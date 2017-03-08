Современная студия 45 метров в белой гамме

В одну из таких квартир, оформленную студией Kaminska Stanczak, мы и приглашаем вас сегодня. Она спроектирована на основе студии, что тоже очень четко отражает приоритеты современного молодого человека, работающего в городе. Не стремясь как можно раньше завести семью и детей, что было характерно для предыдущих поколений, он бросает все силы (а их действительно немало!) на раскрытие своих талантов и как можно более полную их реализацию.

Но все это вовсе не в рамках хобби, что тоже по сути почти пережиток прошлого. Он находит в себе качества, которые нужны обществу, которые это общество ценит и достойно оплачивает. Вдохновение, получаемое от этого, он инвестирует в путешествия и свой дом, который очень любит и украшает именно так, чтобы не нарушать общую гармонию созданного вокруг себя мира.