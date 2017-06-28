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Эргономичный дизайн малогабаритной квартиры

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
루트주택 15호 , 루트 주택 루트 주택 Рабочий кабинет в скандинавском стиле
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Интересно видеть, сколь по-разному подходят к планировке малогабаритного жилья в разных странах. В Европе, например, предпочитают открытую планировку для общественной зоны на максимально большой площади, оставляя для спальни камерное пространство в несколько квадратов. Но в Корее ситуация несколько иная. Там подобных крохотных спален нужно сделать несколько, и это может стать серьезной проблемой.

Сегодняшняя квартира в двух уровнях от корейской студии Route House впечатляет искусством красиво жить на невероятно маленькой площади. Стоит ли этому учиться, решать вам.

​Открытая планировка для кухни-гостиной

루트주택 15호 , 루트 주택 루트 주택 Кухня в скандинавском стиле
루트 주택

루트 주택
루트 주택
루트 주택

Столь роскошному гарнитуру позавидует любая квартира. Огромная раковина, современная варочная поверхность, эргономичная конфигурация открытых и закрытых модулей… Да на такой кухне кто угодно почувствует себя шеф-поваром!

Гостиную и кухню разделяет низкая перегородка, на которой очень удобно организовать хранение мелочей и немногочисленного декора. Корейская культура, как и любая восточная, по-прежнему склоняется к некоторому аскетизму, считая чрезмерное потребление излишним и сводя количество используемых во всех сферах жизни вещей к необходимому минимуму.

Символичная гостиная

루트주택 15호 , 루트 주택 루트 주택 Гостиная в скандинавском стиле
루트 주택

루트 주택
루트 주택
루트 주택

Кажется, что пространство просто не до конца оформлено, выглядит слегка безлико. Но будем толерантны к чужой культуре, понимая, что и в ее основе кроется человеколюбие и стремление к благосостоянию. Просто в данном случае оно измеряется не количеством вазочек и салфеточек, а чем-то более неосязаемым, но невероятно значимым для жителей этой страны.

Супер-миниатюрная детская

루트주택 15호 , 루트 주택 루트 주택 Спальня в скандинавском стиле
루트 주택

루트 주택
루트 주택
루트 주택

В отличие от традиционного японского формата с матрасами-татами, консервативные корейцы предпочитают европейским кроватям обычные матрасы. И да, это позволяет серьезно сэкономить, что для среднестатистической семьи в любой стране мира является неоспоримым благом. Несмотря на то, что это детская, здесь нет обилия игрушек, компьютера или приставки. Спальня предназначается исключительно для сна. Все остальное время ребенок проводит в школе или общих комнатах дома. Большинство корейских мам все еще не работают, потому что в стране ценится то время, что она уделяет заботе о подрастающих детях и муже.

Спальня родителей

루트주택 15호 , 루트 주택 루트 주택 Спальня в скандинавском стиле
루트 주택

루트 주택
루트 주택
루트 주택

Так же скромно оформлена главная спальня, давая возможность отойти ко сну в спокойном расположении духа. Природный пейзаж за окном этому тоже способствует. Даже живя в многоквартирном доме, корейцы предпочитают не прятаться от природы и делать ее частью своих будней и праздников.

Отдельная гардеробная

루트주택 15호 , 루트 주택 루트 주택 Гардеробная в скандинавском стиле
루트 주택

루트 주택
루트 주택
루트 주택

В каком-нибудь уголке корейского дома найдется место и для гардеробной системы. Несмотря на сложносочиненный формат с ящиками, полочкам и штангами, ее фасады почти примитивны. Точнее сказать – они полностью отсутствуют, их заменяет текстильная занавеска. Нет никаких габаритных зеркал и эффектной подсветки, никакого яркого пуфа в этой гардеробной. Только функциональность, ничего лишнего.

Сложная конфигурация ванной комнаты

루트주택 15호 , 루트 주택 루트 주택 Ванная комната в скандинавском стиле
루트 주택

루트 주택
루트 주택
루트 주택

Чтобы сделать эти пространство еще более приватными, душевая зона и место с унитазом-биде находится за отдельными дверцами. В общем доступе – раковина и зона постирочной (со стиральной и даже сушильной машиной!). Это может показаться излишней крайностью, но подумайте, скольких сложностей можно было бы избежать при совместном проживании нескольких людей, если проектировать все именно так.

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Просторный кабинет

루트주택 15호 , 루트 주택 루트 주택 Рабочий кабинет в скандинавском стиле
루트 주택

루트 주택
루트 주택
루트 주택

Чаще всего такой кабинет, которым пользуются и дети, и взрослые, расположен в лестничном холле. Так как в большинстве случаев восточный дом даже нового формата многоуровневый, то это место запросто может просматриваться из гостиной. Это удобно не только для малышей, которые могут делать уроки, видя при этом свою маму. И мама может быть спокойна, что ребенок занимается именно тем, чем должен, изредка поглядывая на него во время готовки.

Мансардный уровень

루트주택 15호 , 루트 주택 루트 주택 Гостиная в скандинавском стиле
루트 주택

루트 주택
루트 주택
루트 주택

На мансардном этаже нас встречает уютная комната для отдыха, чей дизайн столь же лаконичен и прост. Меблировка не совсем типична для нас, но тем и интереснее смотреть на то, как живут люди в других странах.

​Уютный балкончик с видом на любимый город

루트주택 15호 , 루트 주택 루트 주택 Балкон в скандинавском стиле
루트 주택

루트 주택
루트 주택
루트 주택

Просторный балкон дает возможность поставить несколько предметов мебели типа стола с парой стульев. Добавьте сюда разноцветную гирлянду и получите романтичный вечер во вполне интернациональном стиле.

Homify о дизайне малогабаритных квартир:

— Дизайн трешки: 53 квадрата в скандинавском стиле;

— Однушка мечты: 30 квадратных метров глянца;

— Перепланировка: из однушки в студию на 36 метрах.

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