 млн рублей, и разница получается уже небольшой за такую роскошь! Лучше сэкономить на отделке, чем на теплых и больших окнах!
Главное, это не оставлять световое окно в 10 кв. метров, когда гостиная всего 30 кв. метров, а сделать настоящую двусветную гостиную, с балкончиком наверху и двухсветным остеклением.
Для уютного домика с маленькими детьми подойдут улучшенные варианты лестниц – с горками, кабинетом на полпути или в холле второго этажа, с библиотекой.
Лучше, чтобы в вашем доме было больше ниш, встроенных гардеробных и шкафов-купе уже в стиле самого проекта, иначе от переизбытка мебели в какой-то момент дом станет сумбурным.
Такой вариант отлично подойдет для тех, кто хочет организовать американский уголок для завтраков. Плюсы – вместо традиционного буфета рядом будут системы хранения над и сбоку, это стоит дешевле, чем модная американская столовая группа, а детям будет просто радость сидеть на диванчике!
Лучше маленький, чем никакой! Если у вас есть дети младше 5 лет, устраивайте бассейн с глубиной 40-80 сантиметров, не задумываясь! Для больших лучше поставить каркасный бассейн (15 тысяч рублей или 30 тысяч рублей).
Не только для мебели, но и для паркета, отделки кухонного гарнитура, декоративных панелей для стен имитация ценных пород дерева лучше, чем стандартный орех. Обычно редкие тропические породы дерева более символичные, колоритные и характерные и, конечно же, более красивые и модные.
Лучше, чем множество кондиционеров, с которыми в итоге вы все-таки ошибетесь и поставите не там, где нужно.
Идеальная идея, если есть второй свет и окно в этом холле!
Лучше сразу планировать дом с учетом вида из окна со всех сторон и изо всех комнат.
Еще одно правило бюджетного строительства для новичков. Больше умных планов домов у HomeKoncept.
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