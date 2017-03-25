10 хороших советов тем, кто строит дом в первый раз

В любой стандартный проект на этапе проектирования можно добавить панорамное остекление без ущерба общей концепции. Стоимость джамбо-стекла в теплом формате – от 9 тысяч рублей за кв. метр. Стоимость дверей-слайдеров начинается от 16 тысяч рублей за мини-формат, средняя стоимость одного блока – около 60 тысяч рублей. Монтаж больших окон стоит от 10 до 20 тысяч рублей. Большое окно 2 на 3 метра с одной распашной дверью, включая монтаж и отделку, стоит около 60 тысяч рублей в обычном формате, но с повышенной теплоизоляцией.

Энергоэффективные окна обычно в 2-10 раз теплее обычных, с профессиональным монтажом и 2- или даже 3-камерной схемой, они прослужат долго и будут радовать панорамными видами. Так, самое простое остекление для коттеджа (12 окон по 15 тысяч рублей каждое) стоит около 180 тысяч рублей. Панорамное остекление, конечно же, выйдет дороже. Со множеством дверей-слайдеров, выходами на террасу и т.п. оно будет стоить около 400-600 тысяч рублей. Тем не менее, стоимость коттеджа, таким образом, увеличится, например, с 4 до 4,3 млн рублей, и разница получается уже небольшой за такую роскошь! Лучше сэкономить на отделке, чем на теплых и больших окнах!