Эргономичный дизайн малогабаритной квартиры

Интересно видеть, сколь по-разному подходят к планировке малогабаритного жилья в разных странах. В Европе, например, предпочитают открытую планировку для общественной зоны на максимально большой площади, оставляя для спальни камерное пространство в несколько квадратов. Но в Корее ситуация несколько иная. Там подобных крохотных спален нужно сделать несколько, и это может стать серьезной проблемой.

Сегодняшняя квартира в двух уровнях от корейской студии Route House впечатляет искусством красиво жить на невероятно маленькой площади. Стоит ли этому учиться, решать вам.