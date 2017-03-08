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Современная студия 45 метров в белой гамме

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
Kawalerka w Warszawie, Kamińska Stańczak Kamińska Stańczak Гостиная в скандинавском стиле
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К счастью, прошло то время, когда дом, соответствующий времени, взрывал мозг обилием красок, пугающими орнаментами и странными текстурами. Дизайнерские эскейпы все еще присутствуют, но и они уже осуществляются больше на почве технологий, стараясь подарить владельцам еще больше комфорта.

Можно сказать, что наше жилье становится более человеколюбивым, предоставляя нам пространство для отдыха и вдохновения, наполненное романтичными пастельными оттенками, нежными текстурами и общей атмосферой умиротворения и эстетичной изысканности.

​Плюсы студийной планировки

Kawalerka w Warszawie, Kamińska Stańczak Kamińska Stańczak Гостиная в скандинавском стиле
Kamińska Stańczak

Kamińska Stańczak
Kamińska Stańczak
Kamińska Stańczak

В одну из таких квартир, оформленную студией Kaminska Stanczak, мы и приглашаем вас сегодня. Она спроектирована на основе студии, что тоже очень четко отражает приоритеты современного молодого человека, работающего в городе. Не стремясь как можно раньше завести семью и детей, что было характерно для предыдущих поколений, он бросает все силы (а их действительно немало!) на раскрытие своих талантов и как можно более полную их реализацию.

Но все это вовсе не в рамках хобби, что тоже по сути почти пережиток прошлого. Он находит в себе качества, которые нужны обществу, которые это общество ценит и достойно оплачивает. Вдохновение, получаемое от этого, он инвестирует в путешествия и свой дом, который очень любит и украшает именно так, чтобы не нарушать общую гармонию созданного вокруг себя мира.

​Гостиная

Kawalerka w Warszawie, Kamińska Stańczak Kamińska Stańczak Гостиная в скандинавском стиле
Kamińska Stańczak

Kamińska Stańczak
Kamińska Stańczak
Kamińska Stańczak

Чтобы соблюсти идеальный баланс, современный человек, много времени отдающий виртуальным взаимодействиям, проектирует не менее привлекательный реальный мир. Не желая оставаться во власти красивых картинок из интересных мест, он путешествует сам, чтобы своими глазами увидеть все великолепие. Тогда и своим детям он сможет привить правильные привычки, не отрывающие их от настоящей жизни.

​Кухня-столовая

Kawalerka w Warszawie, Kamińska Stańczak Kamińska Stańczak Кухня в скандинавском стиле
Kamińska Stańczak

Kamińska Stańczak
Kamińska Stańczak
Kamińska Stańczak

Он рассматривает жизнь в мельчайших деталях, собирая картинку настоящего себя. И однажды обнаруживает, что любит готовить омлет с помидорами и базиликом, мыть посуду розовой губкой и просто обожает свой вертикальный сиреневый пылесос, который не занимает много места, удобен в использовании и в интерьер подходит. Каждый предмет в своем доме (будь то рубашка или перечница) он проверяет на соответствие своим внутренним ощущениям и без сожаления расстается с вещами, которые сегодня не приносят радости.

​Эргономичная расстановка мебели

Kawalerka w Warszawie, Kamińska Stańczak Kamińska Stańczak Столовая комната в скандинавском стиле
Kamińska Stańczak

Kamińska Stańczak
Kamińska Stańczak
Kamińska Stańczak

Предпочитая солнечный свет и простор приватности и уединению, он не боится (в комфортной для себя степени) открыться миру, искусно декорируя все остальное. А в его интерьере появляется множество мест почти незаметного хранения со шкафами от пола до потолка, похожими на стены, и кровати с выдвижными ящиками с невероятно мягким ходом (это важно!).

​Концепция интерьера

Kawalerka w Warszawie, Kamińska Stańczak Kamińska Stańczak Гостиная в скандинавском стиле
Kamińska Stańczak

Kamińska Stańczak
Kamińska Stańczak
Kamińska Stańczak

Концепция интерьера строится на красоте и гармонии, дающими силы стать тем, кем многие и не пытаются. Увидеть весь диапазон качеств окружающего пространства и сделать акцент на самом трогающем сердце, все остальное облагородив красивой подсветкой.

​Ванная комната

Kawalerka w Warszawie, Kamińska Stańczak Kamińska Stańczak Ванная комната в скандинавском стиле
Kamińska Stańczak

Kamińska Stańczak
Kamińska Stańczak
Kamińska Stańczak

Стремление к порядку происходит от четкого понимая, что мир – наше отражение. Уборка – почти дзэн-практика, приносящая не только чистоту  вокруг, но и дающая возможность увидеть кристально чистыми свои помыслы и понять причины и следствия. Получить ответ на главное «как» человека. Как быть счастливым!

В холле

Kawalerka w Warszawie, Kamińska Stańczak Kamińska Stańczak Ванная комната в скандинавском стиле
Kamińska Stańczak

Kamińska Stańczak
Kamińska Stańczak
Kamińska Stańczak

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